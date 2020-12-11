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كُتّاب وآراء
استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية يُحرج قيادات "العدالة والتنمية"
بمجرد صدور بلاغ الديوان الملكي بخصوص اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، سارع عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التذكير بمواقف حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، من التطبيع مع إسرائيل.
وسارعت عدد من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى عقد اجتماعات استثنائية لمكاتبها السياسية مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي، وأصدرت بلاغات تشيد بالخطوة الملكية التي تستحضر مصالح القضية الوطنية الأولى، في مرحلة حاسمة يمر منها نزاع الصحراء المغربية، بعد قرار المغرب عدم التساهل مع استفزازات ميليشيات البوليساريو.
وأصدر كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري بلاغات داعمة للقرار الملكي، فيما حشد حزب الاستقلال أنصاره بالجهات الجنوبية الثلاث دعما للقرار الملكي، وتثمينا لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء.
وفي ظل تأخر صدور موقف رسمي لحزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، عبر عدد من أعضاء الحزب ضمنياً على انتقادهم للخطوة الملكية.
وأعاد عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية، نشر تصريح لسعد الدين العثماني على صفحته بموقع "فيسيوك"، جاء فيه: "نرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني لأن ذلك يشجعه على انتهاك حقوق الفلسطينيين".
من جهته، قال عبد السلام بلاجي، عن حزب العدالة والتنمية: "نعم لمغربية الصحراء لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، وأضاف: "مع الأسف، قرار التطبيع في هذه الظروف من نتائج تصلب النظام العسكري الجزائري المتهالك المجرم في حق الجزائر والمغرب العربي. اليوم ربحنا اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وهذا مهم. لكن علينا أن نناضل حتى إسقاط التطبيع وإخراج الصهاينة من المغرب وفلسطين".
النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين قالت في تدوينة على صفحتها بـ"فيسبوك": "لن يتخلى المغاربة عن الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة والمشروعة، ولا يمكن أن ينجح التطبيع في بنية ظلت تقاومه لعقود بإصرار ومبدئية".
وأضافت: "كل محاولة لخلق تقابل بين قضية الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية لا يمكن إلا أن يضر بالقضية الوطنية التي لا يمكن كسبها بدون تكريس مبدئيتها باعتبارها قضية عادلة".
أما منظمة التجديد الطلابي، التابعة لحزب العدالة والتنمية، فاعتبرت عودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب بمثابة "سقوط مُريع لا يليق بتاريخ المملكة المجيد وسُمعتها الأخلاقية والسياسية، ومكانتها الدولية".
وفي موقف شبيه بردود فعل جبهة البوليساريو، اعتبر الذراع الطلابي للحزب "الإسلامي" أن المرسوم الذي أصدره ترامب "لا يحمل أي قوة قانونية أو سياسية ملزمة، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على ما أسمته واشنطن "الصحراء الغربية"، وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة تقوم بالأساس بمهام اقتصادية".
ردود الفعل الإسلامية المنتقدة للقرار الملكي جاءت رغم تأكيد الملك محمد السادس لرئيس السلطة الفلسطينية أن موقفه "الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له الملك الحسن الثاني"، وشدد الملك على أن "المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".
وأكد الملك محمد السادس أن "المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (99)
بالمقابل انظروا الي لبنان كيف حرر ترابه بسواعد ابناءه ودون انتظار مبادرة عربية ولا غربية.
للاشارة: كل من ينافقون أنفسهم وغيرهم بدعم فلسطين:
هل سبق وتبرعتم لمنظمة فلسطينية ؟؟؟؟
هل سبق وأرسل بلدكم شحنة أسلحة لدعم المقاومة !!!!
اذن اخرسوا واخجلوا من أنفسكم
أنا مع قضيتنا الوطنية و لا يمكن أن أكون مغربي دون إيماني بصحراءنا المغربية و في نفس الوقت شعاري يبتدأ ب الله لذا أنا كذلك مع الأقصى و أرفض التطبيع مع الصهاهينة.
المرجو احترام الأراء إن كنتم تؤمنون بالديموقراطية و حرية الرأي.
