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الرئيسية | سياسة | هل تحوّل "الداخلية" المزيد من قضايا التدبير الجماعي إلى القضاء؟

هل تحوّل "الداخلية" المزيد من قضايا التدبير الجماعي إلى القضاء؟

هل تحوّل "الداخلية" المزيد من قضايا التدبير الجماعي إلى القضاء؟
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 15:00

يعيش عدد من رؤساء الجماعات الترابية ومن المنتخبين هذه الأيام على أعصابهم مع بدء عمليات التحقيق مع بعضهم من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ومباشرة زيارات مفاجئة من طرف مفتشية وزارة الداخلية، إضافة إلى صدور قرارات بالتوقيف والعزل وأحكام قضائية في حق البعض.

ويأمل كثير من الرؤساء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتوجه إليهم اتهامات بسوء التدبير والتسيير، أن يصل موعد الاستحقاقات الانتخابية دون أن تكون وزارة الداخلية قد اتخذت في حقهم قرارات بالعزل أو إحالة ملفاتهم على القضاء.

مقابل ذلك، فإن الحقوقيين والمهتمين بالشأن المحلي يأملون أن تعمل وزارة الداخلية على إحداث زلزال في وسط الجماعات الترابية، وإحالة الرؤساء المتهمين بالفساد أو الذين أنجزت في حقهم تقارير المفتشية على القضاء وعزلهم من مناصبهم، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا لإعادة الثقة للمواطنين مع دنو موعد الاستحقاقات الانتخابية.

وخلف قرار توقيف رئيس جماعة دار بوعزة، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة النافذ على مستوى اقليم النواصر، يوم الجمعة الماضي، من طرف وزارة الداخلية، وقبله رئيس المجلس الجماعي لسيدي عياد ونائبه الأول، وكذا الحكم على المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح في قضية "كازينو السعدي"، وقبله المستشار عبد الرحيم الكاميلي، (خلف كل ذلك) ارتياحا لدى المتتبعين، في انتظار أن تطال هذه القرارات رؤساء ومنتخبين آخرين.

واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرارات التوقيف في حق الرؤساء غالبا ما تبنى على المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وذلك بناء على الخروقات التي يتم كشفها من خلال تقارير رسمية تمنح عامل الإقليم الحق في إحالة الملف على المحكمة الإدارية للقول بعزل رئيس الجماعة لارتكابه اختلالات إدارية.

ولفت الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن العزل الإداري الذي تمارسه وزارة الداخلية "نعتبره إيجابيا لكونه يجسد احتراما لفرض سيادة القانون، لكن الأمر يقتضي تحريك المتابعة القضائية لكون الاختلالات التي تتضمنها التقارير الرسمية يكتسي بعضها طابعا جنائيا".

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عمال العمالات والأقاليم إلى إحالة التقارير على النيابات العامة المختصة للقيام بالمتعين وتحريك المتابعات القضائية، وذلك في إطار تفعيل القانون، وليس الاقتصار فقط على الإحالة على المحاكم الإدارية قصد العزل.

وشدد المحامي نفسه على ضرورة ممارسة السلطات المختصة مساطر العزل في حق الرؤساء والمنتخبين الذين تثبت مخالفتهم للقانون، وألا يكون هناك نوع من الانتقائية على غرار ملف رئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع الذي لم يفعل عامل الإقليم مسطرة العزل في حقه، عكس ما قام به عمال في حق رؤساء جماعات بعمالات أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - دوائر و درجات الفساد الاثنين 07 دجنبر 2020 - 15:25
هل الفساد موجود فقط في الجماعات المحلية؟ الفساد منظومة متكاملة تحارب كليا و ليس جزئيا و موضعيا. رؤساء الجماعات تحت تصرفهم ميزانيات رمزية أحيانا قياسا بالوزارات و الولايات و العمالات و باقي المؤسسات. في الفساد هناك الحلقات و الدوائر الضعيفة و الصغيرة و الحلقات و الدوائر القوية، الكبيرة و السمينة! إلى أي منها يفضل المجلس الأعلى للحسابات و أجهزة الرقابة المالية الاتجاه ؟ الانتقاء تكريس و حماية للفساد الحقيقي.
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2 - جليل الاثنين 07 دجنبر 2020 - 15:29
من الواجب الوطني منع كل مدان وكل من يشتبه به في شبهة فساد ولو قبل ان يقول القضاء كلمته في حق المشتبه به ان يمنع من الترشح في جميع الاستحقاقات لاننا نريد منتخبين انقياء اثقياء حتى يبارك الله اعمالهم .اما الفساد والمفسدين فاليبعدوا عن تسيير الشان العام .
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6
3 - mohamed الاثنين 07 دجنبر 2020 - 15:43
السجن لمن تبث في حقه الاختلالات وليس العزل ورد مال الشعب.هذه ستحساب في الحسبان هل تحوّل "الداخلية" المزيد من قضايا التدبير الجماعي إلى القضاء؟
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6
4 - مواطن غرباوي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 15:53
تعرف عدة جماعات بالقنيطرة خروقات واختلالات كثيرة من بينها جماعة سيدي علال التازي التي أصبحت تستدعي افتحاصا على مختلف المستويات. وخاصة المستوى المالي والإداري الدي يستغل لاغراض شخصية وانتخابية.
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5 - الديموقراطية البلاستيكية الاثنين 07 دجنبر 2020 - 16:03
لماذا يقدم مسؤولي الجماعات على انهم المسفدين والمبذرين الوحيدين (مع العلم انهم لا يملكون أي سلطةبالمعنى الحقيقي أي ان سلطة قايد تفوق سلطة رئيس جماعة )ولا نسمع ان العمال أو والولاة ووووو يقادون الى القضاء؟ ام ان المنتخبين من طرف الشعب هم فقط من بهم العلل أما المعينون فهم منزهنين؟ إذا كان الحال هكذا، فالشعب هو من يجب ان يقدم للقضاء بتهمة السكوت و التفرج على حقوقه كيف تهضم.
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6 - من تازة الاثنين 07 دجنبر 2020 - 16:20
هناك موظفون بمجلس إقليمي استفادوا من الترقية إلى درجة التقني و اخرون لم يستفيدوا رغم حصولهم على دبلوم التقني قبل 2006 أي قبل صدور المرسوم المتعلق بهيئة التقنيين بين الوزارات، الذي يجيز الترقي دون مباراة، ورغم الشكايات المتكررة و المراسلات التي تطالب بتسوية هذه الملفات إلا أن البعض لجأ إلى القضاء و الاخرون لازالوا ضحية لهذه القرارات.
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7 - مواطن2 الاثنين 07 دجنبر 2020 - 16:23
لد اوشكت الولاية على نهايتها والانتخابات على الابواب .وكل من ثبت في حقه اي خلل على وزارة الداخلية بصفتها الوصي على الجماعات ان تبادر بالاسراع بتقديمه الى القضاء المستعجل. هناك جماعات يترأسها اشخاص لا يتوفرون على ادنى المؤهلات المعرفية.والمال من المستحيل ان يصنع رئيسا صالحا لتسيير جماعة.وبالتالي ما ذا يمكن ان ينتظر منه المواطنون ؟ كل مغربي يعرف رئيس جماعته ومن اين اتى وكيف اتى واين وصل...مسؤول كبير في الدولة صرح ذات يوم بان هناك من دخل بالدرهم وخرج بالمليار.كلام صحيح مليون في ال100.على وزارة الداخلية ان تستعمل الوسائل الكبرى والسرعة القصوى لمحاربة ما يجري داخل الكثير من الجماعات المحلية على الاقل.
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