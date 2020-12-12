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الرئيسية | سياسة | مصدر مسؤول ينفي وجود أزمة بين المغرب وإسبانيا

مصدر مسؤول ينفي وجود أزمة بين المغرب وإسبانيا

مصدر مسؤول ينفي وجود أزمة بين المغرب وإسبانيا
هسبريس من الرباط
السبت 12 دجنبر 2020 - 12:15

أكد مصدر مسؤول لهسبريس أن تأجيل القمة المشتركة بين المغرب وإسبانيا "لا علاقة له بوجود أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد".

وأوضح المصدر ذاته أن الوضعية الوبائية الحالية "لا توفر شروط انعقاد قمة رفيعة مع شريك من حجم إسبانيا"، مشيرا إلى أن "العلاقة مع الجارة الشمالية تستحق اجتماعاً عالي المستوى، وهو أمر لا يمكن القيام به في ظل الوضع الوبائي الحالي".

وكان المغرب وإسبانيا اتفقا على "تأجيل عقد الاجتماع رفيع المستوى إلى غاية فبراير 2021 بالمغرب من أجل تأمين فرص انعقاده بسلاسة، مع اعتماد الصيغ المعتادة التي تؤطر اللقاءات من هذا الحجم"، وفق بلاغ مشترك.

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