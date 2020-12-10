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الرئيسية | سياسة | كوشنر: اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء يعزز علاقات الرباط وواشنطن

كوشنر: اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء يعزز علاقات الرباط وواشنطن

كوشنر: اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء يعزز علاقات الرباط وواشنطن
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:30

قرّر المغرب وإسرائيل، رسمياً، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال بين الرباط وتل أبيب.

وأكد الملك محمد السادس، في اتصاله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المغرب قرّر إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002. كما قرر المغرب تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

وقال جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سبق أن قاد جولات إلى المغرب في موضوع التطبيع مع إسرائيل، في تصريح صحافي: "لقد حققنا أخيرًا انفراجًا قبل أربعة أشهر، ونواصل دفع المنطقة إلى الأمام".

وأضاف كوشنر تعليقا على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء مقابل تطبيع الرباط علاقاتها مع تل أبيب: "الآن، لدينا سلام ينتشر في الشرق الأوسط"، مضيفا أن جهود واشنطن في هذا الصدد "واضحة للغاية؛ لكننا نعتقد أيضًا أن هناك الكثير من الثمار القادمة".

وأوضح مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المغرب سيفتح، بموجب الاتفاق الذي جرى، علاقات دبلوماسية كاملة ويضفي الطابع الرسمي على العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، بالإضافة إلى السماح بالتحليق في مجاله الجوي ورحلات تجارية مباشرة من تل أبيب.

وتابع صهر ترامب أن أكثر من مليون إسرائيلي ينحدرون من المغرب. وقال بلاغ الديوان الملكي إن القرار يأتي نظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودون في إسرائيل.

وشدد كوشنر، في تصريح صحافي، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف رسميا بمغربية الصحراء سيعزز العلاقات بين البلدين بشكل أكثر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر "تويتر": "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

وكشف الرئيس الأمريكي أنه وقّع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية.

وقال ترامب إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المملكة المغربية اعترفت بالولايات المتحدة في سنة 1777؛ "ومن، ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء..."، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - ADIL CANADA الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:34
كان على المغرب ان يشترط الصحراء الشرقية مقابل التطببع ولبس الصحراء المغربية
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67
2 - مواطن الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:38
يا ريت لو كان فاز ترامب بالإنتخابات فهو الأنسب لمصالحنا قلناها سابقا وأكررها
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53
3 - بلال الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:38
أحسن خبر ف 2020 نتمناو السلام يعم العالم و الجزائر دخل سوق راسها و البوليزاريو يهديهوم الله و يرجعو لصحرائهم (كمغاربة) لي هي جزء من مغربهم و مغربنا كاملين
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56
4 - الشلح عبد الله الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:38
قد ينجح البعض في جعل مشكلتهم هي مشكلتك ، لكن مصيرك أنت وحدك تعيشه وأنت وحدك تصنعه.
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-18
5 - Le vagabond الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:38
هل الجزائر " دولة المبادئ " ستقوم باستدعاء السفير الأمريكي لتوبيخه كما فعلت مع الدول الأفريقية التي افتتحت قنصليات في الصحراء المغربية. اتحداك يا جارة. النفاق .
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117
6 - سمحمد المانيا الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:39
اللهم التطبيع مع اسرائيل ولا مع الخونة العرب من بينهم الجزائر وزيد وزيد....
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80
7 - بن عمي الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:39
لكان دابا شي ماتش انتاع الوداد او الرجاء لكان خرجوا الطوموبيلات يحتافلو دابا امنين القضية الوطنية ما خارج حد.انوضو اختافلوا يا بوراس اوبينوا التضامن امع القضية الوطنية .فقسواةليا العديان.
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32
8 - رشيد المانيا الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:42
لما يستيقظ رئيس الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية من غيبوبته يجب عليهم إعادة تدريسه التاريخ والجغرافيا
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45
9 - Iwis n tiznit الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:42
الولايات المتحدة الأمريكية أعظم قوة عسكرية وأقوى اقتصاد في العالم، سوف نستفيد كثيرا من دعمها السياسي واستثماراتها الاقتصادية في بلدنا، أما هؤلاء المتخلفين الذين يسترزقون بالقضية الفلسطينية ويحاولون نشر الكراهية تجاه اليهود فليعلموا ان ياسر عرفات اعترف بإسرائيل سنة 1993 قبل اي دولة أخرى والتاريخ يسجل.
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57
10 - Vive le Maroc الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:42
S A H A R A M A R O C A I N

