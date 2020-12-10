سفير واشنطن: الاتفاق الأمريكي المغربي بداية تطورات مهمة مقبلة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

قال دايفيد فيشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، إن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء هو "مجرد بداية للعديد من التطورات المهمة القادمة في السنوات المقبلة".

وأكد السفير الأمريكي، في تصريح توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن الولايات المتحدة والمملكة المغربية مستمران في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما.

وجاء في تصريح السفير الأمريكي بالرباط، أنه "اليوم، وقّع الرئيس دونالد ترامب إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. كما اتفق المغرب وإسرائيل، وهما من أقرب الحلفاء لبلدنا، على تعزيز العلاقات بشكل مهم".

"هذه الإعلانات مثيرة تمثل بالفعل حدثاً تاريخياً في العلاقة القوية بين المغرب والولايات المتحدة، التي بنيت على مدى أكثر من مائتي سنة من الصداقة"، يورد السفير دايفيد فيشر.

وأورد الدبلوماسي الأمريكي، في تصريحه، أن "التاريخ الغني للعلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية فريد من نوعه. إنها قديمة قدم أمريكا نفسها. كما ذكّر الرئيس ترامب العالم اليوم، قد كان المغرب أول بلد يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777".

وأشاد السفير الأمريكي بـ"القيادة البعيدة المدى للملك محمد السادس لدعمه المستمر والقيّم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار والأمن والتنمية في جميع أنحاء المنطقة والقارة الإفريقية".

ونشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض إعلان الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. وجاء فيه أن الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات السابقة، تؤكد "دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية".

وأضاف البيت الأبيض، في الإعلان الرئاسي، أنه "اعتبارًا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية، وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية".

وأوضح الإعلان ذاته أن الولايات المتحدة تعتقد أن "قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".

ودعت الوثيقة أطراف النزاع إلى "الانخراط في مناقشات دون تأخير، وذلك عبر الاعتماد على مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار العمل الوحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء. وتحقيقا لهذه الغاية، ستفتح قنصلية في إقليم الصحراء الغربية، في الداخلة، لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب بالمنطقة".