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رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن إنشاء مكاتب بالرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:00
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إن بلاده ستبدأ بإنشاء مكاتب اتصال مع المغرب كخطوة أولى لعملية التطبيع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن المغرب أصبح أحدث دولة عربية توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبهذا تصبح المغرب رابع دولة عربية، منذ غشت الماضي، توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
1 - ismailis الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:07
اسرائيل تنبي قراراتها على اساس المنطق وليس على اساس الجهل كما تفعل الجزائر، بلاشك سوف يعطون للفلسطينيين حقهم.
2 - حميدو6 الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:11
الصحراء مغربية ، وإسرائيل لها علاقات متينة مع المغرب من خلال اليهود المغاربة ،
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3 - ياسين الفكيكي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:12
كل الشكر لليهود المغاربة الذين شكلوا طوال سنوات الدرع الحصين للمغرب في المنابر الدولية والمدافع الاول عن قضاياه في حين كان من يوصفون بالاخوة والاشقاء يطعنون في عرضنا و ظهرنا صباح مساء، هنيئا للمغرب هذا القرار المتبصر والواقعي والبراغماتي الذي سيفتح امامه افاقا كبيرا ويحصن وحدته الترابية ولتذهب قضايا العرب البائسة وصراخهم وعويلهم وغوغائيتهم الى الجحيم.
4 - مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:13
نعم صحيح ، المغرب تعب من خيانة بعض العرب له و كلما اتخذ قرارا يبثرون خريطة الصحراء انتهى
5 - MOUISSA الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:13
مرحبا بكم في أرض السلام و التسامح أرض المملكة المغربية
6 - علي نايت عمر الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:14
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن إنشاء مكاتب بالرباط......ترى ما رأي اعدائنا الكلاسيكيين و ماذا سيكون ردهم؟
7 - hass الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:15
إذا أرادت التطبيع فعليها فتح قنصلبتها في العيون
8 - TALIB MAGHRIBI الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:16
حنا مع بلادنا ف القرارات لي كتاخد وقصيتنا اولى من اي قضية أخرى ❤️
9 - شرف 58 الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:17
اللهم اسراءيل ولا الجزاءر. الجزاءر دولة مسلمة يجمعنا معها كل شيء ولكن للاسف هذه عشرات السنين ماشفنا معاهم غير الفقايس.المسيرة الكحلة ماغاديش تنسا المغاربة.وزيد دابا بغاو افرقو ارضنا وفوق كل هذا الرءيس ديالهم كايقول: خاص المغرب اطلب الاعتدار.اش.بان لكم؟ واش هاذو جيران؟ على الاقل العلاقات مع اسراءيل ستكون شفافة.واخيرا اسراءيل فيها مءات الالاف المغاربة.نعم للتطبيع مع اسراءيل.في هذا الزمان وحدها المصالح فوق كل شيء.
10 - Mounir الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:17
اسرائيل,كانت دائما تساند المغرب في قضاياه ومن ضمنها الصحراء المغربية , كمواطن اتقبل بكل منطق هذه العلاقات.
11 - احمد من بلجيكا الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:23
هي انتصار وفخر لقضيتنا الوطنية
ايبقى حسادنا معزوليين عن العالم والفاهم يفهم
عاشة المملكة المغربية
ايبقى حسادنا معزوليين عن العالم والفاهم يفهم
عاشة المملكة المغربية
12 - هشام الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:23
إسراءيل دولة ناجحة في تكنولجيا وسلاح وطيارات نحتاج إلى خبرتها ودهاءها لأن لنا عدو حاقد وخبيث
أكثر من خبث الكفار يريد تقسيم أرضنا بالقوة سلاح
هاهو الآن يقصف في مواقع جيش المغربي
ليخترق جدار الرملي وينتهك أرضنا ويقسم شعبنا
نحن وراء جلالة الملك .يجب فتح قنصلية إسراءيل في
كركارات
أكثر من خبث الكفار يريد تقسيم أرضنا بالقوة سلاح
هاهو الآن يقصف في مواقع جيش المغربي
ليخترق جدار الرملي وينتهك أرضنا ويقسم شعبنا
نحن وراء جلالة الملك .يجب فتح قنصلية إسراءيل في
كركارات
13 - ber nour الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:23
مبروك واللف مبروك إنشاءالله خطوة في مصلحةالمملكةالمغربية
14 - يوسف الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:24
اسرائيل افضل من بعض الخونة العرب الدين ارادوا تقسيم واستعمار المغرب
16 - ع.العزيز الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:27
زعم هذا خبر جديد! راه كاين هذا المكتب منذ زمان ويسمى مكتب الاتصال الاسرائيلي،ويلعب دور السفارة المهتمة بالجالية اليهودية المقيمة في المغرب وكذلك دور الوساطة في التشغيل والسياحة الخ.
