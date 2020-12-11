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الرئيسية | سياسة | استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية يُحرج قيادات "العدالة والتنمية"

استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية يُحرج قيادات "العدالة والتنمية"

استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية يُحرج قيادات "العدالة والتنمية"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:00

بمجرد صدور بلاغ الديوان الملكي بخصوص اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، سارع عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التذكير بمواقف حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، من التطبيع مع إسرائيل.

وسارعت عدد من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى عقد اجتماعات استثنائية لمكاتبها السياسية مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي، وأصدرت بلاغات تشيد بالخطوة الملكية التي تستحضر مصالح القضية الوطنية الأولى، في مرحلة حاسمة يمر منها نزاع الصحراء المغربية، بعد قرار المغرب عدم التساهل مع استفزازات ميليشيات البوليساريو.

وأصدر كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري بلاغات داعمة للقرار الملكي، فيما حشد حزب الاستقلال أنصاره بالجهات الجنوبية الثلاث دعما للقرار الملكي، وتثمينا لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء.

وفي ظل تأخر صدور موقف رسمي لحزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، عبر عدد من أعضاء الحزب ضمنياً على انتقادهم للخطوة الملكية.

وأعاد عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية، نشر تصريح لسعد الدين العثماني على صفحته بموقع "فيسيوك"، جاء فيه: "نرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني لأن ذلك يشجعه على انتهاك حقوق الفلسطينيين".

من جهته، قال عبد السلام بلاجي، عن حزب العدالة والتنمية: "نعم لمغربية الصحراء لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، وأضاف: "مع الأسف، قرار التطبيع في هذه الظروف من نتائج تصلب النظام العسكري الجزائري المتهالك المجرم في حق الجزائر والمغرب العربي. اليوم ربحنا اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وهذا مهم. لكن علينا أن نناضل حتى إسقاط التطبيع وإخراج الصهاينة من المغرب وفلسطين".

النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين قالت في تدوينة على صفحتها بـ"فيسبوك": "لن يتخلى المغاربة عن الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة والمشروعة، ولا يمكن أن ينجح التطبيع في بنية ظلت تقاومه لعقود بإصرار ومبدئية".

وأضافت: "كل محاولة لخلق تقابل بين قضية الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية لا يمكن إلا أن يضر بالقضية الوطنية التي لا يمكن كسبها بدون تكريس مبدئيتها باعتبارها قضية عادلة".

أما منظمة التجديد الطلابي، التابعة لحزب العدالة والتنمية، فاعتبرت عودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب بمثابة "سقوط مُريع لا يليق بتاريخ المملكة المجيد وسُمعتها الأخلاقية والسياسية، ومكانتها الدولية".

وفي موقف شبيه بردود فعل جبهة البوليساريو، اعتبر الذراع الطلابي للحزب "الإسلامي" أن المرسوم الذي أصدره ترامب "لا يحمل أي قوة قانونية أو سياسية ملزمة، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على ما أسمته واشنطن "الصحراء الغربية"، وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة تقوم بالأساس بمهام اقتصادية".

ردود الفعل الإسلامية المنتقدة للقرار الملكي جاءت رغم تأكيد الملك محمد السادس لرئيس السلطة الفلسطينية أن موقفه "الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له الملك الحسن الثاني"، وشدد الملك على أن "المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".

وأكد الملك محمد السادس أن "المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (99)