Vive le Maroc
Vive le Sahara Marocain
Vive les relations avec Israel
Nos interests avec l'etat d'Israel

Les commentaries des Algeriens et des Terroristes de Polizario seront tres present sur Hespress

Attention
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34
11 - مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:44
نتمنى ان لا تتراجع حكومة الديمقراطيين المقبلة في البيت الابيض على هذا القرار بين الملك وترامب وهو أمر صعب لكن ممكن
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-19
12 - احمد الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:44
انا اثق بملكنا العزيز نصره الله لن يتخلى عن قضية الامة الاسلامية فلسطين ونشكره على مجهوداته هو ومن معه من اجل صحرائنا المغربية الغالية.
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8
13 - عمر الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:45
احسن قرار اشنو خدينا من العرب غير صداع الراس ,فلسطين كانت دائما ضد المغرب فالوحدة الترابية ديالو ,كل واحد كيقول راسي ياراسي .
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39
14 - ولد الجنوب الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:46
اللهم احفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس .وارحم الشهداء الحسن الثاني ومحمد الخامس . أصبحنا نجني ثمار الخير والسلام الذي زرعوه .
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19
15 - Khalid Bouiflane الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:46
شكرا أمريكا ، شكرا إسرائيل ... الخير تلقاه فإسرائيل و أمريكا (اليهود و النصارى) أو ماتلقاهش فجيران السوء (الجنرالات) ...
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30
16 - abida.khalid الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:46
شكرا يامولانا على هده الخطوة الشجاعة نصرك الله وحفضك
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13
17 - لا يزايد احد على موقف مغرب الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:46
لا احد يحق له اعطاء دروس للمغرب
لا يزايد احد على موقف مغرب
غريب ان تكون اسراءيل اقرب لنا الجزاءر و الغريب ان يقول فلسطينيون ان كفاح البوليزاريو مثل كفاح فلسطينيين ـ اسمعوا تصريحات سفير فلسطين بالجزاءر
عسكر جزاءر يتحمل مسوءولية ردة فعل مغرب

المهم واش كاين شي خدمة في اسراءيل
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11
18 - اسمعوا من فظلكم الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:46
ان التطبيع مع إسرائيل لا يعني التخلي عن التخلي عن الشعب الفلسطيني الذي سيظل دائما في قلوبنا ، و سنعمل جميعنا على دعم القضية الفلسطينية، في تحقيق السلم و السلام ،و في تحقيق دولتها كما جاء على لسان جلالة الملك نصره و أيدة ، لكن على الاخوة الفلسطينيين ، تقدير و فهم الموقف المغربي ، ثم أن دولة اسرائيل ، لها الحق أيضا ، أن تعيش في أمن و سلام جنبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق٠
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11
19 - رضوان الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:49
مرة أخرى تحقق الديبلوماسية المغربية مكسبا هاما للمغرب، بفضل حكمة ملكنا الهمام وحنكته السياسية وبعد نظر جلالته.
الله الوطن الملك
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9
20 - Mouad الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:49
التطبيع مع اسرائيل افضل من الجيران المسلمين طيلة 40 سنة لم نستفد من جيران السوء الا الحقد و الكيد
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13
21 - عبد الحق اهريتان الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:49
ان تعترف امريكا بان الصحراء مغربية لسنا في حاجة لذلك، لانها مغربية ، وكانت وستبقي.
الظرفية قابلة للتحليل.اذ اعلنت الصين ، فروسيا ثم بريطانيا عن تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب. وهي اعضاء قويون في مجلس الامن .
بالنسبة لفرنسا ، فمجموعة اصدقاء المغرب كبلت ايدي الحكومة. وبهذا بقيت امريكا خارج اللعبة في المنطقة.
اذا كان التطبيع هو الوجه الثاني لهذه العملة، فالقرار يجب ان يتخذه الشعب الفلسطيني في المقام الاول ، فهو المعني ونحن سنكون خلفه . سواء بالقبول او الرفض . لكن للامانة، فلسطين اولا وفلسطين ثانيا ، وفلسطين الى ان نلقى الله .
هذا ما عاهدنا الله علبه، وهذا ما وجدما عليه اباءنا،وهذا ما سنموت عليه.
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3
22 - الهاشمي الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:50
بعض القنوات تشكك في قانونية الإعلان حيث أن ترامب وقع إعلانا، نرجوا من أهل الخبرة طمأنة المغاربة.
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1
23 - Citron الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:50
Nous demandons et officiellement l'ouverture d'une ambassade Marocaine en Israël, et une ambassade Israëlienne au Maroc plus un consulat d''Israël à Dakhla
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7
24 - تيكشبيلة الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:52
دَّها وداها والله ما خلاها، والمغربة وا المرضية هاكا يكونو بنات الناس المرضية
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4
25 - ana maghribi الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:52
وكتب ترامب، في حسابه عبر "تويتر": "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

