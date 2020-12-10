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كُتّاب وآراء
سفير واشنطن: الاتفاق الأمريكي المغربي بداية تطورات مهمة مقبلة
قال دايفيد فيشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، إن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء هو "مجرد بداية للعديد من التطورات المهمة القادمة في السنوات المقبلة".
وأكد السفير الأمريكي، في تصريح توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن الولايات المتحدة والمملكة المغربية مستمران في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما.
وجاء في تصريح السفير الأمريكي بالرباط، أنه "اليوم، وقّع الرئيس دونالد ترامب إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. كما اتفق المغرب وإسرائيل، وهما من أقرب الحلفاء لبلدنا، على تعزيز العلاقات بشكل مهم".
"هذه الإعلانات مثيرة تمثل بالفعل حدثاً تاريخياً في العلاقة القوية بين المغرب والولايات المتحدة، التي بنيت على مدى أكثر من مائتي سنة من الصداقة"، يورد السفير دايفيد فيشر.
وأورد الدبلوماسي الأمريكي، في تصريحه، أن "التاريخ الغني للعلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية فريد من نوعه. إنها قديمة قدم أمريكا نفسها. كما ذكّر الرئيس ترامب العالم اليوم، قد كان المغرب أول بلد يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777".
وأشاد السفير الأمريكي بـ"القيادة البعيدة المدى للملك محمد السادس لدعمه المستمر والقيّم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار والأمن والتنمية في جميع أنحاء المنطقة والقارة الإفريقية".
ونشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض إعلان الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. وجاء فيه أن الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات السابقة، تؤكد "دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية".
وأضاف البيت الأبيض، في الإعلان الرئاسي، أنه "اعتبارًا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية، وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية".
وأوضح الإعلان ذاته أن الولايات المتحدة تعتقد أن "قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".
ودعت الوثيقة أطراف النزاع إلى "الانخراط في مناقشات دون تأخير، وذلك عبر الاعتماد على مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار العمل الوحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين".
وأكد الرئيس الأمريكي أنه "لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء. وتحقيقا لهذه الغاية، ستفتح قنصلية في إقليم الصحراء الغربية، في الداخلة، لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب بالمنطقة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
كما أن المغرب يجب أن يبدأ حملته لاسترجاع الصحراء الشرقية
اعتراف امريكي وعلاقات مع اليهود هل هناك شرف اكبر من هذا
المهم مشكلة عند الجزاريو فبعد الصفعات جاءت الضربة القاضية
امريكا لم تعترف باراضينا حتى عرفت بان المدن الصحراوية تنمو بسرعة اما من قبل فقد سبق للمغرب ان تعامل مع اسراءيل و رغم دلك بقي المشكل اما الان فهناك مقابل
*"فياترى متى سيتحد المسلمون"*
لا بقيش يتملغو مع سيادهوم !!!
الا وهو ان اذناب شردمة البوليزاريو في امريكا الذين كانو يتجولون هناك بتأشيرات لاجئين او ملحقين بالسفارة الجزائرية سيكونون قريبا ملزمين بتغيير صفة تواجدهم على الاراضي الامريكية و هذا يعني حرفيا تحويل تأشيراتهم الى تأشيرات سياحية او الخروج من البلد و في كلتا الحالتين فالجزائر ستكون مدطرة كالعادة لأن تدفع التكاليف السياحية الباهضة للمرتزقة على الاراضي الامريكية...
ايها الشعب الجزائري المسكين...انظروا كيف يتمتع اللصوص المرتزقة بأموالكم...من أجل قضية خاسرة منذ 45 سنة...
سؤال لعصابتي اللصوص و قطاع الطرق..
هل تعلمون كم من دولة حول العالم ستتبع امريكا في قرارها التاريخي..؟؟؟
اعرف اعرف...فغقولكم المجمدة و المتخلفة لن تستطيع اذراك الاجابة...لذلك سأختصر لكم الامر...
انها كل افريقيا بما فيها جنوب افريقيا و نيجيريا و كل اسيا و معظم اوروبا و امريكا الجنوبية...
ايها النظام الجزائري الغبي...لقد رميتم 1000 مليار دولار في الرمال الخاوية هباءا منثورا...
والله انه كلما ذكر النظام الجزائري وعصابة قطاع الطرق على مسامعي تذكرت كتاب 《 اخبار الحمقى و المغفلين》.
المهم مستقبلا الكركرات ستصبح تقريبا مثل عمالة بن مسيك سيدي عثمان او ربما احسن
viverons dans cette jolie ville de notre pays
Beaucoups d’autres pays aurons maintenant le courage de faire la même chose que nos amis les américains de plus 250 ans