17 - عبدالله الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:29
ومع ذالك لن تنالوا قبول الشعب المغربي حتى تعطوا الحقوق لإخواننا الفلسطينيين.
18 - benalionep الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:29
قرار حكيم ورائع، نحن مع صاحب الجلالة في هذا القرار وإسرائيل كانت دائما تدعمنا في قضية الصحراء ولامانع للشعب المغربي في قيام علاقات علانية وشاملة معهم.
19 - sefrioui الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:30
نعلم جيدآ أن اليهود المغاربة يكونون أكبر جالية ضمن ساكنة إسرائيل. هم يحبون المغرب بلد أجدادهم ويساندوننا دون كلل. السياسة الوسطية لجلالة الملك نصره الله عظيمة وجد مثمرة.
21 - touhali الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:30
الصحراء المغربية.
شكراً جزيلاً للسيد رئيس الولايات المتحدة ولشعب الولايات المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية).
الآن إلى الصحراويين المسجونين في تندوف. اشعاركم بالعودة سريعا دون انتظار إلى وطنيكم المغرب.
لوطن غفور رحيم
أقول للانفصاليين إنكم تلعب مع وحش رهيب يعيش معكم وينتظر الوقت المناسب والظروف التي تعمل عليها ، وإذا وصلت سيهضمكم بسرعة ولن تنجو.
مصر العربية أعترف وهي أكبـر دولة عربية.
شرق ﻷوسط كله أعترفت بإسرائيل ودولة فلسطين هيأ من ﻷأويل المعترفين بموجب إتفاق اوسلو.
شكراً جزيلاً للسيد رئيس الولايات المتحدة ولشعب الولايات المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية).
الآن إلى الصحراويين المسجونين في تندوف. اشعاركم بالعودة سريعا دون انتظار إلى وطنيكم المغرب.
لوطن غفور رحيم
أقول للانفصاليين إنكم تلعب مع وحش رهيب يعيش معكم وينتظر الوقت المناسب والظروف التي تعمل عليها ، وإذا وصلت سيهضمكم بسرعة ولن تنجو.
مصر العربية أعترف وهي أكبـر دولة عربية.
شرق ﻷوسط كله أعترفت بإسرائيل ودولة فلسطين هيأ من ﻷأويل المعترفين بموجب إتفاق اوسلو.
22 - محمد المدريدي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:31
مرحبا واف مرحبا او من القلب. فتح سفارة في الرباط و الداخلة من ضروري واعفاء المغاربة من تأشيرة إلى اسرءيل وشكرا محمد السادس الذي أعطى للمغرب هذا تقدم. الله الوطن الملك
23 - mouad الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:35
"حتى يصيرَ الناسُ إلى فُسطاطَيْنِ: فُسطاطِ إيمانٍ لا نِفاقَ فيه، وفُسْطاطِ نِفاقٍ لا إيمانَ فيه"
24 - Rachid الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:36
Bénéfique pour les deux sans oublier la relation du Maroc et ses ressortissants juifs qui remonte à presque deux mille ans.Ne pas négliger le nombre de touristes israéliens qui vont se précipiter à visiter le pays de leurs ancêtres.Les retombées économiques !!Le savoir technologique et autre!!Vive le roi et vive le Maroc et mort aux ennemis toxiques !!
25 - خالد مكناس الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:37
العلاقات موجودة و زيارة اليهود المغاربة لبلدهم مرحب بهم و العلاقات التجارية موجودة حل الدولتين هو الحل الوحيد لان إسرائيل موجودة و قوية .
و اعتراف امريكا بمغربية الصحراء هو ضربة قاضية للجزائر
و جنرالاتها الذين يكنونن العداء للمغرب و الله ميديعم النعاس اليوم و امريكا و هي تعترف بشيء حقيقي
و اعتراف امريكا بمغربية الصحراء هو ضربة قاضية للجزائر
و جنرالاتها الذين يكنونن العداء للمغرب و الله ميديعم النعاس اليوم و امريكا و هي تعترف بشيء حقيقي
26 - aziz22 الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:39
اصلا الملك له علاقة قوية مع اليهود المغاربة أزيد من 700الف من الجالية في إسرائيل فما الغريب في الخبر عادي
27 - المغرب صرح ... الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:41
...جهارا بما كان له من علافات مع اليهود المغاربة في إسرائيل الذين ياتون الى بلدهم الاصلي عبر اوروبا بان سهل لهم السفر مباشرة الى وطنهم الاصلي لزبارة مقابر اجدادهم واضرحة اولياءهم.
فلماذا الاصطفاف مع دول جبهة الرفض والمواجهة التي دمرتها الحروب ومنها الجزائر التي يسعى حكامها الى تقسيم المملكة قصد اضعافها.
