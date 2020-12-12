24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:2113:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمهورية هايتي تدشن سفارتها في العاصمة الرباط (5.00)

  2. "الأحرار" يثني على حكمة الملك في قضية الصحراء‎ (3.67)

  3. أمريكا تستعد لإعلان عشرات المشاريع الاستثمارية بالصحراء المغربية (3.55)

  4. بوريطة: استئناف العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي .. وزيارتي ممكنة (3.33)

  5. نشطاء أمازيغ يصفون علاقات المغرب وإسرائيل بالنصر التاريخي (3.13)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس

واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس

واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: محمد كومية)
السبت 12 دجنبر 2020 - 21:00

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية وهي كاملة تضم الصحراء المغربية، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

وجرى تقديم خريطة المغرب كاملة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي منذ اليوم من طرف السفير الأمريكي بالمغرب، ديفيد فيشر، في مقر إقامته بالرباط.

وحذفت الولايات المتحدة الأمريكية الخط الوهمي الفاصل بين المغرب وصحرائه، وبذلك سيتم اعتماد خريطة المغرب كاملة كتجسيد فعلي لمغربية الصحراء.

ووقع السفير الأمريكي بالرباط على خريطة المملكة المغربية غير مبتورة من صحرائها، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ديفيد فيشر في تصريح صحافي حضرته هسبريس: "اليوم يسعدني أن أقدم لكم الخريطة الرسمية الجديدة للحكومة الأمريكية للمملكة المغربية"، مضيفا أن خريطة المغرب كاملة هي "تمثيل ملموس لإعلان الرئيس ترامب قبل يومين فقط بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء".

وكشف السفير الأمريكي أنه سيقدم هذه الخريطة الموقعة إلى الملك محمد السادس هدية، تقديرا للعلاقات الراسخة، ولدعمه المستمر والحكيم للصداقة العميقة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

وأضاف السفير الأمريكي أن القرار الجديد بخصوص الخريطة المغربية هو واحد من بين حزمة من القرارات سيجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان حزمة من المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية بمليارات الدولارات، وذلك عقب القرار التاريخي للرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

ويرتقب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون الأيام المقبلة، بافتتاح قنصلية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية لفائدة الساكنة الصحراوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (138)

