رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن إنشاء مكاتب بالرباط

هسبريس من الرباط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إن بلاده ستبدأ بإنشاء مكاتب اتصال مع المغرب كخطوة أولى لعملية التطبيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن المغرب أصبح أحدث دولة عربية توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبهذا تصبح المغرب رابع دولة عربية، منذ غشت الماضي، توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان.