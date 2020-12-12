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كُتّاب وآراء
واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية وهي كاملة تضم الصحراء المغربية، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.
وجرى تقديم خريطة المغرب كاملة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي منذ اليوم من طرف السفير الأمريكي بالمغرب، ديفيد فيشر، في مقر إقامته بالرباط.
وحذفت الولايات المتحدة الأمريكية الخط الوهمي الفاصل بين المغرب وصحرائه، وبذلك سيتم اعتماد خريطة المغرب كاملة كتجسيد فعلي لمغربية الصحراء.
ووقع السفير الأمريكي بالرباط على خريطة المملكة المغربية غير مبتورة من صحرائها، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ديفيد فيشر في تصريح صحافي حضرته هسبريس: "اليوم يسعدني أن أقدم لكم الخريطة الرسمية الجديدة للحكومة الأمريكية للمملكة المغربية"، مضيفا أن خريطة المغرب كاملة هي "تمثيل ملموس لإعلان الرئيس ترامب قبل يومين فقط بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء".
وكشف السفير الأمريكي أنه سيقدم هذه الخريطة الموقعة إلى الملك محمد السادس هدية، تقديرا للعلاقات الراسخة، ولدعمه المستمر والحكيم للصداقة العميقة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
وأضاف السفير الأمريكي أن القرار الجديد بخصوص الخريطة المغربية هو واحد من بين حزمة من القرارات سيجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان حزمة من المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية بمليارات الدولارات، وذلك عقب القرار التاريخي للرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.
ويرتقب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون الأيام المقبلة، بافتتاح قنصلية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية لفائدة الساكنة الصحراوية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (138)
هل الموضوع إذن مرتبط بالمقايضة
مازال فيك الشك حتى الآن لم تفيق من نعاس و تسأل هل هي مقايضة عجيب أمركم
و هذا النصر لم ياتي من فراغ بل هوثمرة لجهود مولانا الملك محمد السادس الذي منذ توليه العرش و ملامح المملكة تتبلور نحو افاق اكثر رحابة و ازدهارا
ليس على مستوى البنية التحتية المغربية... فحسب بل ايضا على مستوى الدبلوماسية المغربية العريقة.
develop the region and its economy in general and improve the education system. Economic growth is necessary to curb unemployment
pas seulement quand nous les consultons dans les appareils connectés du Maroc, mais partout du monde, et surtout en Europe.
فرض تحديث خرائط Google ، وخرائط أخرى للشركات الأمريكية (بما في ذلك Waze التي لها مكاتب في إسرائيل).
ليس فقط عندما نفتح التطبيقات في الاجهزة من المغرب ، ولكن في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في أوروبا.
المغرب استفاد كثيرا و خير دليل هو توقيع الولايات المتحدة على الخريطة الكاملة للمملكة المغربية إنه المغرب يا سادة يتوفر على لوبي قوي ذو صيت عالمي يشكله اليهود المغاربة بالخارج و بينهم القاطنين بإسرائيل لن يفرطوا أبدا في الوطن الذي قدم لهم الكثير الوطن الذي وقاهم من شر الغرب في وقت من الأوقات هذا اعتراف منهم بالجميل عكس الجيران الذين ساعدناهم بالغالي و النفيس لنيل استقلالهم و أول ما قاموا به بعد استقلالهم هو معاكسة المغرب في استكمال وحدته الترابية
تحية للشعب الأمريكي الصديق الكبير للمملكة المغربية
تحية للشعب الجزائري الذي يحب المغرب
العار والخزي لحكام الجزائر... ماذا جنيتم الآن ايها الخونة غير خسارة الف مليار دولار كان سيتمتع بها الشعب الجزائري الشقيق...