فلماذا الاصطفاف مع دول جبهة الرفض والمواجهة التي دمرتها الحروب ومنها الجزائر التي يسعى حكامها الى تقسيم المملكة قصد اضعافها.
28 - مهاجر مراقب الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:42
من غول المغاربة الدين سيزورون اسرائيل وفلسطين في رحلة واحدة الاولى لاسرائيل لخلق مشاريع في المغرب بشراكة مع شركات اسرائيلية تقنية محضة والزيارة الفلسطينية ستكون لتأكيد الاخوة وحق فلسطين لحل سلمي وخريطتها التي قامت بانجازها في 1967 ويعيش الكل بسلام و سنزرلااليهود المغاربة من بلدتنا وانا من المغتربين بلدن سنفاجئ المغاربة والعالم بمشاريع جد مؤثرة في الاقتصاد المغربي عاش الشعب المغربي عاش ملك البلاد
29 - التازي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:45
إسرائيل واقع شاء من شاء و أبى من أبى، كشعب من شعوب الأرض لهم كامل في وطن يعيشون فيه و يحققون فيه أحلامهم، مساحة إسرائيل تساوي 0.17 % من مساحة ما سيمى بالوطن العربي لما لا ندعهم و شأنهم كي يقيمو دولتهم بسلام؟؟
30 - الحاج الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:47
ياللهه يا البولاريو و جنيرالات الجزاءر ادا تماديتم فى عداءكم على المغرب فامريكا ستفرض عليكم العقوبات
31 - مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:49
لا يمكن أن يقبل شعبنا هذه الخطوة الرديئة في حق الشعب. فلسطين دولة مستقلة و لن تكون إلا و عاصمتها القدس. القدس إسلامي!!!!!!!!
32 - احمد الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:49
الكل يبحث عن مصالحه بطريقته الخاصة على الاقل اسرائيل اعترفت بمغربية الصحراء اما الفلسطينيين لحد الان لم يدلوا باي تصريح رسمي اتجاه الصحراء ودائما ما يخرج احدهم بتصريح معاد لوحدتنا الترابية.
33 - m3alam الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:50
السياسة وعلاقات الدول مبنية على المصالح ،على المغرب ان يرعى مصالحه ويكون واقعيا و اماوقت الشعارات فقد انتهى
34 - مواطن2 الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:50
القضية الفلسطينية عمرت لاكثر من 70 سنة ولا يبدو اي امل في الوصول الى حل يرضي الفلسطينيين . وكل المبادرات باءت بالفشل ولم يبق الى محاولة الوصول الى حل من الحلول عن طريق التطبيع معها والتقرب اليها من خلاله . علما بان لا احد في العالم لا يعرف انها دولة معترف بها رسميا من لدن عدد كبير من الدول اولها الدول العظمى. والحل لا يمكن ان يكون عسكريا مطلقا لانها امتلكت اسباب الفوز - القو ة العسكرية والتكنولوجيا المتطورة وعصب الحياة " المال" - ولا غرابة في دور المغرب للتطبيع معها بعد بعض الدول العربية وربما سيكون من اسباب فرج الفلسطينيين.الكثير من الاعداء اصبحوا اصدقاء - المانيا مع كل العالم كمثال - التطبيع مع اسرائيل فيه مصالح كثيرة للمغرب وللفلسطينيين. وزمن العنتريات انتهى.
36 - khalid huesca الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:51
هادشي ماشي معقول باش نطبعو مع اسرائيل ترامب سلات ولايته واراد ان يقول بأن الصحراء مغربية رغم انه لا يفيد في شئ لأن ترامب وحكومته سترحل ويكون الامر في يد بايدن
37 - رشيد الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:51
مرحبا بالعلاقات مع إسرائيل، لم نرى من أروبا والغرب الا كل ود واحترام،ونجد دائما دورهم في الاسهام في تنمية بلادنا عكس اخوننا العرب وبعض الدول الافريقية،بداية بالجزائر وللبيا وموريتانيا وجنوب أفريقيا وغيرها التي من الدول التي كان الاحرى بها ان تكون سندا لنا، ولكن بالمقابل نجدهم دائما يسبحون ضد التيار، في تحد واضح لمصالح المغرب المشروعة،التي يغديها الحقد والكراهية تجاهنا وضد مصالحنا.
38 - جمال الشبلي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:55
يجب علينا أن نفهم أنه هناك مؤمن وهناك كافر المؤمن موجود في جميع الديانات والكافر كذالك هناك نصارة تدمع عينهم عندما يرون شخص بدون أكل وهناك مسلم ليس له رحمة في قلبه حتى على أخيه المسلم الله عز وجل جمع الجنة بالمؤمن وجمع النار بالكافر لكن يجب أن نفهمو أننا نحن فقط مسلمون أما الإيمان يبقى مبني على الأفعال في جميع الديانات
39 - مقيم في ايطاليا الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:01
واوو اقسم بالله حتى فرحت بزاااف المغرب اصبح في معى مثلت الرعب لدوا يكل دوى دابا...
