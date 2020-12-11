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الرئيسية | سياسة | مباحثات تجمع عمدة الرباط وسفير سلطنة عمان

مباحثات تجمع عمدة الرباط وسفير سلطنة عمان

مباحثات تجمع عمدة الرباط وسفير سلطنة عمان
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:15

استقبل محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط، بمكتبه، سعيد بن محمد البرعمي، سفير سلطة عمان بالمغرب.

وعرف اللقاء بين المسؤوليْن المغربي والعُماني إجراء مباحثات حول أوجه التعاون الممكنة بين العاصمتيْن الرباط ومسقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - نواس المصطفى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:23
لقاء مثمر بإذن الله تعالى وبهذ المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل لسلطنة عمان على دعمها للمغرب في قضيته الوطنية الأولى الصحراء المغربية ولا ننسى مشاركة سلطنة عمان في المسيرة الخضراء
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5
2 - Karim Marocain الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:59
حيا الله عمان وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله تعالى ورعاه
وحياكم الله سعادة السفير فأنتم بين أهلكم وأحبتكم المغاربة
وشكرا لعمان على موقفها الداعم حقا للمغرب في قضية الصحراء المغربية الحبيبة مثلما هو موقف بقية دول الخليج العربي
رب بعيد عنك جغرافيا لكنه يقف معك
ورب جار لك جغرافيا وإنما هو يكيد لك
هذه الجملة تلخص كل شيء عن العلاقات الخارجية في السياسة المغربية
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