الله ينصر الملك و الله ينصر كل من يحب الخير لبلده تازة قبل غزة يا اخواني
و نحن لم نبع فلسطين لكن استرجعنا الجنوب بقوة القانون لعبها الملك صح
الم تنتبهو لرئيس جنوب افريقيا كيف قمع البوليساريو في لقاء هناك
يا اخواني من يريد ان يستغل ثروته فليذهب للجنوب المغربي
بسم الله الرحمن الرحيم
قل اعود بربي الفلق من شر ماخلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد ادا حسد
خبر جميل
شعارنا واحد
الله الوطن الملك
We aRe one
Algeria now sleep on fire
الملك يا سادة يعمل في صمت ويجهض بقوة أحلام المرتزقة الذين تجرؤا على السيادة المغربية فهاهو جلالة الملك حفضه الله يلقن الجزائر درسا قويا في كيفية التعمل مع القضية المغربية الاولى
بالتوفيق يا مولانا
والاتي اكبر وأكثر مما يمكن أن يتصوره الأعداء والخونة. و هذا كله سيصيب مرتزقة البوزبال مع صنيعتها عصابة كبرنات الكوكايين والذل والعار بالهيستيريا والإغماء ثم بالسكتة القلبية.
مع العلم ان كبرنات وكل من يدور في فلكهكم في جارة السوء سيتجرعون السم والعلقم أكثر من كل وقت مضى .لأنهم يستغلون قضيتنا للاستهلاك الداخلى لتغطية مشاكل الجزاءر الداخلية.وهم يعلمون علم اليقين انهم خاسرون في قضية صحراءنا المغربية ب 1000000% ومع ذاك يستمرون في نباحهم.فالقافلة تسير والكلاب تنبح.والمغرب لهم ولامثالهم بالمرصاد.والمغرب من مصلحته أن يهتم الكبرنات بأمور المغرب وينسون مصالح الشعب الجزاءري الذي يسيرون به إلى الهاوية.وهذه هي ضربة معلم الذي هو المغرب وملكه حفظه الله.
رسميا في امريكا لصاحب الجلالة نصره الله له دلالات عميقة في علم العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية،انها خريطة من ذهب.
كما أن كلمة سعادة السفير في حق عاهلنا تجعل اي مغربي يشعر بالفخر بالاعتزاز لان السفير يمثل رءيسه فخامة الرءيس دونالد ترامب.
والاهم من ذلك ما قاله السيد السفير بأن جلالة الملك قد جعل من مملكته بوابة لافريقيا وهذا الوصف له دلالة كبيرة لدى علماء الجغرافيا السياسية.
شكرا لك سعادة السفير وشكرا للولايات المتحدة الأمريكية .
وعاشت الصداقة المغربية الأمريكية
الصورة تلعب دورا كبيرا في تشكيل و صياغة العقل البشري. صورة خريطة المغرب كاملة يجب ان تكون من اولويات الدولة المغربية في الوقت الحاضر.
هذا هو الرد الواضح لاعداء القضية الوطنية !!
عاشت ألولايات المتحدة الأمريكية عظيمة ومزدهرة وسعيدة.
عهد شرف منا : نحن كنا منذ 1777 و سنبقى مع أمريكا.
لأن الوحدة الترابية للمملكة لا ينبغي أبدا أن تكون محل مقايضة مع أي طرف كان.
ماقدمتموه لنا يا سيادة الرئيس لا يقل ثمنه عن 100مليار دولار $ !!!!!!!!!
لو أراد المغرب ان يردع الجزاءر و البوليزاريتوس فسيحتاج إلى تسلح يفوق هذا المبلغ الضخم!!!!
و قد لن يردعهما لكن باعترافكم هذا ضرب المغرب
10 عصافير بحجر واحد !!!!!!!!
