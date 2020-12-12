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كُتّاب وآراء
الموقف الأمريكي يتجه نحو دعم مقترح "الحكم الذاتي" بمجلس الأمن
شكل قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي باعتراف بلاد "العم سام" بسيادة المغرب على صحرائه، كما جرى الإعلان عن ذلك عقب محادثات هاتفية جمعت رئيسي البلدين، الملك محمد السادس ودونالد ترامب، نقلة نوعية في ملف الصحراء قد تدفع العديد من الدول العظمى إلى اتخاذ قرارات مماثلة.
ويرى الباحثون في العلاقات الدولية أن القرار الرئاسي الأمريكي يعد ثمرة وحصيلة عمل كبير للدبلوماسية المغربية التي يقودها الملك محمد السادس منذ سنوات، ويعكس تحولا في العلاقات بين البلدين، على اعتبار أنه يأتي في إطار تحول استراتيجي للسياسة الأمريكية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية عبد الفتاح نعوم أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، "يعد أولى البواكر على صعيد القوى العظمى، بحيث إن هذا القرار ستليه قرارات أخرى للدول الكبرى، لكون الدبلوماسية المغربية لم تتوقف عن إقناع المجموعة الدولية عن عدالة الوحدة الترابية"، مشيرا بهذا الخصوص إلى كون "دول من الاتحاد الأوروبي وآسيا ستسير على نفس المنوال".
وأضاف نعوم، عضو مركز دراسات المغرب الأقصى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الخطوة تعكس الرؤية المغربية للتشبيك الأطلسي الذي بات لغة السياسة الدولية"، وأن المملكة صارت مركز ثقل في المنطقة.
وأوضح الباحث ذاته أن "المغرب انتهج داخل الأمم المتحدة أسلوبا دبلوماسيا يقضي بالتعامل وفق مبدأ الأطر الثنائية، بمعنى مخاطبة كل دولة على حدة، بعدما جرب هذا الأسلوب في القارة الإفريقية، الذي ساهم في سحب مجموعة من الدول اعترافها بالجمهورية الوهمية، وتأسست على إثره مجموعة من القنصليات في جنوب المملكة".
وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن هذه الآلية "سيعتمدها المغرب على صعيد الأمم المتحدة، من خلال العمل والنقاش الثنائي مع القوى العظمى، وبطبيعة الحال ستتكلل بقرارات في مجلس الأمن، على اعتبار أننا ندرك أهمية الولايات المتحدة في صياغة تقارير مجلس الأمن الأخيرة التي تكرس وتدعم مقترح الحكم الذاتي".
وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أكد في محادثة هاتفية جمعته بالملك محمد السادس، أنه وقع قرارا رئاسيا يقضي باعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه، وهو القرار الذي يعد ثمرة لمشاورات مكثفة حول الموضوع بين قائدي البلدين منذ سنوات عديدة، وفق بلاغ للديوان الملكي.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر نفسه، "وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
المقلق هو موقف روسيا للي مابقاش فالخياد وبدا كيتكلم على الاستفتاء..
اعظم مصيبة هي تولي الجزائر والمغرب ارض جديدة لصراع هاد جوج ثيران.
كنتمنى ان الديبلوماسية المغربية كيفما نجحت مع ميريكان تقدر تعاود تستميل الموقف الروسي واخا يبقى غير فالحياد.
القادم صعيب ماشي ساهل حيت المغرب سبق المراحل بزااااف فهاد الشي ومشى بسرعة نتمنى انه يقدر عليها.
الله يحفظنا جميعا من كل سوء ويحفظ بلادنا.
نصائح هامة إلى أشقائنا شعب الجزائري وﻹنفصاليين الصحراويين ﻻتضعوا الوقت المناسب واتحاد المغرب الكبير.
لربح المغرب شعبا وبلادا سلميا بدون حرب وﻻ خسائر على الجزائر إعلان إعترافها بالصحراء الغربية مغربية كما فعلت أميركا ﻷءن. هكذا سيبدأ بناء المغرب الكبير وازدهار المنطقة. المغاربية. بدون خشونة وﻻ حقد ولا حسد.