1 - karim الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:03
سنوات من الدعم الوهمي من الدول العربية لفلسطين لم يجلب لها الاستقلال ولم يحقق أي قيمة .
بالمقابل انظروا الي لبنان كيف حرر ترابه بسواعد ابناءه ودون انتظار مبادرة عربية ولا غربية.
للاشارة: كل من ينافقون أنفسهم وغيرهم بدعم فلسطين:
هل سبق وتبرعتم لمنظمة فلسطينية ؟؟؟؟
هل سبق وأرسل بلدكم شحنة أسلحة لدعم المقاومة !!!!
اذن اخرسوا واخجلوا من أنفسكم
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122
2 - خدوج الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:06
عندما زار أحد قادة الحركة الصهيونية حزب العدالة والتنمية عام 2012 والتقط صورة مع بن كيران في مؤتمرهم حينها ، قلنا أن التطبيع قادم ، وقال الملتحون آنذاك أنهم لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك ، الضحك على الذقون ، اليوم سقطت الأقنعة
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60
3 - عاش المغرب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:06
مصالح المملكة المغربية اكبر من اي قيادات لا في الباجدة ولا في غيرهم. لو لم يكن الملك محمد السادس نصره الله هو من يقود ملف الصحراء صدقوني لضاع منا كل شيء. الملك هو رمز البلاد والملك يبقى ويدوم اما الباجدة فإلى ;;;;;;;بعد الانتخابات.
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109
4 - حكمة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:06
القضية فيها عبارة و لي فيها مآرب أخرى او ضرب عدة عصافير بحجر واحد
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20
5 - مواطن مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:07
على أساس قيادات العدالة والتنمية ملائكة. كون حكماتنا اسرائيل مدي فينا مدارو الذئاب الملتحية.
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82
6 - stream الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:08
إذا كانت لأصحاب السياسة إكراهات فإن للشعوب اختيارات و حرية رأي.
أنا مع قضيتنا الوطنية و لا يمكن أن أكون مغربي دون إيماني بصحراءنا المغربية و في نفس الوقت شعاري يبتدأ ب الله لذا أنا كذلك مع الأقصى و أرفض التطبيع مع الصهاهينة.
المرجو احترام الأراء إن كنتم تؤمنون بالديموقراطية و حرية الرأي.
المرجو عدم قمع العلماء و عدم قمع الناس الخواص و العوام المنتقدين لقرار التطبيع
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12
7 - مغربي قح الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:08
العدالة والتنمية خاصها تدخل لراسها انه لو ان الولايات المتحدة اقترحت على الجزائر الاعتراف والتطبيع مع اسرائيل مقابل الاعتراف بالبواليزاريو الجمهورية الوهمية لقبلت الجزائر،هنيئا للمغرب اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء .
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74
8 - bouchtadi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:09
لا تهمنا العدالة والتنمية بل كل ما يهمنا مصلحة الوطن الذي سيعرف انتعاشا اقتصاديا لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا على الجميع
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53
9 - مراقب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:09
احسن حاجة ان سياسة الخارجية بيد الملك عوض السياسيين الفاشلين
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68
10 - الهاءم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:11
ماذا تنتظرون من تجار الدين غير النفاق.
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83
11 - khalil الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:11
إتحرجوا ولا ما تحرجوش نعم انا مع المؤسسة الملكية و انتها الكلام كما يقول أحدهم !!!!
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58
12 - علاء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:11
في القرآن يقول سبحانه ...واورثنا المستضعفين في الأرض...يعني اليهود...مشارق الأرض و مغاربها...وانتم تعرفون هدا جيدا...فلماذا هده المسرحية الجديدة...الاحراج !
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-19
13 - العاميري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:12
مصالح بلدنا المغرب أولا قبل كل شيء بلا نقاش المغرب ملكا وشعبا يناضل ولازال من أجل دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وهاذا معروف ولن تخلى عن فلسطين
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20
14 - خليل هوااندا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:12
العدالة والتنمية لا تفقه في السياسة ولا في الدين
الصحراء مغربية والهدرة الخاوية في هذا الزمان انتهت . نعيش في عصر المصالح
الاستمارات والحفاض على مقومات البلاد
عاش الملك
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45
15 - المغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:12
كيان يهود خلعه من جذوره قادم وذلك الوعد المحتوم ننتظره لانه وعد من الله ورسوله حيث قال لا تقوم الساعة حتى يقتل المسلمون اليهود فاختبأ اليهودي وراء الشجر والحجر وينطق الحجر والشجر يا مسلم ان هذا يهودي وراءي تعالى فاقتله اما الحكام والأحزاب الرويبظات لا ينطبق عليهم قول رسول الله لانهم جزء من كيان يهود أوجدوه وحافظوا على وجوده واعترفوا به ،نعم سياتي حاكم رباني مثل البطل صلاح الدين الأيوبي ويحرر بلاد المسلمين من الخونة والعملاء ويزحف اتجاه يهود ويتحقق فيه قول رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى بل انه وحي يوحى اي ناطق باسم الله نعم اليهود يجتمعون بارض مقدسة اسمها فلسطين ويقاتلهم جيش المسلمين الذي ياتي من خارج فلسطين بعد القضاء عن الحكام الخونة الذين يحرصون كيان الحزب يهود ،ومن يشك في هذا الحديث فالإسلام يتبرا منه لانه قول الصادق المصدوم الناطق باسم الله الواحد الأحد ( لا تقوم الساعة حتى يقتل المسلمين اليهود ويختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر ويتكلم الحجر والشجر وينادي يا مسلم ان هذا يهودي وراءي تعالى فاقتله ) الله اكبر
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-16
16 - انصرني انصرك الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:12
مع الاسف السلطة الفلسطينية لم تتعب نفسها في اصدار بلاغ حول عملية فتح معبر الكركرات....بل اكثر من ذلك قلت انها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول...لذلك فوتت على نفسها فرصة تقوية العلاقات مع الشعب المغربي...لذلك فالمغرب من حقه البحث عن مصالحه و طبعا سنبقى مساندين للقضية الفلسطينية شريطة تعبيرهم صراحة عن مغربية الصحراء...اخيرا لن ننسى ابدا انهم اغضبوا الملك الحين الثاني رحمه الله عندما ساووا بين نضال فلسطين و ارهاب بوليساريو تندوف...و رغم ذلك سامحهم
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46
17 - badr الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:12
هذا الحزب لامحل له من الإعراب،إنما يتخد الدين والشعارات الزائفة لقضاء مآربه،لاتهمه قضية فلسطين ولاهم يحزنون،والمغاربة يعرفون اليوم هذا الحزب وما كان يسعى إليه،(السلطة والغنى) على حساب الفقراء الذين وتقوا بهم يوما.
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45
18 - خالد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:13
هل يتخلى بن كيران عن اجره السمين و يندد بقرار الحاكم في تطبيع العلاقات مع اليهود في فلسطين،
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42
19 - متايعة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:14
أنا غنقول حاجة واحدة للمنتمين لحزب العدالة والتنمية اللي المفروض اتكون الوحدة الترابية للمملكة و صحراءنا المغربية هي قضيتههم الاولى و الاهم : عاش المغرب و لا عاش من خانه ...افهمتوني و الا الا
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32
20 - barguigue الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:14
ههههه واش باقي حزب مالين القشابة على قيد الحياة هههه؟؟؟
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30
21 - رجاء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:14
تركيا اردوغان عندها علاقات مع اسرائيل منذ 1949 وهي اول دولة مسلمة اعترفت باسرائيل فكيف ان اتباع اردوغان بالمغرب نسو ان 800 الف اسرائيلي اصل اجدادهم من مغرب الجميع
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37
22 - simo danmark الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:15
صراحة التطبيع على الاقل اعطى نتيجة اعتراف امريكا بمغربية الصحراء....اما العدالة والتنمية عطاو لهاد البلاد الباكور الهندي....
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45
23 - انتهى الكلام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:15
في اعتقادي ، وبعد ما شهدناه من تعرّي وتلون ،
آخر من يحق له الحديث عن المبادئ والقيم ،
هو حزب العدالة والتنمية وأتباعه .
انتهى الكلام .
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29
24 - نيشان الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:15
