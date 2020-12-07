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الرئيسية | سياسة | مباحثات تجمع بين لفتيت ووزير العدل الفرنسي

مباحثات تجمع بين لفتيت ووزير العدل الفرنسي

مباحثات تجمع بين لفتيت ووزير العدل الفرنسي
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:50

أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون-موريتي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة ليومين.

وكان ديبون-موريتي، وقع في وقت سابق اليوم، مع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، على إعلان نوايا في مجال العدل يتعلق برعاية القاصرين غير المصحوبين.

ويروم إعلان النوايا هذا تعميم مخطط إجرائي يتضمن تفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، وذلك بهدف تمكين قضاة الأحداث الفرنسيين من الحصول على المعلومات الأساسية لاتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل.

وكان وزير العدل الفرنسي التقى في وقت سابق اليوم أيضا، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس.

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