واش المغرب جا فالشرق الأوسط؟؟؟
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-7
26 - Hami64 الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:53
اجمل هدية من ترامب لمنصف السلاوي لتوصله للقاح كورونا
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8
27 - الحسين الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:53
هل هذا يعني أن المغرب اعترف بالكيان الصهيوني على أرض فلسطين مقابل اعتراف امريكا بحق المغرب بالصحراء المغربية.؟ هذا هو المفهوم من كل هذه الكلام.
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-9
28 - yassin الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:54
جبد جدا

ولكن نخشى أن لا تستمر هذه العلاقات بعد بداية ولاية بايدن في الشهر المقبل
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-9
29 - abdelghani الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:54
bravo l'algerie...راكم تحصدو اللي زرعتو
you counted on cornering Morocco ...of course Morocco will find other unpopular cards that will break you and "Umma".
الله ياخد فيكم الحق جنرالات الشئم
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7
30 - HAMID الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:55
ولماذا لا تعترف امريكا يسبتة ومليلية ؟؟ امريكا واسرائيل ليس من مصلحتهم انهاء مشكل الصحراء و الايام بيننا.....
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-13
31 - متتبع الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:56
وماذا لوقام الرئيس الامريكي الجديد بايدن بالغاء الاتفاق والاكتفاء بارجاع الملف الى الامم المتحدة كما كان عليه منذ 45 سنة.
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-10
32 - casamontreal الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:56
C' le temps de travail en Israël maintenant et faire de l argent vive vive le Maroc vive Israël et vive les états unis
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0
33 - لن ترضى فرنسا ولا اسبانيا الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:58
ماصنع ترمب لم نراه من الدول القريبة مثل فرنسا واسبانيا استغلوا المغرب واستثمارات بالملايير ومشكلة الصحراء 45 سنة لم تزحزح شكرا سيادة الرئيس ترامب
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15
34 - Cadeau Noel الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:58
منشور لفدرالية اليسار على الفايسبوك "أكثر ما حاول خصوم وحدتنا الترابية فعله طوال سنين هو ربط قضيتي الصحراء و فلسطين"، و"أكثر ما نجح فيه المغرب منذ سنين هو عدم الربط بين قضيتين و إظهار الفرق بينهما" .
" هذا المساء و مع الأسف منح المغرب خصومه هدية لا تقدر بثمن
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-1
35 - zemmour الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:00
أعتقد أنه آن الأوان لنظام عالمي جديد كانت تنادي به الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن،وآن الأوان ليستوعب بعض الإخوة أن العلاقات الدولية أصبح يتحكم فيها منطق رابح/رابح،وأما المهللون بالمقاطعة، أصحاب الشعارات والمسيرات ولأغاني الحماسية،فقد صدق فيهم قول نزار قباني:بالناي والمزمار لا يحدث انتصار..مكانة المغرب ستتقوى على الصعيدين القاري والدولي،وهذا ما نطمح إليه،والموت لأعداء الوحدة.عاش المغرب واحدا موحدا من طنجة إلى الكويرة ،والقادم أحسن تحت القيادة الرشيدة الحكيمة لملكنا الغالي محمد السادس نصره الله وأيده.