بعيدا عن قضية الصحراء المغربية ، فالمسلمون المغاربة لطالما كانوا مثال واسوة حسنة في التعايش بين الاديان ومختلف الاعراق والقبائل طيلة التاريخ، اسبانيا التي لا يسكنها يهودي/اسباني واحد منذ طرد الصليبيين المتشددين للمسلمين واليهود الذين عمروا المغرب فيما بعد، اكتشفت خطأها وذهبت ال تصحيحه في 2016 في خطاب رئيس الحكومة يدعو من خلاله اليهود لاستيطان اسبانيا!!!
المغرب لا يهمه رأي العدالة والتنمية او اي حزب آخر، فالمغاربة جعلوا كل من هو مغربي سواسي، ووضع منطق المصلحة اولا..
سياسة سلمية جعلت المغرب لا يعادي ايا كان.. اللهم الحماق اللي ساكنين حدانا في الجنب ، هذوك الله يسترنا ويستركم خاصهم يشوفوا ليهم شي طبيب، اما ما تبقى من العالم فلا عداء للمغرب مع اي كان
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22
25 - أستاذ الاجتماعيات الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:16
و لماذا الإحراج؟؟؟
فالبيجيديين و الإخونجيين و الإسلمنجيين و السلفننجيين أشد خبثا و مكرا من الصهاينة.
و إن كانت إسرائيل تضم كل الأطياف من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، فإن هذا يعني أن ستجد داخلها من يحاورك بالمنطق و العقل، و من تكون أفعاله تطابق أقواله، كما ستجد فيها الحمقى و المعتوهين و المتطرفين الذين سيكرهونك بسبب أو بدون سبب.
أما البيجيديين و الإخونجيين و الإسلمنجيين و السلفننجيين فكلهم تجار دين، يتأرجحون بين المكر الشديد و بين شديدي الحمق و الغباء، و لا أمل فيهم في أين نقاش أو حوار.
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22
26 - ben lebsir ahmed الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:17
في هده الضروف الصعبة لابد من مجتمع واعي يعلم الى اين داهب والى اين يتجه بوطنه لابد من مجتمع متعلم واعي عارف ماهو عليه في الضروف الصعبة ليس هناك حزب او معارض او نقابي او اغراض شخصية ومنافع شخصية سياسية اقتصادية هنا علينا ان نوحد كل شيئ افكارنا وسياستنا وتوجهتنا حتى نقوي الوطن ضد الاعداء وهم كثر ان الدول والعالم يتغير وكل وطن يبني وطن جديد من اقتصاد وافكار وتعليم واستتنرات ومناهج الحياة وتحالفات مبنية على رابح رابح لم يبقى لوطن مائم وجود لابد ان نقوي هدا الوطن بتوحيد الافكار والسياسات لتصدي للاعداء علينا الا نختلف لان الامور كلها في صالح شعب المغرب واحفادهم لنتخلى على تلك الافكار القديمة الكسولة الفاشلة المتصارعة والحاقدة الانسان يتجه لمن هو يربح معه والتقدم معه المغربي العربي من الستينات الى الان بدون جدوى
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8
27 - أمازيغي مراكشي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:17
عاشت الصداقة المغربية الإسرائيلية... عاشت الصداقة المغربية الفلسطينية.. نحن أصدقاء للجميع و مصلحة المغرب فوق كل إعتبار.
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21
28 - ضد الضد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:17
و من يدري أن التطبيع مع إسرائيل سيفتح المجال للتفاوض عن دولة فلسطين في حدودها الستينات. لأن الكرسي الفارغ لا يعطي أية نتيجة. و لقد جربنا الكرسي الفارغ في الاتحاد الإفريقي. و لما عدنا كسبنا أكثر من ثلثي الدول الإفريقية لصالحنا.
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17
29 - لبيب اسبانيا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:17
قضايانا الوطنية فوق كل الاعتبارات ، ومصالحنا العليا ، اعلا من تلكؤات حزب يتستر وراء الدين ، ويغرد خارج السرب ، ما حدث يعتبر فرصة ثمينة للشعب المغربي ، حتى يتسنى له التمييز بين من مع مصلحة الوطن ، ومن يتصنع الفضيلة والزهد والتقوى ضدا على مصلحة الوطن .
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19
30 - ياسين الفكيكي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:17
اما ان تكون مغربيا مع مصالح المغرب العليا واما ان تكون خائنا لوطنك لك اجندات خارجية و تتاجر بالشعارات السياسية والقومية والدينية، لا مكان في المغرب الجديد للحياد، اما معنا واما ضدنا، اما مع معسكر الانفتاح والسلام و الازدهار واما مع معسكر الشر والحروب والتقسيم والشعارات الجوفاء الببغائية لا توجد منطقة رمادية وعلى المتأسلمين ان يعلموا هذا فبيع وطنهم مقابل مصالح دول اخرى جريمة لا تغتفر ولن يرحمهم التاريخ مثلما لن يرحمهم بتجارتهم بالدين و قهرهم المواطن بسياسات حكوماتهم و الفضائح المتسلسلة التي كانوا ابطالها.
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18
31 - موغرابي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:19
بكل صراحة و الصراحة راحة إلى كانو غيتحرجو يمشيو بحالهم النيت نتهناو منهم إنتهى الكلام
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15
32 - y.imaniya الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:19
السلام عليكم واش بصح عندنا حنا شي حزب اسميتو الع د ا ل ة و ال ت ن م ي ة....!!!!!!؟
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13
33 - سعيد ازولاي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:20
الله الوطن الملك..... بالنسبة للتطبيع لا ارى اي مشكل في ذلك لا من الناحية الدينية ولا السياسية و الاجتماعية كذلك إنما يجب علينا التعامل كإخوة في سلم وامان وبعيدا كل البعد على التخبط في الشعائر الدينية فاللجميع الحرية في ممارسة أي شريعة فمرحبا باليهود ومرحبا بإخواننا الفلسطينين وإنما تحت شعار احترام اراضي الفلسطينيه والقدس للمسلمين وعلى الجميع التعامل اولا كإخوة جنبا إلى جنب بكل إنسانية
وهذا اساس كل الشعائر الدينية والسلام والله انصر ملكنا الحبيب والصحراء مغربية والله الوطن الملك
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14
34 - Mounir الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:20
العدالة والتنمية حزب متخلف له افكار جد قديمةوهذه الافكار هي سبب ماوصلنا اليه
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15
35 - boumtine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:20
ما، يهمنا كمغاربة هو، قضيتنا الوطنية ووحدتنا الترابية. الان اتركونا من القيل والقال اتركونا من النتديد،. نحن كشعب الذي، يجب، علينا ان نندد، بحكومتكم وبتسييركم. الشعب فهم سياسات الحكومة الفاشلة .العالم تغير، والتعامل مع الدول، بالمنفعة، رابح، رايح وليس، بالتشدد الخاوي.... العرب كلهم يتعاملون مع اسرائيل...... وفي، نظركم كحزب العدالة والتنمية. اين حزب العدالة والتنمية، التوركي لماذا لم تتصلوا، به من، قبل لنسمع رأيه. ها هو وزير، الخارجية التركي، يريد ان يعطينا الدروس. كافاكم كلام الشعب يريد، المملموس ماذا، فعلتم لهذا الشباب .العاطل،. الله الوطن الملك. هذا، هو، شعارنا مشى حرب، يجي، حزب، الدولة الامة راصخة
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16
36 - Chiguer الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:20
حكومة فاشلة ليس لها بعد النضر. الملك محمد السادس سوف يحتم قضية الصحراء وسوف نستفيد من المليارات التي تنفق من أجل القضية. اما هاد الحكومة ديال ويل كنتمنى شي نهار يتم فصلهم فمرة
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14
37 - samir الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:21
الحرة لا تاكل من تثدييها
ان تبرر بيع شرفك بعرض من الدنيا لاهوا خزي و نداما
ان كنت على حق فتوكل على الله و هو ينصرك اما ان تبرر هرولتنا لليهود انه حكمة و انتصار لقضيتنا فاقول ان الله يفضح المنافقين وسانحاسب جميعا على مافعلنا و انتظرو عقاب الله
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-14
38 - ملاحظ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:21
المصلحة العامة للبلد فوق أي اعتبار . و أي دولة كيفما كانت ديانتها إن هي أرادت الخير لنا فمرحبا بها .
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16
39 - rachida الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:21
السلام عليكم.معذرة ولكن عندي سؤال لبعض المداويخ اللذين يمجدون أردغان ويدافعون عنه بكل استماتة كلما أثير موضوع ما عنه.لماذا لحد الآن أردغانكم لم يهنأ المغرب كما فعلت معظم الدول التي هنأت المغرب على انصاراته المتتالية فور انتشار أخبار نجاحنا لا عندما طرد المغرب المرتزقة من الكركرات ولا حتى الآن حين ربح رهان الصحراء المغربية إلا هو.لماذا هذا الصمت المطبق منه ولم يقل شيئا لحد الساعة.ألا تقولون أنه يناصر المسلمين ويدافع عنهم وعن قضاياهم أم أن المغاربة ليسوا مسلمين في نظره لي تعرفوا يا مغفلين أنه لا تهمه إلا مصلحته ليبيع خردته للدول الأخرى.تمجدون سلعه.اشتريت ثلاجة تركية وندمت على شرائها.عوض أن تنتج الثلج في الاعلى مثل جميع الثلاجات تنثجه في الأسفل و الآن كلما وضعت فيها الخضر تحترق بسبب الثلج الموجود في الاسفل عوض الاعلى
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7
40 - اسطوانة مشروخة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:21
وهل من متصهين أشد فتكا وتنكيلا منكم يا حزب النذالة والتعمية، رجعتم ونحن على أبواب الانتخابات على العزف على مزمار العروبة والدين.
شوفو عقنا بيكم
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14
41 - ريفي في البرازيل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:21
و الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.