المرجو عدم قمع العلماء و عدم قمع الناس الخواص و العوام المنتقدين لقرار التطبيع
الصحراء مغربية والهدرة الخاوية في هذا الزمان انتهت . نعيش في عصر المصالح
الاستمارات والحفاض على مقومات البلاد
عاش الملك
آخر من يحق له الحديث عن المبادئ والقيم ،
هو حزب العدالة والتنمية وأتباعه .
انتهى الكلام .
المغرب لا يهمه رأي العدالة والتنمية او اي حزب آخر، فالمغاربة جعلوا كل من هو مغربي سواسي، ووضع منطق المصلحة اولا..
سياسة سلمية جعلت المغرب لا يعادي ايا كان.. اللهم الحماق اللي ساكنين حدانا في الجنب ، هذوك الله يسترنا ويستركم خاصهم يشوفوا ليهم شي طبيب، اما ما تبقى من العالم فلا عداء للمغرب مع اي كان
فالبيجيديين و الإخونجيين و الإسلمنجيين و السلفننجيين أشد خبثا و مكرا من الصهاينة.
و إن كانت إسرائيل تضم كل الأطياف من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، فإن هذا يعني أن ستجد داخلها من يحاورك بالمنطق و العقل، و من تكون أفعاله تطابق أقواله، كما ستجد فيها الحمقى و المعتوهين و المتطرفين الذين سيكرهونك بسبب أو بدون سبب.
أما البيجيديين و الإخونجيين و الإسلمنجيين و السلفننجيين فكلهم تجار دين، يتأرجحون بين المكر الشديد و بين شديدي الحمق و الغباء، و لا أمل فيهم في أين نقاش أو حوار.
وهذا اساس كل الشعائر الدينية والسلام والله انصر ملكنا الحبيب والصحراء مغربية والله الوطن الملك
ان تبرر بيع شرفك بعرض من الدنيا لاهوا خزي و نداما
ان كنت على حق فتوكل على الله و هو ينصرك اما ان تبرر هرولتنا لليهود انه حكمة و انتصار لقضيتنا فاقول ان الله يفضح المنافقين وسانحاسب جميعا على مافعلنا و انتظرو عقاب الله
شوفو عقنا بيكم
إنها بداية نهاية علو بني إسرائيل...
و الكلام لا علاقة له بحماقات و أوهامه و أحلام باسم جرار و غيره.
أما المدعو بن كيران غي دورو معه إبيع أولى الحرمين و كلشي ،لسبب بسيط،كونه عربي.
يوم طبعت الامارات مع اسرائيل قامت الدنيا واليوم اختفو..
استراتيجيتكم كلها مبنيا على الاعتماد على البراني و تخليو البلاد مرهونة للخارج.. لا ربح فيكم اذا ما استثمرتوش الأموال الطائلة اللي عندكم في تشجيع البحث العلمي و المشاريع الصناعية التقينية و جميع المجالات التي تعتمد على الخبرة البشرية.. اخ منكم و من فعايلكم و من تدبيركم الأعرج و الأعور بدون استراتجية وطنية حقيقية.
اللي خدم عند إسرائيلي ماشي مغربي حر!! لأنك بعملك عنده تقتل فلسطيني كل يوم. هادي هي الصراحة. لا افتخر بيهودي مغربي يقطن بأرض محتلة و يحتل ملك غيره و يقتل الأبرياء !! هذاك ماشي مغربي و المغرب لازم عليه يتبرأ منه!! هادي هي الصراحة المرة .. عار عليكم تقتلون الأبرياء
وإلا فكفانا من هذا التفكير الصخري. لا اريد ان اسمع لا فلسطين ولا كوريا...
انا مغربي اريد حل دائم لمشكلة الصحراء هذه اللتي افقرت شمال افريقيا كله وخربت البيوت وقطعت الأرحام ونخرت جيوبنا نخراً...
للبيت رب يحميه. وسياسة المقاطعة لم تأتي بنفع يذكر، فلنجرب شيأً آخر... العلاقات الإقتصادية ستكون ورقة ضغط على اسرائيل وهي خير من لا شيئ.