1 - مغربي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:01
رصاصة الرحمة البوليساريو واسكات للسعار الدي اصاب الدزاير لي جهلو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
648
2 - الصراحة على عين ميكا السبت 12 دجنبر 2020 - 21:01
شكرا لصديق البعيد الذي وضع حدا للمناورات الفرنسية والإسبانية وفي هذا اليوم نترحم على جنودنا الذين ماتوا في تلك الأرض الغالية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
628
3 - مواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 21:01
شكرا أمريكا نعتز بهذه الخطوة عاش المغرب كاملا مكمولا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
533
4 - ابو عبد الرحمان السبت 12 دجنبر 2020 - 21:02
الصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها بأميركا وبدون امريكا إنها قضية أربعين مليون مغربي يجب على الجزائر أن ترجع عن غيها الصبر تقضى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
355
5 - ahmed Aouzal السبت 12 دجنبر 2020 - 21:02
اللهم يسر ولا تعسر .اجمعنا يارب باخواننا مغاربة الصحراء في سلام ومحبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
324
6 - الطنجاوي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:02
السؤال الذي يتبادر الى ذهني لماذا كانت الولايات المتحدة الامريكية خريطة المغرب مقسمة
هل الموضوع إذن مرتبط بالمقايضة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-371
7 - سعاد السبت 12 دجنبر 2020 - 21:03
سيدي الوزير نردها في غوغل مابس ( Google Map ) ايضا و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
275
8 - Salah السبت 12 دجنبر 2020 - 21:03
قل ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
230
9 - مغربي قح السبت 12 دجنبر 2020 - 21:03
من يظن انه الحكومة والرئاسة المقبلة بامريكا ستغير اعترافها فهو مخطئ لان اللوبي الذي ضغط على ترامب للاعتراف بمغربية صحرائنا هو نفسه الذي سيضغط على بايدن وما بعد بايدن لنفس الاعتراف،الكل يعلم ان اسرائيل لوبياتها هي من تتحكم في امريكا.ان شاء الله قنصلية لاسرائيل كذلك بالصحراء المغربية وهنيئا مرة اخرى لنا بهذا الاعتراف التاريخي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
349
10 - النهاية السبت 12 دجنبر 2020 - 21:03
صافي نهاية البوليساريو داب حتى هداك الحكم الذاتي ما تليناش باغيينو كانت شي جهوية مرحبا بحال الجنوب بحال الشمال بحال الشرق بحال الغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
325
11 - Lahcen السبت 12 دجنبر 2020 - 21:04
نتمنى من ادارة غوغل ايضا حدف الخط الوهمي لأنه من داخل المغرب لايظهر لكن خارج المغرب لازال يظهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
216
12 - ابراهيم الطاهري السبت 12 دجنبر 2020 - 21:04
هادي هي الديبلوماسية الفعالة والناجعة، الله ينصر سيدنا الملك محمد السادس، والله يحفظ مملكتنا الشريفة ويدوم علينا الأمن والاستقرار، لا عزاء للحاقدين وأعداء الوحدة الوطنية والترابية لمغربنا الحبيب، الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
224
13 - أمازيغي مراكشي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:05
عاشت الصداقة المغربية الإسرائيلية الأمريكية تحية لكم من الشعب المغربي الذي يحترم كل شعوب العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
105
14 - باراكا السبت 12 دجنبر 2020 - 21:05
ياناس باركا عليهم راهم في غرفة الانعاش بعد الاعلان بالاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
15 - نورالدين احفير السبت 12 دجنبر 2020 - 21:06
العدو التاريخي للمغرب معروف فلا تحاولو أن تحجبوا الشمس بالغربال،ومن يدعي الإيمان والإسلام من الجار الشرقي عليه أن يسأل نفسه عن عمره فيما أفناه..أفناه في التربص بالمغرب وتحريض ملشياته الفاشلة على المغرب والمغاربة ويسلحهم ويمولهم منذ مالايقل على 45 سنة،فأي دين وأي جورة واي إسلام يبيح لك هذه الأفعال؟؟اليس الاولى لك أن تصلح ذات البين مع جارك اولا؟اليس الاهم لك ول100 مليون مغاربي بناء المغرب الكبير وترك تمويل الإرهاب والإنفصال؟؟.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
112
16 - عبدو اسبانيا السبت 12 دجنبر 2020 - 21:06
الحمدلله.خبر سار تلو الاخر مند مدة لم نسمع اخبار تفرح.والله كنت اكره واتضايق عندما ارى خريطة بلدي مبثورة في بعض القنوات وفي الإنترنيت .دابا رتاحيت الحمدلله هذا من فضل الله علينا .اللهم لك الحمد ولك الشكر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
17 - yassine السبت 12 دجنبر 2020 - 21:06
السكر الجزيل للولايات المتحدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
18 - Observateur السبت 12 دجنبر 2020 - 21:06
الجمهورية العربية الصحراوية الفضائية .. على إخواننا المحتجزين في تندوف المطالبة بالإستقلال عن النظام الجزائري والإنضمام إلى بلدهم, المغرب, مصحوبين بتندوف طبعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
19 - السفير لتشاور السبت 12 دجنبر 2020 - 21:07