إنها بداية نهاية علو بني إسرائيل...

و الكلام لا علاقة له بحماقات و أوهامه و أحلام باسم جرار و غيره.


أما المدعو بن كيران غي دورو معه إبيع أولى الحرمين و كلشي ،لسبب بسيط،كونه عربي.
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-1
42 - أبو وصال الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:22
حزب البليكي من النوع الذي لا يحرج، لأن ليس لهم مبادئ حقيقية، فقط خطاب ديني تاجروا به حتى وصلوا الى السلطة ثم عضوا عليها بالنواجد، وزادوا في إنتاج الريع السياسي وحاربوا المبادئ.
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15
43 - فارس بلا جواد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:22
حزب تجار الدين اشبه بورق الطوليط و قريبا جدا غادي تنتهي مهمته
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17
44 - الايادي البيضاء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:23
ومنذ متى لم تنهك حقوق الفلسطينيين ..وماذا قدم العرب للفلطيميين غير الكلام الفارغ والهتافات . قضية فلسطين سيتم التفاوض حولها .وباشراف ملكي وبدعم ملكي اكيد . وهناك سيعرف اهل فلسطين قوة المغرب وقوتهم وهو بجانبهم .. ولكن قبل هذا وذاك يجب حل قضية الصحراء .فهناك من هم اكثرامكرا من الصهاينة ..
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45 - جمال الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:23
سياسة الاخوان المسلمين حلال علينا و حرام على الاخرين..
يوم طبعت الامارات مع اسرائيل قامت الدنيا واليوم اختفو..
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46 - جمال الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:23
كان من الاجدر قبل اتخاذ القرار بالتطبيع .ان يناقش في المجلس الحكومي و كذا بالبرلمان حتى يكون عليه اجماع من كل الاطراف
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47 - abde italia الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:24
الصحراء المغربية هى الأولى أم شاهدت المغربا فى إسرائيل خرجو يعبرون عن وفرحة بعد وتطهير الكركارت من العصابات الجزائر هما العدو الواحيد لى الصحراء
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48 - من ألمانيا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:24
كيف يعقل التطبيع مع إسرائيل. الأمور كان منذ زمن واضحة المفاهيم يستشفها المرء بسرعة .لقد عرفت هذا منذ ان فتحت الامارات العربية القنصلية في العيون فهي لا تقوم بهذا الا لخدمة إسرائيل. هؤلاء لا عهدا لهم وما قدمه الرئيس الأمريكي ترام فهذه خدعة منه . حكمه ينته شهر يناير .في النهاية الحلال بين والحرام بين. ارجعوا الى كتاب الله فهؤلاء لاعهد لهم .
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49 - أحمد. م الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:24
فهل فكر حكام الجزائر في محنتنا حثى نعطي الأولوية لمحن غيرنا؟ .
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50 - عبدالواحد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:25
لا يهمنا ردود أفعال بعض دواعش العدالة والتنمية، بل الذي يهمنا هو مصلحة الوطن ووحدته أما نصرة القضية الفلسطينية فهي دائما من صميم السياسة المغربية
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51 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:25
من يتدوق حلاوة الغريبة و كعب غزال و البريوات ديال البرلمان و الوزارات و رفاهية الكراسي الوتيرة و المريحة في المكاتب و الميسيديسات الفخمة و دفئ مقاعد البرلمان في هذا الشتاء البارد سينسى حتى اسمه ما بالك القضية الفلسطينية و مبادءه أيام الميزيريا، حزب منبطح خنوع جبان خان المغاربة هما الأولين قبآآل فلسطين و مرر كل السياسات التي تسحق الشعب لا يدافع حتى على الأحرار من أعضاءه بغيتيه يكون عندو مواقف و مبادئ ؟؟ غذا تلقاهم دايرين حفلات الرقص و الترحيب بأحبابهم الجدد و كل واحد منهم يمشي يدوز الصيف على ضفاف الشواطئ في اسرائيل ، الحاصول إذا لم تستح فاصنع ما شئت
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52 - خالد65 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:26
و رغم دلك لن يتخلوا عن المناصب و عن اي مبدا يتكلمون و هم موالون لاردوغان الدي له علاقات متينة مع اسراءيل و كدلك لا يريد ان تنافسه دول اخرى مع اليهود سياحيا و اقتصاديا
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53 - Machkour الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:26
مبروك عليكم اسيدي الاستثمارات! لو كان فيكم الفائدة و الربح، رَاه كل واحد فيكم عندو الملاييير ناعس عليهم.. علاش ما تسثمروش فبلادكم ا وجوه الويل الطويل اللي ما عنده نهاية ! و لا مقابلين غير القطاعات الريعية.. أين هي استثماراتكم في التكنولوجيا .. تسناو البراني يجيب ليكم الاستثمارات في التكنولوجيا.. باش بعد غدا يهز قلوعو يدي معاه كلشي و تبقاو تشوفو... هاهي رونو غادي ترجع المعامل ديالها لفرنسا.. اش غادي ديرو ديك ساعة ..
استراتيجيتكم كلها مبنيا على الاعتماد على البراني و تخليو البلاد مرهونة للخارج.. لا ربح فيكم اذا ما استثمرتوش الأموال الطائلة اللي عندكم في تشجيع البحث العلمي و المشاريع الصناعية التقينية و جميع المجالات التي تعتمد على الخبرة البشرية.. اخ منكم و من فعايلكم و من تدبيركم الأعرج و الأعور بدون استراتجية وطنية حقيقية.
اللي خدم عند إسرائيلي ماشي مغربي حر!! لأنك بعملك عنده تقتل فلسطيني كل يوم. هادي هي الصراحة. لا افتخر بيهودي مغربي يقطن بأرض محتلة و يحتل ملك غيره و يقتل الأبرياء !! هذاك ماشي مغربي و المغرب لازم عليه يتبرأ منه!! هادي هي الصراحة المرة .. عار عليكم تقتلون الأبرياء
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54 - hicham الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:26
هذا قرار ملكي .آش عندهم ما يديرو و لا يقولوا من غير التأييد. ما بقات لا عروبة و لا والوا العالم كله مصالح. رغم ذلك المغرب سيخدم القضية الفلسطينية اكثر من الفلسطينيين انفسهم.
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55 - ااهاءم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:26
اين كانوا حينما كانت تتم الترتيبات اليسو على رئاسة الحكومة ههههه.