ومرة اخرى، لم لا تعترف السلطة الفلسطينية علناً بمغربية الصحراء؟
والوطن اولا واخيرا. وعاشت المملكة المغربية.
ونحن مع قضية فلسطين. الانسانية. وليس العرقية او الدينية او المذهبية.
مصر العربية أعتاراف بإسرائيل قصد إسترجاع أراضيها.
ﻻوردون المملكة الهاشمية أعترافات كذلك لكسب حدودها.
دولة فلسطين تحت قيادة يسيرعرافت أعترافات بموجب إتفاق اوسلو إعتراف متبادل بين الفلسطينيين وإسرائيليين.
إن إعترافنا أعترافنا مقابل إعترافاتهم بالصحراء المغربية وفي نفس السياق نحن مع فلسطين.
صحراء مغربية باعتراف أو بدونه، تاريخنا يشهد على ذالك.
أنا في أعتقد أن إعترافات ستساعد على حل مشكلة فلسطين مستقﻻ.
نحن نعيش في متغيرات دولية وإسرائيل دولة قائمة أحب من أحب وكره من كره ولها نفوذ عالمي ومكانة وهي قوة اقتصادية وعلمية رغم من الانتقادات الموجهة إليها حول فلسطين فاحسن شيء هو أن نضمها إلينا ونعترف بها لأن هذا هو الحل الامثل والانسب لمحاورتها بشكل مباشر عن كل القضايا التي تهم العالم العربي وخاصة فلسطين
فصاحب الجلالة حفظه الله كان ذكيا عندما اتصل بمحمود عباس وطمءنه بأن حقوق القدس وفلسطين لن تذهب سدى
فطز ومليار طز على المتشاءمين والنقاذ لأننا علينا أن نرى الأشياء بشكل بوضوح وبشكل إيجابي
فشكرا ياصاحب الجلالة عن هذه الخطوة الجريءة
وشكراً ترامب على اعترافك بصحراءنا
والله الموفق
حزب لا يحسن حساباته جيدا و لا يعلم أين هي المصلحة العليا للوطن.
تنظيم العلاقات مع إسرائيل كدولة لا يعني التطبيع مع الحركة الصهيونية. و يجب على هؤلاء أن يعلموا أنه في إسرائيل توجد جالية يهودية مهمة تحمل الجنسية المغربية و لازالوا يحملون المغرب في قلوبهم و ربما قد يكون من بينهم من يكن للمغرب حبا أكبر من كوادر هذا الحزب الظلامي.
فصاحب الجلالة نصره الله يفقه جيدا مصلحة البلاد و العباد كما أنه محاط بمستشارين سياسين و إقتصاديين من خيرة كفاءات الوطن.
فاللهم أنصر المغرب و المغاربة و احفظ ملك المغرب.
كفانا متاجرة بقضية شعب بعيد عنا بآلاف الكليمترات. مصلحة المغرب في إيجاد تحالفات جديدة يستفيد منها أولا و أخيرا. من يريد الدفاع بدون ثمن على أرض أخرى غير الوحدة الترابية للمملكة المغربية فالطريق مفتوح أمامه فليذهب الى عين المكان و يناضل، نحن المغاربة سئمنا من سماع أسطوانة تعود إلى حقبة السبعينيات و لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين.
هل يعلم الإخوان المغفلون أن تركيا وأدربيجان ما كانتا لتربحا حربهما الأخيرة مع أرمينيا وروسيا لولا صواريخ LORA الإسرائيلية والدرونات الإسرائيلية وأنظمة التجسس الإسريئيلية. ؟
إذن لمذا تقرُّون لأردغان ما تنكرونه على بلدكم؟؟!
غلاو عيكم العيشة وشدو البيبان على الشباب...
كوكان رفضو التطبيع كراهم اضعف الايمان يستقلوا ولكن
هدي ماشي حكومه هدو ها طبالة وقرود ...حاكمهم مولهم
كما ان هذا الحزب ينطلق غالبا من مرجعية واحدة وهي المرجعية الدينية ولذلك فان نظرتهم بطبيعة الحال ستكون قاصرة او قصيرة او غير سليمة .