40 - سين الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:07
مرحبا بإخواننا اليهود فالقرآن اعترف بأنكم الشعب المختار و حقكم المشروع بالأرض المقدسة: (....يابني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) سورة المائدة. وقد سكنوها زمن النبي يعقوب(واسمه:إسرائيل ) ثم تركوها زمن النبي يوسف وهربوا إلى مصر . شرط حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
41 - مغربي صباغ الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:13
هل سيخرج المغاربة للتنديد بهذا التطبيع مثل ما فعلو عندما طبعت الامارات و البحرين ام انهم يغمسون رؤوسهم.
للعلم كل الدول لديها علاقة قوية مع اسرائيل ، على سبيل مثال تركيا التي يتغنى بها الاخوان المفلسون في سنة 2014 وقت اتفاقية تطبيع كامل و اصبحت اكبر شريك اقتصادي ، و تدخل ميزانيتها اكثر من 7 مليار دولار من هذا التبادل و اليوم ارسلت سفيرا جديدا الى اسرائيل من اجل تطوير العلاقات اكثر .
دولة قطر اكثر من 30سنة علاقة متميزة مع اسرائيل و اول شخصية زارت قناة الجزيرة عند افتتاحها هو رئيس وزراء اسرائيل و استقبل و تجول في مكاتبها ، و اليوم تحاول الجزيرة ان تطهر ان تكن العداوة الى اسرائيل .
و لا ننسى الفلسطنيون انفسهم يعملون لظى اسرائليين و يتعاملون بعملتهم و عدد كبير منهم يحلم بالجنسية الاسرائلية و حتى حركة حماس لديه مصنع خاص بالكمامات تبيعها الى اسرائيل و حتى الكنسيت الاسرائلي فيه عدد كبير من الفلسطنيين و اكثر من ذالك نائب رئيس الكنيست ينتمي الحركة الجهاد الاسلامي
للعلم كل الدول لديها علاقة قوية مع اسرائيل ، على سبيل مثال تركيا التي يتغنى بها الاخوان المفلسون في سنة 2014 وقت اتفاقية تطبيع كامل و اصبحت اكبر شريك اقتصادي ، و تدخل ميزانيتها اكثر من 7 مليار دولار من هذا التبادل و اليوم ارسلت سفيرا جديدا الى اسرائيل من اجل تطوير العلاقات اكثر .
دولة قطر اكثر من 30سنة علاقة متميزة مع اسرائيل و اول شخصية زارت قناة الجزيرة عند افتتاحها هو رئيس وزراء اسرائيل و استقبل و تجول في مكاتبها ، و اليوم تحاول الجزيرة ان تطهر ان تكن العداوة الى اسرائيل .
و لا ننسى الفلسطنيون انفسهم يعملون لظى اسرائليين و يتعاملون بعملتهم و عدد كبير منهم يحلم بالجنسية الاسرائلية و حتى حركة حماس لديه مصنع خاص بالكمامات تبيعها الى اسرائيل و حتى الكنسيت الاسرائلي فيه عدد كبير من الفلسطنيين و اكثر من ذالك نائب رئيس الكنيست ينتمي الحركة الجهاد الاسلامي
42 - مغربية الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:23
مرحبًا و نهار كبير
اسرائيل لم تحارب المغرب بينما الذين يدعون"الأخوة " محاربين المغرب اكثر من 40 سنة، اللهم اليهود و لا المنافقين من العرب
اسرائيل لم تحارب المغرب بينما الذين يدعون"الأخوة " محاربين المغرب اكثر من 40 سنة، اللهم اليهود و لا المنافقين من العرب
43 - يوسف الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:24
مرحبا و الف مرحبا مادا جنينا من وراء مواقفنا التي كنا نضيع بها على امن بلدنا و مصالحه الاستراتيجية نعم الفلسطينيون اشقائنا لكن هناك دول كثيرة تحيط بالفلسطينيين و نحن ابعد منهم كما ان المغرب قدم الكثير و لا زال يقدم فلا باس ادا التفت المغرب لمصالحه لان لنا جار سوء يتربص بنا و لا يدخر جهدا لتحطيمنا على الاقل اسرائيل لم تؤد المغرب قط اما جار السوء فلقد تكالب علينا هو و المقبور القدافي و كوبا و الفيتنام و كوريا الشمالية و المانيا الشرقية و يوغوسلافية و كل هده الدول مارقة ملحدة
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