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56 - المغرب أولا... الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:26
متى خرج الفلسطينون بمسيرات مليونية ضد الإحتلال الإسباني لمدينتي سبتة ومليلية و الجزر المحتلة؟؟؟ لماذا قال السفير الفلسطيني بخصوص الصحراء المغربية نحن لا نتدخل في شؤون إخواننا، ؟؟؟ولماذا المغرب إذن يتدخل في قضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ؟؟؟ ماذا جنى المغاربة من دعم العرب في حرب اكتوبر غير الغدر السوري الذين كانوا في الجو و المغاربة في البر في جبل الشيخ والجولان وانسحبوا تاركين الطائرات الإسرائيلية تقصف الجنود المغاربة الشجعان فقتلوا عدد كبير منهم وذنب المغاربة أنهم أرادوا تحرير سوريا من الإحتلال الإسرائيلي. ماذا جنى المغاربة من دعم الثورة الجزائرية بالمال والسلاح والرجال غير الغدر والطعن في الضهر بتسليح معارضين انفصاليين اسمهم البوليساريو ؟؟؟نحن نقاتل معهم جنبا إلى جنب من أجل تحريرهم من فرنسا وهم يقاتلون جنبا إلى جنب مع اعدائنا من أجل تقسيم بلدنا. المغرب أولا من دعمنا ندعمه ومن يخذلنا نخذله. الله غالب....
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57 - مع التطبيع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:27
من انتم في العدالة والتنمية لكي تستنكروا قرارا ملكيا مهما جدا كقرار التطبيع بين المغرب وإسرائيل؟ قرار واقعي وفي مصلحة المغرب و مصلحة فلسطين.
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58 - عزيز الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:27
حزب الا عدالة ولا تنمية جماعة منافقين نهايتهم قريبة اصلا الأفظل ان يفظلو مصلحة بلادهم وان يكونو مغاربة بدل ان يكونو فليسطينيين اكثر من الفليسطينيين. السلطة الفليسطينية طبعت العلاقات مع اسرائيل قبل اي بلد آخر افهمو ما يدور في فليسطسن ياحزب الاعدالة ولا تنمية وبعدها تكلمو بالمنطق لا بالعاطفة.
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59 - Taarif الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:27
اريد ان تعترف السلطة الفلسطينية مباشرة ورسمياً بمغربية الصحراء وبوقوفها الغير مشروط مع وحدة المغرب الترابية كما ان المغرب يقف مع فلسطين بدون شروط مسبقة...
وإلا فكفانا من هذا التفكير الصخري. لا اريد ان اسمع لا فلسطين ولا كوريا...
انا مغربي اريد حل دائم لمشكلة الصحراء هذه اللتي افقرت شمال افريقيا كله وخربت البيوت وقطعت الأرحام ونخرت جيوبنا نخراً...
للبيت رب يحميه. وسياسة المقاطعة لم تأتي بنفع يذكر، فلنجرب شيأً آخر... العلاقات الإقتصادية ستكون ورقة ضغط على اسرائيل وهي خير من لا شيئ.
ومرة اخرى، لم لا تعترف السلطة الفلسطينية علناً بمغربية الصحراء؟
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60 - مواطن من الزمن الجميل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:27
قد تكون مصر اكثر ديمقراطية منا.. مند التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بقيت جميع أحزاب المعارضة هناك ضد التطبيع وكذلك الأمر كان مع جل النقابات. فلماذا لا تكون لاحزابنا كلمتها وتقول للملك لا للتطبيع
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61 - جواد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:28
كيشفو هما غير المناصب مشغلهمش فداكشي غالبية العدالة كبرو فجوع شوف غير عينيهم ممحطوطينش فبلاستهم وجهم مكيبشرش بلخير
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62 - الورزازي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:28
ان قرار جلالة المللك محمد السادس قرار صائب ومنطقي ، فحتى تركيا التي يزعجنا بها هذا الحزب لها علاقات اقتصادية كبيرة مع اسراءيل وفي نفس الوقت لا ينسون القضية الفلسطينية الانسانية ، هذا القرار جاء لا يحد من النفاق السياسي لهذا الحزب الذين يقولون مالايفعلون ، انه النفاق ، ولا ربما هناك الكثير منكم من لا يساهم في بيت مال القدس ، وحتى عنجهيتكم وعنصريتكم لا تترك الكثير من المسلمين يدافعون عن فلسطين بحصرها لكم في كلمة ( الصراع العربي الاسرائلي ) ، نحن مغاربة ولسنا عربا ، وليس لدينا مشكل مع احد ، وحتى ان كان رأيكم هو الصواب. فلماذا لا توبخون بعض الفصائل الفلسطنية عندما تنصر و تطبل للبوليزاريوا ،. لذا. اقول لكم. نحن مغاربة مسلمون. وبسسسسسسس.
والوطن اولا واخيرا. وعاشت المملكة المغربية.
ونحن مع قضية فلسطين. الانسانية. وليس العرقية او الدينية او المذهبية.
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63 - zemmour الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:29
ونحن كشعب،مع قرارات ومواقف قائدنا وملكنا الحكيم،ولا العدالة ولا التنمية تمثلنا،كفاكم نفاقا،طفرتوه حتى لولاد الشعب ما بقا لكوم غير فلسطين..شنو درتو لهاد لبلاد،ياك كلكم قصصتم لحاكم ونزعتم حجابكم بالخارج وطلقتم ووقعتم في الرذيلة وغادرتم بتقاعدات سمينة على حساب ولاد الشعب...نحن مع الملك قلبا وقالبا ولي ماعجبوش الحال إمشي إهز السلاح إدافع على فلسطين،آنذاك يمكن أن نثق في مواقفكم.بالله عليكم،ماذا قدمتم للقضية الفلسطينية كحزب؟؟سؤال أطرحه على كل المنتسبين إلى هذا الحزب؟؟؟شيء وحيد أدركته وعرفته بقراءة بسيطة في خارطة طريقكم منذ 2011 إلى الآن،وهو أنكم وليتو شبعاااانين،فيلات سيارات فارهة أرصدة بنكية.صمتكم أنتم بالضبط،وفي هذه المرحلة التاريخية،فيه خير للبلد..ومرة أخرى،وللمرة الألف،عاش الملك وبوركت خطواته وقراراته،ونحن مع كل ما يقرره صاحب الجلالة،لأن فيه مصلحة البلد الذي لم تحققوا له أنتم منذ 2011 غير الفقر والهشاشة وسوء التدبير.شحال من مرة قام صاحب الجلالة بتعديل الحكومة؟عرفتو علاش دار هدشي!حنا كشعب عارفينو.حيت تخليتم عن وعودكم الانتخابية،هذا إضافة إلى قلة التجربة والكفاءة.صمتكم حكمة...أصمتوا إذن.
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64 - أمين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:29
أستغرب بشدة من كون أن التطبيع مع إسرائيل قد يحرج حزب العدالة والتنمية، كفى مهزلة، هنالك من يلعب على المكشوف وهنالك من يلعب من وراء الستار تحت غطاء الدين، كفى استحمارا للمغاربة واتقوا الله في هذا الوطن
