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Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا

تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا

تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا
هسبريس من الرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:05

تقرر تأجيل الاجتماع رفيع المستوى الذي كان مقررا بين المغرب وإسبانيا بسبب الوضعية الوبائية الراهنة.

التفاصيل لاحقا..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:16
حيرة اسبانيا من قرار امريكا، فجل تعليقاتهم هو تخوف من مطالبة مغرب استرجاع كناري و سبتة و مليلية والله تم والله انا جد جد فخور ببلدي احبك حتى نخاع، شكرا جلالة الملك
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56
2 - اسامة الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:17
اسبانيا متخبطة في سياستها الراهنة فهي تعاني من ازمات داخلية حادة وحروب بين الاحزاب، خصوصا الحزب الشيوعي بوديموس الذي يساند قطاع الطرق في الصحراء المغربية.
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41
3 - هشام الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:21
هاد ساعة ما عندنا ما نديرو بإجتماع مع بو رقعة سبليون تابعهم غير زلط والفقر
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43
4 - Fixible الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:24
أو بسبب الصفعة الأمريكية. اسبانيا و الجزائر تعاني من انخفاض شديد فالظغط الدموي اليوم
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53
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