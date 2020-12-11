24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1913:2616:0018:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "منظمة الصحة" تُعين الملايين على مقاطعة التدخين (5.00)

  2. "سيدياو" تحبط الجزائر بدراسة أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا (5.00)

  3. "أسود الأطلس" تنهي 2020 في المرتبة 35 عالميا (5.00)

  4. كورونا يتصدر عمليات البحث في "غوغل المغرب" السنة الجارية (5.00)

  5. رئيس تونس يلوح بتدابير لضمان استمرارية الدولة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | عاهل البحرين يثمّن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

عاهل البحرين يثمّن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

عاهل البحرين يثمّن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 06:54

رحب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة، "باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية".

وأشاد حمد بن عيسى آل خليفة بما أعلنه الملك محمد السادس من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، "الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.