أتمنى من الحكومة المغربية و على رئسها جلالة الملك محمد السادس المنادات على السفير المغربي في روسيا من أجل التشاور و أيضا آستفسار السفير الروسي في المغرب عن الموقف المنحاز و الغير المقبول لفدرالية روسيا عن الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ... لا أذكر أن المغرب ندد بآحتلال روسيا للقرم الأوكرانية ... و من تم إلغاء كبرى الإتفاقيات مع روسيا فهي ليست أكثر من قوة عسكرية و هي دولة فاشلة إقتصاديا و من تم فتح قنصلية فرنسية في الداخلة من أجل توجيه رصاصة الرحمة إلى قلوب جنرالات الشر في النظام العسكري الفاشي الغاشي الراشي في الجزائر ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
20 - سعيد الفرحان السبت 12 دجنبر 2020 - 21:08
Thank you Sir to you Mr Fisher and to your wife Jennifer Huge thank you to President Of USA Mr Trump To American people too our Majesty to our Moroccan people for great day of 12/12/20 the best of the century .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
21 - N.H السبت 12 دجنبر 2020 - 21:08
لا حول و لا قوة إلا بالله أصبحت أمريكا هي الناهي و الأمر في أوطان غير وطنها أقسم بالله محدنا كنبعدو على الدين ديالنا إلا وحنا كنعيشو في الذل و العار و الخزي.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-86
22 - حاميدو السبت 12 دجنبر 2020 - 21:09
شكرا لأمريكا على الهدية ولاعزاء للنظام العدو......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
23 - jado السبت 12 دجنبر 2020 - 21:10
Long live the United States of America, long live the American people, Morocco loves you.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
24 - حسن انجلترا السبت 12 دجنبر 2020 - 21:11
هدية ممتازة والى مزيد من المشاريع الامريكية في اقاليمنا الجنوبية وهذه اكبر ضربة تتلقاها البوليساريو وصنيعتها الجارة الشرقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
25 - Massinissa السبت 12 دجنبر 2020 - 21:11
Au numéro 6
مازال فيك الشك حتى الآن لم تفيق من نعاس و تسأل هل هي مقايضة عجيب أمركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
26 - محمد السبت 12 دجنبر 2020 - 21:12
يا ناقة الصحراء يا عصيرة اللبن*** أنت مغربية اجري وارعي في أمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
27 - نورالدين الفرحاني السبت 12 دجنبر 2020 - 21:14
تحية اجلال وتقدير للولايات المتحدة الامريكية على الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه...البراني غير المسلم لي بعيد علينا بالاف الكلومترات خير من الف جار مسلم لاصق معك ويوميا كيضرب فيك بالعلالي وغير معترف بالصحراء المغربية....انها العقدة الازلية....حكرتونا...حكرتونا...الدم يولي حليب والمغرب عمرو مايولي حبيب شعار الجمهورية الوهمية الجزائرية لي طار ليها النعاس...الله يبهدلهم دنيا واخرة...امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
28 - حلم الوحدة السبت 12 دجنبر 2020 - 21:14
ما لم يرقني هو نعت الخريطة بالجديدة بالنسبة لنا هي خريطتنا العادية وما زالت منقوصة من سبتة ومليلية والصحراء الشرقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
29 - abdou السبت 12 دجنبر 2020 - 21:15
j'ai lu un article sur la stampa durant l'intifada 2 en palestine qui raconte de l'intevention d'un soldat juif pour mettre fin a une agression des soldat de tssahel contre un groupe de palestiniens,ce soldat etait d'origine MAROCAIN !!!je pense que notre pays peut jouer un role tres important pour la cause palistinienne avec le dialogue direct et j'en suis sur et certain que les palestiniens vont nous donner raison avec le temps..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
30 - jamal السبت 12 دجنبر 2020 - 21:15
ا نها مرحلة جديدة من تاريخ المغرب باعتراف اكبر قوة في العالم بمغربية الصحراء ولا يسعني الا ان اهنئ الشعب المغربي تحت قيادته الرشيدة بهذا التحول الذي كنا نحلم به من زمان فاصبح حقيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
31 - [email protected] السبت 12 دجنبر 2020 - 21:16
يجب فتح قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء لما يتمتع به الجيش الأمريكي من تكنولوجيا حربية من رادارات وأقمار صناعية، وبهذا تنتهي احلام كل معتدي أثيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
32 - درعة تافيلالت السبت 12 دجنبر 2020 - 21:16
كم انا سعيد بهدا الخبر جدي ابي جميع اعمامي شارك في المسيرة الخضراء وجميعهم ماتو رحمة الله عليهم الحمد لله نحن أبناءهم متشبتين بالوحدة الوطنية والمغربية من طنجة الكويرة وعاش الملك وعاش المغرب وعاش شعبه العزير عرب امازيغ مسيحيين يهود صحراويين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
33 - سعيد موحا السبت 12 دجنبر 2020 - 21:17
الحمد لله الحق يعلى ولا يعلى وعليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
34 - rachida السبت 12 دجنبر 2020 - 21:18
