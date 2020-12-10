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كُتّاب وآراء
كوشنر: اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء يعزز علاقات الرباط وواشنطن
قرّر المغرب وإسرائيل، رسمياً، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال بين الرباط وتل أبيب.
وأكد الملك محمد السادس، في اتصاله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المغرب قرّر إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002. كما قرر المغرب تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.
وقال جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سبق أن قاد جولات إلى المغرب في موضوع التطبيع مع إسرائيل، في تصريح صحافي: "لقد حققنا أخيرًا انفراجًا قبل أربعة أشهر، ونواصل دفع المنطقة إلى الأمام".
وأضاف كوشنر تعليقا على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء مقابل تطبيع الرباط علاقاتها مع تل أبيب: "الآن، لدينا سلام ينتشر في الشرق الأوسط"، مضيفا أن جهود واشنطن في هذا الصدد "واضحة للغاية؛ لكننا نعتقد أيضًا أن هناك الكثير من الثمار القادمة".
وأوضح مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المغرب سيفتح، بموجب الاتفاق الذي جرى، علاقات دبلوماسية كاملة ويضفي الطابع الرسمي على العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، بالإضافة إلى السماح بالتحليق في مجاله الجوي ورحلات تجارية مباشرة من تل أبيب.
وتابع صهر ترامب أن أكثر من مليون إسرائيلي ينحدرون من المغرب. وقال بلاغ الديوان الملكي إن القرار يأتي نظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودون في إسرائيل.
وشدد كوشنر، في تصريح صحافي، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف رسميا بمغربية الصحراء سيعزز العلاقات بين البلدين بشكل أكثر.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
وكتب ترامب، في حسابه عبر "تويتر": "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".
وكشف الرئيس الأمريكي أنه وقّع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية.
وقال ترامب إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المملكة المغربية اعترفت بالولايات المتحدة في سنة 1777؛ "ومن، ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء..."، على حد قوله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
Vive le Maroc
Vive le Sahara Marocain
Vive les relations avec Israel
Nos interests avec l'etat d'Israel
Les commentaries des Algeriens et des Terroristes de Polizario seront tres present sur Hespress
Attention
لا يزايد احد على موقف مغرب
غريب ان تكون اسراءيل اقرب لنا الجزاءر و الغريب ان يقول فلسطينيون ان كفاح البوليزاريو مثل كفاح فلسطينيين ـ اسمعوا تصريحات سفير فلسطين بالجزاءر
عسكر جزاءر يتحمل مسوءولية ردة فعل مغرب
المهم واش كاين شي خدمة في اسراءيل
الله الوطن الملك
الظرفية قابلة للتحليل.اذ اعلنت الصين ، فروسيا ثم بريطانيا عن تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب. وهي اعضاء قويون في مجلس الامن .
بالنسبة لفرنسا ، فمجموعة اصدقاء المغرب كبلت ايدي الحكومة. وبهذا بقيت امريكا خارج اللعبة في المنطقة.
اذا كان التطبيع هو الوجه الثاني لهذه العملة، فالقرار يجب ان يتخذه الشعب الفلسطيني في المقام الاول ، فهو المعني ونحن سنكون خلفه . سواء بالقبول او الرفض . لكن للامانة، فلسطين اولا وفلسطين ثانيا ، وفلسطين الى ان نلقى الله .
هذا ما عاهدنا الله علبه، وهذا ما وجدما عليه اباءنا،وهذا ما سنموت عليه.
واش المغرب جا فالشرق الأوسط؟؟؟
ولكن نخشى أن لا تستمر هذه العلاقات بعد بداية ولاية بايدن في الشهر المقبل
you counted on cornering Morocco ...of course Morocco will find other unpopular cards that will break you and "Umma".
الله ياخد فيكم الحق جنرالات الشئم
" هذا المساء و مع الأسف منح المغرب خصومه هدية لا تقدر بثمن
و كل ما يهمني ايضا هو اعتراف رئيس اقوى دولة بالعالم عن اعتراف المغرب بامريكا كدولة لما كانت تحت الحكم اابريطاني.