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65 - هشام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:29
تازة قبل غزة والكركركرات قبل القدس والمغرب قبل تركيا. عاش المغرب والمغاربة. مغرب الحضارة والتاريخ والعراقة. المغرب اولا والمغرب اخرا. في انتضار تطييع قطر آنذاك سنرى ردة فعل الرؤوس الكبيرة. ممتهني الصراخ وتبليد الشعوب.
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66 - abou youssef الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:30
ما يحرج العدالة والتنمية انها لم تقدم شيئا لملف الصحراء المغربية .اما العلاقة مع اسرائيل فاني كمسلم افضل العلاقة مع اسرائيل على العلاقة مع عسكر الجزائر .فالعدالة والتنمية ليسوا اكثر اسلاما من المغاربة.
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67 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:30
تجار الدين كتجارو كذلك بالقضية الفلسطينية والوطن اخر اولية عند الخوانجية. لايؤمنون بالوطن. وعاهل المغرب كان واضحا في مكالمته مع الرئيس الفلسطيني. كفى من الشعبوية التي اوصلتنا للحضيض مع ب ج د.
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68 - jamit الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:30
اعضاء الا عدالة والا تنمية ليست لهم خبرة ولا يريدون الخير للشعب المغربي من خلال سياساتهم الا شعبية
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69 - مريريكشي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:30
الأحزاب تأتي إلى الحكم وأعينهم على المناصب والأجور والمعاشات وتحسين ظروفهم لا غير والأيام أثبتت لنا ذلك، جميع الأحزاب السياسية أمسكت زمام الحكم وكلهم كما يقول المثل المغربي(مسقيين بمغرف واحدة) فلا داعي للنفاق السياسي. مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
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70 - touhali الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:31
مصلحة الوطن ﻷولة. متخلطوش الدين و سياسة.
مصر العربية أعتاراف بإسرائيل قصد إسترجاع أراضيها.
ﻻوردون المملكة الهاشمية أعترافات كذلك لكسب حدودها.
دولة فلسطين تحت قيادة يسيرعرافت أعترافات بموجب إتفاق اوسلو إعتراف متبادل بين الفلسطينيين وإسرائيليين.
إن إعترافنا أعترافنا مقابل إعترافاتهم بالصحراء المغربية وفي نفس السياق نحن مع فلسطين.
صحراء مغربية باعتراف أو بدونه، تاريخنا يشهد على ذالك.
أنا في أعتقد أن إعترافات ستساعد على حل مشكلة فلسطين مستقﻻ.
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71 - متتبع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:31
أنا أقولها وبالفم المليان بأن على المغرب أن يطبع منذ مدة وذلك للظروف الدولية التي نعيشها والتي تتغير بين عشية وضحاها،اذن ما قام به المغرب هو عين العقل أما المتشاءمين والنقاذ فإنهم لن ولم يضيفوا للمشهد السياسي المغربي أية بصمة محسوبة لهم اللهم النقذ والحشو والاطناب إتجاه وطنهم والفاهم يفهم واللي فيه الفز تيقفز
نحن نعيش في متغيرات دولية وإسرائيل دولة قائمة أحب من أحب وكره من كره ولها نفوذ عالمي ومكانة وهي قوة اقتصادية وعلمية رغم من الانتقادات الموجهة إليها حول فلسطين فاحسن شيء هو أن نضمها إلينا ونعترف بها لأن هذا هو الحل الامثل والانسب لمحاورتها بشكل مباشر عن كل القضايا التي تهم العالم العربي وخاصة فلسطين
فصاحب الجلالة حفظه الله كان ذكيا عندما اتصل بمحمود عباس وطمءنه بأن حقوق القدس وفلسطين لن تذهب سدى
فطز ومليار طز على المتشاءمين والنقاذ لأننا علينا أن نرى الأشياء بشكل بوضوح وبشكل إيجابي
فشكرا ياصاحب الجلالة عن هذه الخطوة الجريءة
وشكراً ترامب على اعترافك بصحراءنا
والله الموفق
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72 - نور الهدى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:32
هذا الحزب لازال يحتفظ برؤية تخلفية و تصلبية و لا يفقه فيما هو ثابت و ما هو متحرك في العلاقات الدولية و الجيوسياسية.
حزب لا يحسن حساباته جيدا و لا يعلم أين هي المصلحة العليا للوطن.
تنظيم العلاقات مع إسرائيل كدولة لا يعني التطبيع مع الحركة الصهيونية. و يجب على هؤلاء أن يعلموا أنه في إسرائيل توجد جالية يهودية مهمة تحمل الجنسية المغربية و لازالوا يحملون المغرب في قلوبهم و ربما قد يكون من بينهم من يكن للمغرب حبا أكبر من كوادر هذا الحزب الظلامي.
فصاحب الجلالة نصره الله يفقه جيدا مصلحة البلاد و العباد كما أنه محاط بمستشارين سياسين و إقتصاديين من خيرة كفاءات الوطن.
فاللهم أنصر المغرب و المغاربة و احفظ ملك المغرب.
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73 - طنجة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:32
انتم خنتم شعب المغرب بكامله يا باجدا ومادا عن فلسطين نحن مع قضية وطنية أولا
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74 - Nassim الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:32
هل لازم أن نضحي باجيال من المغاربة من أجل قضية دامت عشرات السنين و لن تجلب لنا حتى و إن استقلت فلسطين لا رخاء و لا ازدهار للمغرب، لكل بلد أهله و هم ادرى بمصالحهم و الدول تسير بالمصالح لا بالعاطفة.
كفانا متاجرة بقضية شعب بعيد عنا بآلاف الكليمترات. مصلحة المغرب في إيجاد تحالفات جديدة يستفيد منها أولا و أخيرا. من يريد الدفاع بدون ثمن على أرض أخرى غير الوحدة الترابية للمملكة المغربية فالطريق مفتوح أمامه فليذهب الى عين المكان و يناضل، نحن المغاربة سئمنا من سماع أسطوانة تعود إلى حقبة السبعينيات و لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين.
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75 - محب للشيخ عبد السلام ياسين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:33
جماعة الإخوان المغفَّلون (من العدل والإحسان والعدالة والتنمية...) إتخذو أردوغان إلاها من دون الله, يُخصونه بصفاة لا تليق إلا في حق الله (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ), فكيف تفسرون أنهم يقبلون أن تكون لتركيا سفارة في إسرائيل وينكرونه على باقي الدول؟ وكيف تفسرون أنهم يقبلون أن تشتري تركيا الأسلحة من إسرائيل و أن يقوم الجيش التركي بمنورات مع الجيش الإسرائيلي و في نفس ينكرون ذالك عن باقي باقي الدول؟