فكرة ممتازة للشعب الجزائري الشقيق. إذا كنت تريد أن تكسب بسرعة كل المغرب بصحراءه الغربية وحب الشعب المغربي دون أي خسارة! عليك فقط أن تدرك أن الصحراء الغربية مغربية بالكامل. ودعوا الصحراويين يعودون إلى قبائلهم الأصلية.
شي ما درناه والهدف هو الاعتراف باسراءيل اولا واخيرا !!
حبَّذا لو لم تكن الاعتراف باطروحة الحكم الذاتي غير مرتبطة بربط العلاقة مع اسراءيل !!
يضحك كثيرا من يضحك اخيرا !!
الله يستر وصافي مرحلة النشوة ستمر ويبدأ الواقع الحقيقي
ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوقها تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني
ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوقها تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني
والجزائر ديها في سوق راسها
والجزائر ديها في شعبها
والجزائر هل شأنها انديروا علاقات حتى مع الجن شغلها
والجزائر تبحث عن علاج لامراضها ولعقدتها من الهوية المغربية.. وأغلب رؤسائها مغاربة او عاشوا في المغرب
ها العار الا ما بعدوا علينا رآه لن نكون في عدم استقراركم رآه صبرنا طويلا نبحث عن أن تقودوا المغرب العربي عندما كانت لكم إمكانيات مالية في الاستثمار في كل دول المنطقة.. لكن تعرفكم ونيتكم في تركيع المغرب وتقسيمه
الان ديوها في الجهة ضاركم
ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية رحب بالعلاقات المغربية الإسرائيلية
وغير رجعت العلاقات رآها كانت في التسعينات..
و قلبوا غير حل لحريرتكم في الخطوط الجوية الجزائرية
و اجدوا حلا للحليب للناس تستفيق مع 6صباحا ولا تجده
و نيف بعدة
وأغلب الفواكه التي تستوردوها من أوروبا الشرقية مغربية يتم استرادها من قبل اوربييين شرقيين يتم إعادة بيعها لكم بالعملة الصعبة
نضام مكلخ
شدوا دابا في البرد.. دولة معزولة
كوريا الشرقية
قبل أن تستوعب الجزائر صدمة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إصدار مرسوم رئاسي فوري الأثر يعترف السيادة المغربية الكاملة على أقاليم الصحراء، مع إعلان افتتاح قنصلية لواشنطن بمدينة الداخلة، تلقت صفعة أخرى قادمة من واغادوغو هذه المرة، بإقرار توحيد مشروع الربط الطاقي لدول غرب إفريقيا بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري المشترك الممتد من نيجيريا إلى أوروبا.
ووافقت لجنة الطاقة والمعادن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المجتمعة بعاصمة بوركينا فاسو، رسميا، على الدراسات المتعلقة بربط مشروع أنبوب الغاز لدول غرب القارة بالأنبوب المغربي النيجيري، معطية موافقتها على بداية أشغال الورش الموحد الذي سيضمن مع انتهائه الأمن الطاقي لـ15 بلدا إفريقيا، كما أنه يطلق رصاصة الرحمة على المشروع الذي اقترحته الجزائر على نيجيريا.
نقول لهم بكل هدوء انتهت اللعبة (game over).
ممكن لامريكا ان تلغي اتفاقا دولي مع بعض الدول و لكن قرارا سياديا لا يمكن التراجع عنه مهما كان الحزب الحاكم
هذا كله هو ما سيدخل الجزاءر ونظامها الفاسد ومسؤوليها في الهيسترياء والجنون ثم في الغيبوبة التي ربما لن يستفيقوا منها ابدا.لأنه كما قيل من حفر حفرة سقط فيها والآن الجزاءر ساءرة إلى الحائط والى الهاوية .والى الأبد. والمغرب لهم بالمرصاد ويعرف من أين تؤكل الكتف.وهذه هي ضربة معلم المغربية.