نصراني و يعترف بقدم و تاريخ المغرب و ياتي جار السوء من له نفس العادات و التقاليد و ينسى كل ما قدمه له المغرب و المغاربة ايام الاستعمار.
حائط برلين جديد بيننا و بين الجارة الحقودة حتى لا يضطر المغرب لا قدر الله و ينفد صبره و يرتكب محرقة في الجزائر.
اما الصحراء فهي مغربية منذ القدم و حسم امر هذا الملف و مزقت اوراقه في ردهات الامم المتحدة من زمان. الان كل ما على المغرب فعله هو مساندة اخواننا القبائل حتى الاستقلال لقد تركنا الجزائر تعطي ما عندها لمدة 45 سنة حان الوقت للمغرب ان يلعب معها نفس اللعبة حتى نرى من يسهل كسره
نقول للنظام الجزائري أن المروك هو دولة يضرب لها كبار العالم ألف حساب.
يجب وضع يد في يد مع الاخوان الجزائريين من أجل القضية الفلسطينية ضد أعداء الإسلام
لكن الجزائريين أو بالأحرى جنارات الجزائر همهم الصحراء المغربية ولعل هذا الشئ هو الذي أذا بالمغرب إلى اقامت علاقات تطبيع مع الكهيون الصهيوني من أجل نيل إعتراف أمريكا بمغربية الصحراء
المهم هو ميجيش بايدن ويلغي الإعتراف ديال ترامب بمغربية الصحراء بحال كيف ألغى ترامب اتفاق أوباما النووي مع إيران، لأن التوقيت يحرك العديد من الأسئلة، وكذلك لرغبة ترامب في إشغال بايدن بالعديد من القضايا التي قد لا تميل لها إدارته. حيت إلى ألغى بايدن الإعتراف بالصحراء منقدروش حنا نقولو إوا تحنا مبقيناش باغين العلاقات بإسرائيل!
أما بالنسبة لي كعلماني أفضل أن تكون القدس في يد اليهود لأنها أرضهم قبل ظهور الإسلام بمآت السنين، وكذلك أفضل أن نعمل مع إسرائيل المتقدمة تكنلوجيا ولها نفوذ عالمي واسع بدل عربان مكة الذين يتنافسون في أكبر طبق كبسة وأجمل جمل!
مصلحتنا في توحيد أرضنا.. المغرب القوي في أراضيه
خير للجميع
خبر جد مفرح , عاش المغرب وعاش الملك.
وللي ما عجبو حال يشرب البحر, إلا مقدك المتوسط شرب المحيط الأطلسي.
مرحبا بديسلاك, جمافو على ديسليك المداويخ
أحسن أغنية دابا هي :
عاود دردك زيد دردك
عاود دردك زيد دردك
عاود دردك زيد دردك
عاود دردك زيد دردك
سؤال : هل لجنة وبيت مال القدس ستبقى بين يدي المغرب ؟ سؤال ستجيبنا عنه الأيام المقبلة
أما يزال في ذهنك حصار المغرب جنوبا وغربا بعد أن حاصرته شرقا وتود ترك فجوة ضيقة ليتنفس منها المغاربة بمشقة الأنفس؟
أما زالت صواريخك الآن قادرة على الوصول إلى العاصمة الرباط؟
أما زال بيترولك قادرا على الإنفاق من أجل استنزاف جارك بلا حياء وخجل؟
أما زالت جنوب إفريقيا وأتباعها وكوبا وأتباعها منتجعات لتحقيق التوسع الوهمي؟
ألم- أيها الحاكم العسكري- يحن الوقت لتصالح شعبك وتترك له البلد ينعم في خيراته؟
ألم يحن الوقت - أيها الحاكم العسكري- لتفتح قلبك قبل أرضك لشعب واحد يربطه التاريخ والدين والجغرافيا والثقافة واللغة؟
كيف نطبع مع البعيد ويهجرنا القريب؟ ألا تخجل من نفسك أيها الحاكم العسكري المتخلف سياسيا ؟
On n'abandonnera jamais la Palestine