عاهل البحرين يثمّن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

هسبريس من الرباط

رحب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة، "باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية".

وأشاد حمد بن عيسى آل خليفة بما أعلنه الملك محمد السادس من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، "الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".