هل يعلم الإخوان المغفلون أن تركيا وأدربيجان ما كانتا لتربحا حربهما الأخيرة مع أرمينيا وروسيا لولا صواريخ LORA الإسرائيلية والدرونات الإسرائيلية وأنظمة التجسس الإسريئيلية. ؟

إذن لمذا تقرُّون لأردغان ما تنكرونه على بلدكم؟؟!
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76 - عادل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:33
الباجدة بدؤو يخرجون من جحورهم لم نسمعهم في القضايا الوطنية إلا قليلا
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77 - وحدوي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:33
أريد ان اطرح سؤال واحد : ما ذا استفاد المغرب من عدم اقامة علاقة دبلوماسية مع اسرائيل وما ذا ستخسر اسرائيل ان لم يعترف بها المغرب اوكل العرب. ان من لا يحرر ارضه فلا يمكن ان يحرر ارض( اخيه ). ان العرب في موقف ضعيف لا يمكنهم ان يغيروا من امر الواقع شيئا. والدولة التي يعتيرها هؤلاء مرجعيتهم كانت السباقة الى اقامة علاقات دبلوماسية كاملة وشراكات اقتصادية وعسكرية مع اسرائيل . فلا يحاولوا ان يلعبوا على عواطف المغاربة من اجل مآرب اخرى اصبح يعرفها الجميع.
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78 - الزمروق العظيم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:33
عندما يصوت الجهل فالرابح هو العدالة و التنمية. بقاو عليكم الاسلام هو الحل ..وها الله ها الرسول...
غلاو عيكم العيشة وشدو البيبان على الشباب...
كوكان رفضو التطبيع كراهم اضعف الايمان يستقلوا ولكن
هدي ماشي حكومه هدو ها طبالة وقرود ...حاكمهم مولهم
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79 - امحيو الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:34
الاغلبية الساحقة من المغاربة ضجروا من هذا الحزب الاسلاموي خاصة الفئة المثقة من خلال تعليقاتهم ولكون هذا الحزب هو سبب تغييرات القوانين التي تخص الموظفين خاصة ما يتعلق بالتعاقد.
كما ان هذا الحزب ينطلق غالبا من مرجعية واحدة وهي المرجعية الدينية ولذلك فان نظرتهم بطبيعة الحال ستكون قاصرة او قصيرة او غير سليمة .
المصلحة العليا للبلاد تقتضي التجرد والتخلي بالموضوعية اما المزاعم القومية فقد اصبحت متجاوزة .
ايضا السلم الدولي يقتضي الخروج من قوقعة الانغلاق والنفاق في العلاقات مع العالم الذي اصبح قرية صغيرة.
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80 - 3a ana الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:34
ههههههههههههههه. شيء عادي جدا.
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81 - حسن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:34
و ماذا عن تطبيع علاقات الدول العربية بينها....................!!! ؟؟؟؟؟؟ و ماذا عن تطبيع العدالة و التنمية مع الشعب........... ؟!
لنكن واقعيين.....!
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82 - المغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:34
ليكن في علم المسلمين عامة والمغاربة خاصة ان قضية فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل كانت قبلة المسلمين عامة قبل اتجاه الكعبة ومسرى رسول الله الى السماء وفيها مسجد أقصى تشد اليه الرحال كالمسجد النبوي والمسجد الحرام في الحجاز ،وتحرير فلسطين من كيان يهود فرض عين على كل مسلم في أقطار الأرض وليس على الفلسطينيين فقط اذا فرط فلسطيني في حق المسجد الأقصى ليس لك عذر يا مغربي ان تقصر في تحرير الأقصى وتمدح وتؤيد المطبعين مع يهود ،لماذا هذا الانحطاط يا مغاربة ،محمود عباس وعرفات المقبور تاجر بقضية فلسطين مثلهم مثل حكام المسلمين كلهم باعوا اخرتهم بدنيا غيرهم اليهود، سواء اعترفت منضمة التحرير الفلسطينية بالصحراء او لم تعرف لا علاقة بفلسطين بموضوع الصحراء عباس حميم لليهود وحكام العرب كذلك واما قضية تحرير فلسطين فهي في عنق كل مسلم سيحاسب عن تقصيره اتجاهها، لان فلسطين قضية عقيدة وليس ارض فقط ( سبحان الذي اسرى لعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) والشعب الفلسطيني يحرر فلسطين ويحرر المسلمين من قبضة حكامهم الخونة لان ذلك الشعب البطل المرابط شاهد على العصر رغم المامرة الكونية
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83 - slima الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:35
تجار الدين دائما يبحثون عن المصداقية ! فالأمور الدينية وفلسطين لا تعنيهم في شيء إلا في كسب أصوات البسطاء والوصول الى الكرسي المريح ! وقد مُنحت لهم عشر سنوات كاملة أنْتجوا فيها كوارث ومصائب ستُلاحق المغاربة عشرات السنين!
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84 - abab الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:35
ربط العلاقة الاقتصادية والسياسية مع بلد يعتبر الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط ، اكبر نسبة عالمية في جوائز نوبل والبحث العلمي بمختلف المجالات . احسن بكثير من العلاقة مع تلك البلدان القبلية التي تبيع الوهم وبول البعير مقابل الملايير من جيوب المساكين طمعا في سراب الجنة والحور عين.
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85 - mimo الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:36
الفلسطينييون انفسهم غير متفقين فيما بينهم!
فهناك من يحبد المفاوضات وهناك من يقف ضد اي مفاوضات وينادي بحمل السلاح وربح فلسطين من خلال الكفاح المسلح.
اما الدول العربية فحدث ولا حرج الكل واقع في مشاكل لا حصر لها ولا امل في المستقبل القريب.
عندما مثلا نقرأ ما جاء في المقال وبالخصوص ما قاله بعض اعضاء الهيئات الإسلامية او الإسلاموية عن موفقهم نرى بالواضح مدى التخلف في التحليل وهول القصور في الرؤى.
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86 - حميد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:36
"العدالة والتنمية" ماهم الا تجار الدين
فهم خرجوا من رحم الجماعة الأم " جماعة الإخوان المسلمين"
فهذه الجماعة لا يهمها تطبيق الشريعة و لاهم يحزنون
ولكن هم يناضلون و يكافحون من أجل الكراسي"كراسي البرلمان" !!!
وهل البرلمان يحكم بشرع الله !!!؟؟؟
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87 - مواطن2 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:36
موقف العدالة والتنمية ومن يناصرهم اصبح واضحا تماما.سؤالي لهم - كمواطن عادي - ما ذا ربح المغرب من مساندة فلسطين والفلسطينيين وهم الآن لم يعبروا عن موقفهم تجاه المغرب في قضية الصحراء وتحرير الكركارات. اكثر من 80 دولة عبرت بصراحة عن موقفها المساند الا فلسطين والقليل من الدول العربية. والظاهر ان فلسطين لا تهتم لا بالمغرب ولا بالقضية المغربية . مساندة فلسطين يجب ان تكون مع مراعاة مصالح المغرب والمغاربة ومن المستحيل ان يجوع احدهم ليشبع الآخر." اللهم ارحمني وارحم والدي " . قوم سائرون في الخطأ ويعتبرون انفسهم على صواب . ولا يزيدون المواقف الا تعقيدا. وعما قريب ربما سيكونون من المساندين لأعداء المغرب. ومن يدري؟
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88 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:37
