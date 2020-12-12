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الرئيسية | سياسة | وضوح "موقف ترامب" ينهي التردد في الصحراء‬

وضوح "موقف ترامب" ينهي التردد في الصحراء‬

وضوح "موقف ترامب" ينهي التردد في الصحراء‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 12 دجنبر 2020 - 10:35

وحْدها الولايات المتّحدة القادرة على تغيير موازين القوى في الصّحراء، ومع اعتراف الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب بمغربيّة الصّحراء وعزمهِ فتح قنصلية في مدينة الدّاخلة، تكون قضيّة الوحدة التّرابية قد تجاوزت "المنطقة الرّمادية"، واكتسبت "شرعية" جديدة بنيلها "اعترافاً" دولياً وإقليمياً غير مسبوقاً.

ويضع قرار ترامب بتأييد سيادة المغرب على الصّحراء الولايات المتحدة إلى جانب القوى الدّولية التي تساندُ الرباط في هذا النّزاع الذي دام عقوداً، خاصة بعد العملية العسكرية في منطقة الكركرات وإعادة تشغيل المعبر التجاري الوحيد الفاصل بين المغرب وموريتانيا.

ويحملُ القرار الرّئاسي الأمريكي بين طيّاته دلالات متعدّدة، حيث سيحوّل نزاع الصّحراء من ملفّ يتم تبنّيه بشكلٍ دوري داخل ردهات مجلس الأمن الدّولي إلى قضيّة داخلية تخصّ المغرب فقط؛ وهو المعطى الذي يخدم الوحدة التّرابية، مع استمرار تهميش حضور الانفصاليين في المنتظم الدّولي.

وستكون الدّبلوماسية المغربية أمام امتحان "الحفاظ" على مشروعية القرار الأمريكي، خاصّة في ظلّ ضبابية "المشهد الدّاخلي في الولايات المتحدة، وفي ظلّ تشبّث كلّ طرف بموقفه حيال نتائج الرّئاسة الأمريكية، التي أعطت الفوز للدّيمقراطي جو بايدن".

وللأمريكيين وزنٌ كبير في رسم معالم الحلّ السّياسي في الصّحراء، وعلى مدى أزيد من 28 سنة، حاولت بعثة المينورسو وعدد من مبعوثي الأمم المتحدة إلى الصحراء التوسط لإيجاد حل لهذا النزاع طويل الأمد، والذي يؤثر على العلاقات المغربية الجزائرية؛ في حين تركت موريتانيا النزاع جانباً، واستمرت جبهة البوليساريو في محاربة المغرب".

ومع غياب "مبعوث" أممي خاص إلى الصّحراء وراهنية الموقف الأمريكي بخصوص الوحدة التّرابية للمملكة، يدخل مخطّط "الانفصال" إلى النّفق المسدود، بحيث ستبسط المملكة سيادتها القانونية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بإرساء مشاريع تنموية جديدة تؤهّل العنصر البشري وتخلق الثّروة.

ومعروف أن موقف الإدارة الأمريكية من النزاع في الصحراء كان تشبوهُ ضبابية، خاصة في ظلّ وجود مستشارين لهم أفكار معادية للمغرب؛ كالمستشار الأمني السّابق الأمريكي جون بولتون، الذي كان سفيراً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة من 2005 إلى 2006، وهو معروف بحرصهِ على تقليص حجم "بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام".