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5
36 - Rip4 الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:02
كلما يهمني من هذا النص هي وصف رئيس اقوى دولة بالعالم المغرب و اسرائيل بالدولتين العضيمتين
و كل ما يهمني ايضا هو اعتراف رئيس اقوى دولة بالعالم عن اعتراف المغرب بامريكا كدولة لما كانت تحت الحكم اابريطاني.
نصراني و يعترف بقدم و تاريخ المغرب و ياتي جار السوء من له نفس العادات و التقاليد و ينسى كل ما قدمه له المغرب و المغاربة ايام الاستعمار.
حائط برلين جديد بيننا و بين الجارة الحقودة حتى لا يضطر المغرب لا قدر الله و ينفد صبره و يرتكب محرقة في الجزائر.
اما الصحراء فهي مغربية منذ القدم و حسم امر هذا الملف و مزقت اوراقه في ردهات الامم المتحدة من زمان. الان كل ما على المغرب فعله هو مساندة اخواننا القبائل حتى الاستقلال لقد تركنا الجزائر تعطي ما عندها لمدة 45 سنة حان الوقت للمغرب ان يلعب معها نفس اللعبة حتى نرى من يسهل كسره
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9
37 - عبد الرحمان ش الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:03
الجزائر ساعدت في بلورت هذه النتيجة السطحية و الغير الشريفة للمغاربة.. قلوبنا مع فلسطين دائما.. و نعتذر لهم من هذا كله..حسب الله و نعم الوكيل على جار السوء
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38 - عبدو عند الموحدين الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:03
الشعب المغربي لا يعترف إلا بفلسطين
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3
39 - Aigle marocain الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:03
ربط علاقات بين مغربنا العزيز مع إسرائيل يبين للجميع أن المغرب يعتبر من الدول التي يضرب لها ألف حساب في الجمال الدبلوماسي والسياسي.هذا يوم سعيد بالنسبة للمغاربة لأن الولايات المتحدة اعترفت مغربية الصحراء وربط علاقات مع الصديقة دولة إسرائيل، انها لحظة تاريخية وينبغي الاحتفال بها كل سنة.
نقول للنظام الجزائري أن المروك هو دولة يضرب لها كبار العالم ألف حساب.
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-2
40 - سمير الوجدي الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:04
شكرا للمجهودات المغاربة و شكرا للملك اليوم الجزاءر متنعش اما تبون هادي الاخيرة ديالو ترحمو عليه قبل يعلينو وفاته اما الجينيرلات الخنازير مثل شنقريحة راه اغمى عنه ،عاش المغرب من طنجة لكويرة والله يحفظ بلادنا
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2
41 - سودور الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:07
يجب على المغرب تطوير العلاقات الثنائية مع دولة اسرائيل الشقيقة من اجل خلق مناصب شغل و النهوض بالمستوى الاقتصادي و السياحي لبلدنا الحبيب, و نتمنى من اخواننا الاسرائيليين السماح للمغاربة بالهجرة و الاشتغال في بلدهم.
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1
42 - مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:07
لاحول ولا قوة الا بالله
يجب وضع يد في يد مع الاخوان الجزائريين من أجل القضية الفلسطينية ضد أعداء الإسلام
لكن الجزائريين أو بالأحرى جنارات الجزائر همهم الصحراء المغربية ولعل هذا الشئ هو الذي أذا بالمغرب إلى اقامت علاقات تطبيع مع الكهيون الصهيوني من أجل نيل إعتراف أمريكا بمغربية الصحراء