اولا اعتراف بدون ثمن
ثانيا جميع شركات الانترنيت أمريكية و سيتم ترسيم خريطة المغرب بالمجان
ثالثا معظم الدول الانجلوياكسونية ستعترف مغربية الصحراء قبل الصيف القادم و الايام بيننا
رابعا بفضلكم سيادة الرئيس أصبح عندنا دولتان تملكان الفيتو امريكا و فرنسا و قريبا انكلترا
خامسا دول الخليج مع المغرب ضد الجزاءر بفضلكم
سادسا الجزاءر ستنهار كليا و ترتفع معنويات المغرب
سابعا المغرب سيفرض قراراته على الموريتان
ثامنا التجارة مع إفريقيا ستزدهر أكثر تاسعا اسبانيا و فرنسا ستعززان الاستثمارات بالمغرب إلى إفريقيا
عاشرا نعتذر لك عن ازعاجنا لما أخذتم منا تنظيم كأس العالم 2026 !!!!!!
الْخِزْي والعار لجار السوء والعزة والكرامة لشعبنا
رحم الله شهداءنا الجنود الأشاوس الذي سقطوا في أرض صحرائنا
كلمة للمتنطعين ضد التطبيع ، اليوم تغير ميزان القوة العسكرية بيننا وبين الجزائر التي ما لبثت تهددنا بحرب واكتساح شامل
وللتاريخ أشهد انه لولا أمريكا وفرنسا وإخوتنا في السعودية والخليج وإسرائيل لدمرتنا الجزائر في سبعينات القرن الماضي عندما تكالبت علينا مع سوريا وفلسطين وكوبا وليبيا وكل المعسكر الشيوعي آنذاك وجندت مرتزقة من فج عميق
إسرائيل هي من شيدت الجدار الأمني الذي قهر حرب االعصابات التي شنتها علينا الجزائر
الوطن هو وحده المقدس بعد الله تعالى
كان علينا تحقيقه منذ أمد بعيد.
على اي، فالتاخر في الوصول خير من عدم الوصول.
ونشكر كل الاقطار التي تساهم في جمع شمل المغاربة وخاصة المُغرر بهم في مخيمات تندوف.
ثانيا الشكر لجلالة الملك محمد السادس المحب لشعبه ونحن وراء ملكنا في كل القرارات لأننا نعرف أن قراراته يتخدها دائما بعد دراسة معمقة تراعي مصالح بلدنا الحبيب.
ولمن يرفض التطبيع لا يجب التهليل هنا .الطريق مفتوح ليحرر فلسطين.
مصالح شعبنا فوق كل اعتبار.
وأخيرا لمن يقول أن هذا القرار يمكن أن يتغير بعد تسلم جو بايدن الرئاسة عليه أن يستحضر أن إسرائيل لها ضغط وتحكم قوي في السياسات الدولية
والقرار سيضل حتى مع الإدارة الجديدة.
قرار صائب وفي محله وسيحقق إزدهار كبير للأمة المغربية.
الله الوطن الملك.
المسؤولية الكاملة للخطوة المغربية تقع على جنرالات الجزاؤر الدين لم يعودو الى رشدهم.
شروقهم تبكي وهمها الوحيد هو المغرب في عناوينها. اقول لهم لقد حصدتم ما زرعتم.زرعتم المرتزقة في جنوبنا وها اخواننا اليهود المغاربة على مشارف مغتية.
لربح المغرب شعبا وبلادا سلميا بدون حرب وﻻ خسائر على الجزائر إعلان إعترافها بالصحراء الغربية مغربية كما فعلت أميركا ﻷءن. هكذا سيبدأ بناء المغرب الكبير وازدهار المنطقة. المغاربية. بدون خشونة وﻻ حقد ولا حسد.
فكرة ممتازة للشعب الجزائري الشقيق. إذا كنت تريد أن تكسب بسرعة كل المغرب بصحراءه الغربية وحب الشعب المغربي دون أي خسارة! عليك فقط أن تدرك أن الصحراء الغربية مغربية بالكامل. ودعوا الصحراويين يعودون إلى قبائلهم الأصلية.