المصلحة العليا للبلاد تقتضي التجرد والتخلي بالموضوعية اما المزاعم القومية فقد اصبحت متجاوزة .
ايضا السلم الدولي يقتضي الخروج من قوقعة الانغلاق والنفاق في العلاقات مع العالم الذي اصبح قرية صغيرة.
لنكن واقعيين.....!
فهناك من يحبد المفاوضات وهناك من يقف ضد اي مفاوضات وينادي بحمل السلاح وربح فلسطين من خلال الكفاح المسلح.
اما الدول العربية فحدث ولا حرج الكل واقع في مشاكل لا حصر لها ولا امل في المستقبل القريب.
عندما مثلا نقرأ ما جاء في المقال وبالخصوص ما قاله بعض اعضاء الهيئات الإسلامية او الإسلاموية عن موفقهم نرى بالواضح مدى التخلف في التحليل وهول القصور في الرؤى.
فهم خرجوا من رحم الجماعة الأم " جماعة الإخوان المسلمين"
فهذه الجماعة لا يهمها تطبيق الشريعة و لاهم يحزنون
ولكن هم يناضلون و يكافحون من أجل الكراسي"كراسي البرلمان" !!!
وهل البرلمان يحكم بشرع الله !!!؟؟؟
نحن الشعب المغربي نرحب بأصدقائنا وإخواننا الأسرائيليين ولأمريكيين في بلدهم الثاني المملكة المغربية الشريفة
من طنجة الى الكويرة،
اتمنى ان تفتح القنصليتين الأمريكية ولأسرائيلية ابوابها في الداخلة قبل رأس السنة
انا شخصيا لا يعنيني
الصحراء مغربية هذا شيئ طبيعي يجب الاعتراف بالصحراء الشرقية
و تحية لدولة اسرائيل الشقيقة
الصحراء مغربية الأمس واليوم وغدا.
المغرب بلد سيادي له جالية مغربية يهودية هي التانية من حيت العدد في إسرائيل وله الحق في التطبيع مع إسرائيل.
القضية الفلسطينية سوف تجد طريقها للتسوية أكتر من أي وقت مضى
لا مجال إدن لترك فرجة لاعداءنا أي جيراننا (مسلمين)الدين يتربصون بنا ليل نهار للنيل من وحدتنا وتماسكنا.
نحن كرجل واحد وراء قائد البلاد
عاش الملك وعاش المغرب والخزي والعار لاعداءنا
حسنا فعل صاحب الجلالة ببعتة الروح الدبلوماسية مع اسرائيل وحسنا فعل بمباحثاته مع السيد ترامب وربح صفقة مربحة تخدم وحدتنا الترابية والله العظيم لو كانت الامور بيد هاؤلاء المتاسلمين لباعو الصحراء في يوم واحد وسلمو حتى وجدة وفكيك للجزائر
لقد أبانت الاحزاب المغربية عن قصور مفزع في تسيير شؤونها الداخلية و فراغها من المؤهلات الفكرية و صبيانيتها السياسية حتى في خطاباتها!!!!
و ما يضرب الاحزاب في مقتل هو فشلها في تسيير الجماعات!!! دلوني على جماعة واحدة ناجحة!!!! كيف يمكن إشراك هذه الأحزاب في تدبير ملفات كبرى و هي قاصرة عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين في الجماعات التي تسير!!!؟؟؟؟
خليونا من الاحزاب جازاكم الله، راه اقسم بالله كضحكو علينا!!! شكون هاد لحزب لي عندو ناس حكماء يقدرو يضيفو شي حاجة مفيدة للوطن، شكون هادا يورينا حنة يدو فالتدبير لي كنشوفو فالبرلمان و الخطاب المحبط و الذي لا يساير عقلية مغاربة اليوم!!!!
لمغاربة آخرين هادو لي كتشوفو و الاحزاب مازال كيفكرو بعقلية ديال السبعينات و الثمانينات!!!!
هناك هوة بين المغاربة و الاحزاب!!!!!!