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6
43 - ايت واعش الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:08
هذا هو المعقول...قرار حكيم....اصدقاءنا اخوتنا بايسرائيل ..هذا وطنهم....يجب اعادة الاعتبار للثراث اليهودي ..والتاريخ ومساهمة المغاربة اليهود فيه،...
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2
44 - فارس بلا جواد الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:09
إعتراف ترامب بمغربة الصحراء حيت أمريكا ترامب انتهت وغادي يجي بايدين بسياسة جديدة
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-6
45 - اومالولو الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:09
شي نقط بغيت نهضر عليهم:
المهم هو ميجيش بايدن ويلغي الإعتراف ديال ترامب بمغربية الصحراء بحال كيف ألغى ترامب اتفاق أوباما النووي مع إيران، لأن التوقيت يحرك العديد من الأسئلة، وكذلك لرغبة ترامب في إشغال بايدن بالعديد من القضايا التي قد لا تميل لها إدارته. حيت إلى ألغى بايدن الإعتراف بالصحراء منقدروش حنا نقولو إوا تحنا مبقيناش باغين العلاقات بإسرائيل!
أما بالنسبة لي كعلماني أفضل أن تكون القدس في يد اليهود لأنها أرضهم قبل ظهور الإسلام بمآت السنين، وكذلك أفضل أن نعمل مع إسرائيل المتقدمة تكنلوجيا ولها نفوذ عالمي واسع بدل عربان مكة الذين يتنافسون في أكبر طبق كبسة وأجمل جمل!
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-5
46 - مغربي حر الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:09
كان يجب فعل هذا منذ مدة..
مصلحتنا في توحيد أرضنا.. المغرب القوي في أراضيه
خير للجميع
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5
47 - سمير الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:10
اسف جدا، لكن الإخوة و الجيران و النصف الاخر من جلدتنا دفعونا دفعا الى هذا الخيار، إذن أن الرسالة وصلت، فما على حكام الجزائر إلا المكوث في منازلهم و التقيد بالاجراءات و البروتوكولات الجديدة.
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6
48 - خالد توزني الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:14
لن ينام احد اليوم في قصر المرادية فالصدمة كانت قوية للجزائر و صنيعتها اللقيطة البوليسريو فالادارة الامريكية عززت وقوة الشرعية الثاريخية للامبراطورية المغربية الشريفة على كل اراضيها في الصحراء المغربية وعقبال فتح ملف الصحراء الشرقية لعودتها للمملكة الشريفة تندوف مغربية بشار مغربية.....انتظرونا اراضينا هي لنا وامبراطريتنا قادمة
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0
49 - FARES الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:15
Fier de ma patrie le Maroc. Fier de la voir, enfin, devenue pragmatique. Une absence de ralations diplomatiques avec Israel n 'a rien apporté aux palestiniens et aux marcains voire aux arabes en général . Par ailleurs, ce n'est pas Israel qui nous pose des problèmes mais c'est notre voisin tout proche qui nous crée des obstables. La paix et seule la paix réglera le problème entre les les Israéliens et les palestiniens et ceux qui disent le contraire nous mentent ou ils sont aveuglés par une haine, sans raison, des juifs.
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0
50 - quelqun الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:18
أحسن خبر أقرئه منذ مدة طويلة.
خبر جد مفرح , عاش المغرب وعاش الملك.