Le monde se métamorphose et vous êtes hors ligne réveiller vous votre intérêt est avec le maroc vous allez vous régaler fruit poisson et d'autre chose que votre pétrole n'a pas pus l'acheter
الان ولكي يعلم الجميع ان المملكة المغربية قوية رحيمة بابناءها المغرر بهم لو ان جلالة الملك يعيد النداء اللذي قاله الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ان الوطن غفور رحيم وستطوى صفحة البوليزاريو وماضيها الى غير رجعة .
الزعيم الصيني
ملك اسبانيا
الرئيس الهندي
وووووو وووو
السياسة هي قبل كل شيء تدبير للوضعيات بالطرق المناسبة لهذه الوضعيات.
السياسة ليست قانونا جامدا.
1- إعتبار 10/12/2020 عيدا وطنيا ؛
2- نصب تمثال للرئيس ترامب قرب صومعة حسان بالرباط أو قرب برج الناظور بآسفي (إنطلاق مركبة "رَعْ" لإكتشاف أمريكا أو أي مكان يليق بهذا الحدث التاريخي وبهذا الرئيس الأمريكي العظيم٠
هذا من فضل الاه علينا والحمد لله
ودمر الله الخونة والاعداء
الامارات العربية المتحدة ثم الولايات الأمريكية المتحدة
و قد تلحق بهم المملكة المتحدة !!!!!
يا الله لقد اعتدى علينا جيران مسلمون و نحن مسلمون لمدة 40سنة فاجبت دعائنا و ايدتنا بسلطانك العظيم و سخرت لنا دولا عظيمة فلك الحمد !!!!!
فاللهم اتمم علينا نعمتك و اطمس على اموال الجزاءر
حتى يروا العذاب الاليم انهم يؤذون الجران!!!!!
أول حاجة مكنتكلموش على معاهدة أو إتفاق ثنائي أو إلتزام رضائي ، راه الإعتراف جا عن طريق مرسوم رئاسي لا رجعة فيه بحال المرسوم الشهير ديال أبراهام لينكولن لي ألغيت بيه العبودية ف 1863 ، و المراسيم الرئاسية فأمريكا أوامر تنفيدية ملزمة بالنسبة للمؤسسات الأمريكية حسب الفصل الثاني من دستورهم لي كايعطي هاد الحق للرئيس المنتخب ، يعني أن وخا يجي بايدن و يجي لي جا من موراه مايمكنش ليه يسحب المرسوم نهائيا ، يعني القضية ديال الاعتراف بمغربية الصحراء هي أبدية و لا رجعة فيها...
ثاني حاجة السيادة المغربية الكاملة على الصحراء ، يعني حتى ديك 20٪ ديال المناطق العازلة و اراضي ما وراء الجدار بما فيها بئر لحلو و تفاريتي من الآن فصاعدا هي مناطق مغربية عند الإدارة الأمريكية لي غادي تولي تعتمد فوصفها على مصطلح Southern Morocco بدل مصطلح western sahara..
رابع حاجة قضية القنصلية و هادي غادي تكون مختلفة على باقي القنصليات لأنها غادي تكون مراقب للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية فالمنطقة..
والمغرب يساند حل الدولتين اسرائيل موحدة وبجانبها فلسطين حرة موحدة.
Il faut tout lacher avec les les voisins sataniques,
Il faut voir loi: l'OTAN, comme ca, une aggression sur le maroc egale a aggression sur l'OTAN
وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع
هذا هو الفتح المبين . إن شاء الله تكتمل الوحدة الترابية بعودة باقي الأراضي المغتصبه . شكرا للرئيس ترامب . شكرا أمريكا . شكرا يا صاحب الجلالة . عاش الملك . الله الوطن الملك .
ماذا نسمي الوضع منذ 1975 ؟ لم يكن تجسيدا ؟
دليل على أن أمريكا بيدها الحل والعقد. هي سيدة العالم.
من طنجة الى الكويرة.
ماذا تنتظر فرنسا واسبانيا اللتان تستغل ثروات بلادنا ...؟