وعلى الرّغم من أن موقف الولايات المتحدة من الاستفتاء في الصحراء كان مبهماً، فإنّ الإدارة الأمريكية دعمت مسار الحكم الذاتي المغربي في ظل حكم أوباما؛ بالإشارة إلى أنه "خيار ممكن"، وهو "جدي وواقعي وموثوق به". لكن الولايات المتحدة لم تستبعد إجراء استفتاء أيضًا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Momo السبت 12 دجنبر 2020 - 10:43
الى الذين يتسائلون هل سيستمر بايدن في دعم هذا الموقف القوي من ترامب؟السياسة الخارجية الامريكية المهمة المشمولة بقرار رئاسي رسمي و خاصة اسرائيل و إيران لا تتغير بتغير الرؤساء و ملف الصحراء المغربية لن يخرج عن هذه القاعدة خصوصا و ان المغرب اعاد العلاقات مع اسرائيل و الوزن الثقيل للاسرائيليين و اليهود المغاربة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية.بايد إن شاء الله سيعلن البوزبال جماعة ارهابية و تذكروا كلامي مستقبلا.
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6
2 - نثمن قرار الدبلوماسية الملكية السبت 12 دجنبر 2020 - 10:46
المطلوب من المغرب الآن هو عدم التسرع في الدخول مع إسرائيل في علاقات مفتوحة و الاكتفاء فقط لحد الآن والايام القادمة بحسن النوايا فيما يخص العلاقات.
يجب اولا ان نرى القنصلية تفتح في الداخلة و يجب أيضا على المغرب ان يستدرج اسراءيل الاعتراف الصريح بمغريية الصحراء و فتح قنصلية في العيون او الداخلة. بعدها نحن جاهزون للقبول بفتح العلاقات. المسألة فيها مصالح المغرب اولا وقبل كل شيء.
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3
3 - kamil السبت 12 دجنبر 2020 - 10:49
ابتداء من هذا القرار يحق للمغرب قصف الانفصليين على طول الجدار الفاصلبدون تردد
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4
4 - مواطن من المغرب السبت 12 دجنبر 2020 - 10:50
الذي يخشاه ذوي العقول هي أن يكون هذا الاعتراف بالصحراء المغربية مجرد وهم من رئيس راحل بعد شهر.. لكي ينهي حكمه بهدية لم تكن تحلم بها إسرائيل تطبيع كامل من النظام المغربي معها.. ثم يأتي بايدن وحزبه يعيد وضع الصحراء كما كان
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-1
5 - ياسين الفكيكي السبت 12 دجنبر 2020 - 11:02
هنيئا للمغرب صحرائه وهنيئا للجزائر مخيمات تندوف ونقول لاخواننا الجزائريين البوليزاريو امانة في اعناقكم تهلاو فيهم مزيان وعلفوهم مزيان وبما انكم دولة بدون رئيس قضيو الغرض بغالي فهو رئيس بدون دولة راه غادي يبقا فيه الحال مسكين.
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3
6 - محمد لعيوني السبت 12 دجنبر 2020 - 11:08
اريد شرحا من السادة الاساتدة او دوي الاختصاص ان يؤكدوا او ينفوا لما تدخل امريكا الحرب في هده المرحلة الانتقالية او تعرضت لعدوان هل تلغى نتائج الانتخابات لان البلد في حالة حرب او ان تسليم السلطة يكون في موعده.
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0
7 - حمزة السبت 12 دجنبر 2020 - 11:11
حقيقة أن MINURSO منذ 1991 لحد الآن لم تحل مشكل الصحراء المنوط بها ، والذي وضعت من أجله في المنطقة، ألا و هو تنظيم إستفتاء بالمنطقة. فهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة لم تنجح في مهمتها ، زيادة على ذلك، ترصد لها أموال بملايين الدولارات ( 700 453 60 $ هذه السنة).
اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء شيء مرغوب فيه و له ثقله السياسي و الدبلوماسي الدوليين، لكن لا بد من تفعيل ميثاق الأمم المتحدة و إعطاء ملف الصحراء مسار آخر يتماشى و المعطيات الدولية الجديدة.
تحريك الديبلوماسية المغربية على الصعيد القاري أولا و بعدها الدولي للدفع بهذا الملف لصالحنا من الأولويات الحالية.
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8 - سامي السبت 12 دجنبر 2020 - 11:13
وفينكم أصحاب الصناديل وفين جارة السوء ، لم نرى أي تنديد من الجهات الرسمية ولا إستدعاء للسفير أمريكي
،القضية حماضت عندكم من هنا تعرفوا مكانتكم في المجتمع الدولي أنتم عبارة عن محلبة، لم تنفعكم لا رشوة ولا هم يحزنون ،الحق حق بقى ليكم القضية الفلسطينية باش ديرو السكاتة للشعب المحتاج وشكرا ترامب
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1
9 - ملاحظ السبت 12 دجنبر 2020 - 11:16
الصحراء مغربية بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة حولها ومنذ القدم لكن التأكيد الأمريكي يعطينا الحق في طرد المونرسو لأن وجودها كعدمه ولأنها لم تقم بواجبها ابدا. وبناء جدار فاصل بيننا كمثل سور الصين العظيم على طول الحدود المغربية الجزائرية حتى الحدود الموريتانية جنوبا وقضي الأمر.
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