وللي ما عجبو حال يشرب البحر, إلا مقدك المتوسط شرب المحيط الأطلسي.

مرحبا بديسلاك, جمافو على ديسليك المداويخ

أحسن أغنية دابا هي :

عاود دردك زيد دردك
عاود دردك زيد دردك
عاود دردك زيد دردك
عاود دردك زيد دردك
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-1
51 - Abox الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:18
لولا صاحب الجلالة لما تحقق أي تقدم في هدا الإطار ولما اعترفت أمريكا بمغربية الصحراء ولما رجعت العلاقات المغربية الإسرائيلية أكتر قوة فديبلوماسية المغرب في شخص جلالة الملك كانت دائما قوية.
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0
52 - RALEUR الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:19
خبر يثلج الصدر، ونحن على يقين أن جلالة الملك يتصرف بكثير من الحكمة مثل حكمة المغفور له والده الحسن الثاني في إبداع المسيرة الخضراء وكذلك المرحوم جده محمد الخامس في عدم الرضوخ للمستعمر٠ حبذا لو إعترفت أمريكا باستقلال فلسطين في حدود 67 وساعدتنا إسرائيل في قضيتنا الترابية وكذلك في طلب أروبا في فتح قنصلياتها بجنوب المغرب٠ أما إخواننا المحتجزين في المخيمات فالمغرب يقول لهم إن الوطن غفور رحيم وقد لا نحتاج مستقبلا للحكم الذاتي ولا غيره أصلا وأما الجزائر فسنتركها للتاريخ هو من سيحاكمها٠
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53 - Karim الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:19
أظن ان جزر الخالدات هي أراضي تابعة للصحراء المغربية، فهي قريبة جغرافيا جدا للاراضي المغربية و ليس الأراضي الإسبانية، لا أعرف لماذا لم يطالب بها المغرب، بدون ذكر سبتة و مليلية
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54 - Md bihi الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:20
إعتراف يقابله إعتراف ، وكلٌّ بثمنه ، و المغرب لن يحيد عمّا قامت به دول عربية من تطبيع مع اإسرائيل ، والله الموفق لما فيه خير للجميع .
سؤال : هل لجنة وبيت مال القدس ستبقى بين يدي المغرب ؟ سؤال ستجيبنا عنه الأيام المقبلة
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55 - ضد الضد الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:23
شكرا ترامب و على المغرب أن يضع تمثالا لترامب في الشارع الذي ستفتح فيه أمريكا قنصليتها في الداخلة و أن يسمى الشارع باسمه او باسم أمريكا.
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56 - Abdoul الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:25
تطبيق المعادلة 1،000،000 مغربي إسرائيلي و 200،000 انفصالي وقراصنة يدعمهم 40،000،000 جزائري مسلم عربي. سيخسرون جميعا. وسيقلع المغرب عبر رابط طنجة الصناعي بالفعل ومنطقة النشاط الاقتصادي. وتم الترويج للصحراء المغربية لتكون منطقة للتمويل الدولي مثل Doubai ، وكذلك منطقة نشاط لكل إفريقيا.
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57 - المصطفى المعطاوي الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:29
أما يزال في ذهنك أيها الحاكم الجزائري طموح في الأطلسي؟
أما يزال في ذهنك حصار المغرب جنوبا وغربا بعد أن حاصرته شرقا وتود ترك فجوة ضيقة ليتنفس منها المغاربة بمشقة الأنفس؟
أما زالت صواريخك الآن قادرة على الوصول إلى العاصمة الرباط؟
أما زال بيترولك قادرا على الإنفاق من أجل استنزاف جارك بلا حياء وخجل؟
أما زالت جنوب إفريقيا وأتباعها وكوبا وأتباعها منتجعات لتحقيق التوسع الوهمي؟
ألم- أيها الحاكم العسكري- يحن الوقت لتصالح شعبك وتترك له البلد ينعم في خيراته؟
ألم يحن الوقت - أيها الحاكم العسكري- لتفتح قلبك قبل أرضك لشعب واحد يربطه التاريخ والدين والجغرافيا والثقافة واللغة؟
كيف نطبع مع البعيد ويهجرنا القريب؟ ألا تخجل من نفسك أيها الحاكم العسكري المتخلف سياسيا ؟
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58 - الفلاحي الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:29
أخيرا الاعتراف العلني لولاية الأميركية بمغربية الصحراء. إنتهى مسلسل الصحراء .
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59 - Nazih الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:31
Il n'est pas question de normalisation, mais d'ouverture de bureau de communication comme c'est le cas en Egypte
On n'abandonnera jamais la Palestine
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