حزب الاخوان هو دائمًا ضد مصالح المغرب ، إنه موجود للدفاع عن مصالح الإخوان المسلمين ، فهم خونة مع أعدائنا يجب حل هذا الحزب الأيديولوجي الغامض ، يجب أن يعلموا أن اليهود المغاربة لقد كانوا في المغرب قبل وصول أيديولوجيتهم في الثمانينيات ، شكراً للولايات المتحدة وأرحب بإخواننا الإسرائيليين والعار لهذا الحزب الملتحي ، أعتقد أن ماكنهم ليست في المغرب ، عليكم أن تذهبونا إلى تركيا
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89 - mehdi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:38
je suis avec la normalisation des relations du Maroc avec Israël les intérêts suprêmes de notre nations passe en priorité vive le roi vive le Maroc
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90 - abdallah الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:39
مامعنى التطبيع وما معنى أنك تراقب الإنتخابة الأمريكية وما معنى أنك حليف روسيا هل توجد دولة واحدة في العالم تحارب إسرائيل بطبع لا إذا كنت حليف للقوة ما فأنت تطبع مع إسرائيل هي أمريكا روسيا وأروبا والدول العربية الناس تطبع في الصمت كلام التطبيع كلمة ركيكة الجميع يدس رأسه تحت جلبابه المغرب له أكثر من 700ألف يهودي مغربي ومتشبتين بمغريتهم منهم من هو مستقر فيه ومنهم من إختار دولة ما ولا زالوا يزورون المغرب ويحتفلون بطقوسهم ولا بد أن يكون لهم مكتب إتصال ونحن مع حل الدولتان سلميا وتبقى القدس فليسطنية وأن تنظم قطاع غزة إلى الضفة وأن يتصالحوا فيما بينهم تحت إنتخابات ديمقراطية
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91 - ولد علي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:39
ياهلا يا مرحبا، امريكا يا لحبيبة، حبيتكم حكومة وشعبا،
نحن الشعب المغربي نرحب بأصدقائنا وإخواننا الأسرائيليين ولأمريكيين في بلدهم الثاني المملكة المغربية الشريفة
من طنجة الى الكويرة،
اتمنى ان تفتح القنصليتين الأمريكية ولأسرائيلية ابوابها في الداخلة قبل رأس السنة
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92 - خريبگي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:40
نحن مع قرارات عاهل البلاد ملكنا المحبوب محمد السادس
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93 - FENANE الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:40
ان فلسطين كأرض ووطن صامدة بجيوشها وشعبها ضد كل المؤامرات العربية التي استهدفتها في العمق لصالح طمءنة العدوان الصهيوني الغاشم ،لكي نفتح له الابواب التبول على مساجدنا ومقدساتنا الاسلامية ,كل الدول العربية الإسلامية طعنتها من الخلف وتتبجق بدريعة القدس الشرقية عاصمة لها ،من اسكتكم عن تغيير المنكر والفساد الذي عاشته فلسطين الارض الطيبة و المباركة بالكتاب و السنة ،فيقوا يا عرب شرذمة من البشر كانت متشردة في اقطار العالم لولا وعد بلفور لبقيت منتشرة في ربوع الأرض لا أصل ولا وطن ،هل تنتمي إلى منظمة الاوبيك؟ ام الاوبيب؟ ام صندوق النقد الدولي ام دار لقمان؟؟ ؟ نحن مع شعبنا الفلسطيني الشقيق في السراء و الضراء ،احب من احب وكره من كره
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94 - الصحراء الشرقية مغربية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:41
اصلا هاد العدالة و التنمية حزب فاشل
انا شخصيا لا يعنيني
الصحراء مغربية هذا شيئ طبيعي يجب الاعتراف بالصحراء الشرقية
و تحية لدولة اسرائيل الشقيقة
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95 - مهتم جدا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:43
نثمن عاليا الخطوة الملكية لعقد وربط علاقات مع اسرائيل وتجديد العلاقات معها . والعالم كله له علاقات مع اسرائيل علنا وباطنا . ولا عبرة بالرافضين والمتنطعين الذين لا يفقهون في عالم السياسة والاقتصاد شيئا ، ولايملكون سوى عبارات التنديد والرفض ويعيشون في حلم دولة الخلافة . المغرب بلد ملكي النظام وديموقراطي يبحث عن ايسر السبل ليبقى بلدا آمنا وله سيادته على اراضيه ، واذا اقتضى الامر التعاقد والتعاهد مع اسرائيل لحفظ امننا وسلمنا فليكن واهلا به . ماذا نفعتنا الجارة العربية والمسلمة الجزائر سوى زهاء خمسين سنة من عرقلة التنمية ونفقات بالملايير لتوطين وحدتنا الترابية . عاش الملك وعاش الوطن وعاش الشعب المحب لملكه ووطنه واستقراره وامنه . واقول للحالمين : افيقوا من حلمكم الذي لن يتحقق
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96 - ميدو الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:43
لآ مجال لإبداء آراء تزرع الفتنة في هاد الوقت بالذات.
الصحراء مغربية الأمس واليوم وغدا.
المغرب بلد سيادي له جالية مغربية يهودية هي التانية من حيت العدد في إسرائيل وله الحق في التطبيع مع إسرائيل.
القضية الفلسطينية سوف تجد طريقها للتسوية أكتر من أي وقت مضى
لا مجال إدن لترك فرجة لاعداءنا أي جيراننا (مسلمين)الدين يتربصون بنا ليل نهار للنيل من وحدتنا وتماسكنا.
نحن كرجل واحد وراء قائد البلاد
عاش الملك وعاش المغرب والخزي والعار لاعداءنا
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97 - Mustapha الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:43
حزب العدالة والتنمية الإسلاموي لا يهمه لا الاسلام ولا المواطن .حزب تهمه المكتسبات المادية فقط في عهده ارتفعت الأسعار كالصاروخ وانعدم الشغل ووووو.دخلوها حفاة عراة وهاهم الان يلعبون ويمرحون هم وابنائهم بالملايير لكن حسابنا مع تجار الدين في الانتخابات المقبلة .
حسنا فعل صاحب الجلالة ببعتة الروح الدبلوماسية مع اسرائيل وحسنا فعل بمباحثاته مع السيد ترامب وربح صفقة مربحة تخدم وحدتنا الترابية والله العظيم لو كانت الامور بيد هاؤلاء المتاسلمين لباعو الصحراء في يوم واحد وسلمو حتى وجدة وفكيك للجزائر
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98 - المفتش الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:44
من العدالة الاعتراف بدولة إسرائيل لأنها قائمة بذاتها، ومن اسباب التنمية وجود علاقات مع فاعلين اقتصاديين لهم وزنهم في المنتظم الدولي، هذه هي العدالة والتنمية فعلا، اما الخطابات السياسية المدغدغة للعواطف فقد ولى زمنها، وتبقى القدس منطقة دولية مقدسة لدى الجميع.
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99 - العابر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:45
و هل تتوفر الاحزاب على قدرات ذاتية لتبني موقف من قضايا مصيرية كالوحدة الترابية؟؟؟
لقد أبانت الاحزاب المغربية عن قصور مفزع في تسيير شؤونها الداخلية و فراغها من المؤهلات الفكرية و صبيانيتها السياسية حتى في خطاباتها!!!!
و ما يضرب الاحزاب في مقتل هو فشلها في تسيير الجماعات!!! دلوني على جماعة واحدة ناجحة!!!! كيف يمكن إشراك هذه الأحزاب في تدبير ملفات كبرى و هي قاصرة عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين في الجماعات التي تسير!!!؟؟؟؟
خليونا من الاحزاب جازاكم الله، راه اقسم بالله كضحكو علينا!!! شكون هاد لحزب لي عندو ناس حكماء يقدرو يضيفو شي حاجة مفيدة للوطن، شكون هادا يورينا حنة يدو فالتدبير لي كنشوفو فالبرلمان و الخطاب المحبط و الذي لا يساير عقلية مغاربة اليوم!!!!
لمغاربة آخرين هادو لي كتشوفو و الاحزاب مازال كيفكرو بعقلية ديال السبعينات و الثمانينات!!!!
هناك هوة بين المغاربة و الاحزاب!!!!!!
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