التعاون القضائي يجمع وزيري عدل المغرب وإسبانيا

هسبريس من الرباط

عقد وزير العدل محمد بنعبد القادر اجتماعا عن بعد مع نظيره الإسباني خوان كارلوس كامبوس، للتباحث في شأن مشاريع التعاون القضائي بين البلدين في أفق الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين المغربية والإسبانية المقرر عقده في الرباط في 17 دجنبر الجاري.

‏‎وقد استحضر الوزيران خلال محادثتهما أهمية التعاون بين وزارتيهما في برنامج الاجتماع المقبل برئاسة رئيسي حكومتي البلدين سعد الدين العثماني بيدور سانتشيس، الذي من المنتظر أن يوقع خلاله الوزيران على مذكرة تفاهم بشأن رقمنة إجراءات التعاون القضائي في المجالين المدني والجنائي.

كما اتفق الطرفان على إنشاء فريق عمل مشترك لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بمسطرة الكفالة، مؤكدين رغبتهما في إطلاق مبادرات جديدة لتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى تدبير الإدارة القضائية وتحديث مرفق العدالة، وذلك سعيًا منهما للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال العدل إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.