السلام عليكم.والله عندما أقرأ مثل هذه الأخبار أحس بفرحة كبيرة وبالاعتزاز أني مغربية والدموع تريد أن تنزل من عيناي.وأخيرا إلتأم شمل مغربنا الحبيب وأصبح يد واحدة وأرض واحدة من طنجة إلى الكويرة.شكرا ملكنا العزيز لأنك جمعت اخيرا شمل المغرب والمغاربة قاطبة وشكرا للسيد بوريطة اللذي بذل هو كذلك جهدا كبير وشكرا مرة أخرى لامريكا والسيد ترمي ولا ننسى كذلك جيشنا العظيم اللذي دافع عن ارضه بكل قوة وشكرا لجميع الدول التي ساندتنا ولا عزاء الأعداء الحاقدين اللذين كان كل همهم تشتيت شمل المغرب ولكن الله ارجع مكرهم في أنفسهم والآن جااسون يندبون على حظهم وليس عليهم أن يقيموا صلاة الجنازة على أنفسهم بعد هذه الخدمة التي منيوا بها وبسبب تصرفاتهم أصبحوا منبوذن في العالم كله ولن يقيم لهم أحد وزنا بعد الآن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
35 - Salah annayat السبت 12 دجنبر 2020 - 21:19
ثقتنا في صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
36 - Said السبت 12 دجنبر 2020 - 21:21
Pour le comentaire 7 la carte est deja complete sur google map
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
37 - العربي العربي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:21
ومثل هذه المشاهد تفرح قلب كل مغربي غيور على وطنه الغالي
و هذا النصر لم ياتي من فراغ بل هوثمرة لجهود مولانا الملك محمد السادس الذي منذ توليه العرش و ملامح المملكة تتبلور نحو افاق اكثر رحابة و ازدهارا
ليس على مستوى البنية التحتية المغربية... فحسب بل ايضا على مستوى الدبلوماسية المغربية العريقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
38 - Hassaaaaaaan السبت 12 دجنبر 2020 - 21:21
ها المعقول يدو فيد خوه، قول وفعل، سير السي ترامب لهلا يحرق فيك شي عظم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
39 - امغار السبت 12 دجنبر 2020 - 21:22
لايجب تحديد الخريطة مع تندوف وبشار وقنادسة والمناطق المقتطعة من المملكة الشريفة بخط بل استعمال خطوط متقطعة لتدكير البوخروبيين اننا راجعون لسنا على عجل وتدكير اهلنا بهده المناطق بمغربيتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
40 - الجزائر السبت 12 دجنبر 2020 - 21:22
الجزائر اليوم تتهرب وتقول بان اسرائل تريد تدميرها وان هناك مخطط ضدها بتطبيع المغرب علاقته.لو كانو يفقهون لما بقو على الانحياز وبعدهم على المشكل المفتعل.الجزائر تريد تطويق المغرب وطمس هويته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
41 - دينامية العمل السبت 12 دجنبر 2020 - 21:23
الشكر المستمر للولايات المتحدة الأمريكية على هذا الانجاز الذي يدفع بقوة لإنهاء الصراع بين المغرب والجزائر والذي عمر طويلا كلعبة القط والفأر. وشكرا أيضا عن الاستفادة من إدارتها الدينامية في العمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
42 - ahmedohlal السبت 12 دجنبر 2020 - 21:24
أنا أقول شكرا لجلالة الملك و الله يخليه لنا و يحفظو و حنا كلنا وراء جلالته حتى لو تطلب الأمر أرواحنا لم نبخل بها فداءا لوطننا الحبيب و الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
43 - Hami64 السبت 12 دجنبر 2020 - 21:25
رد الجميل لفخامة الرئيس الامريكي دونالد ترامب هو اطلاق اسمه على احد شوارع مدينة العيون المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
44 - مستغربة السبت 12 دجنبر 2020 - 21:25
I think the U.S. ambassador's signing of the map is a positive step. The U.S should help Morocco
develop the region and its economy in general and improve the education system. Economic growth is necessary to curb unemployment
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
45 - adam السبت 12 دجنبر 2020 - 21:26
اعادة وضع الخريطة لوضعها الصحيح بما يدل على مغربية الصحراء ..مغربية وسوف تبقى مغربية..؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
46 - nabs السبت 12 دجنبر 2020 - 21:26
imposer la mise à jour de Google Maps, et les autres cartes des entreprises américaines (dont Waze qui ont leurs bureaux en Israël).
pas seulement quand nous les consultons dans les appareils connectés du Maroc, mais partout du monde, et surtout en Europe.

فرض تحديث خرائط Google ، وخرائط أخرى للشركات الأمريكية (بما في ذلك Waze التي لها مكاتب في إسرائيل).
ليس فقط عندما نفتح التطبيقات في الاجهزة من المغرب ، ولكن في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في أوروبا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
47 - ايمداحن الحسن السبت 12 دجنبر 2020 - 21:26
من هو الشقيق الآن؟هل الجزائر التي تكيل كل العداوة والحقد والسب والشتم اليومي عبر قنواتها لجميع المغاربة ومساندتها المطلقة للمرتزقة وخنق المغرب؟ أم أمريكا وإسرائيل؟ولكم واسع النظر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
48 - شمالي مغربي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:27
لاحظوا جيدا... وأضاف السفير الأمريكي أن القرار الجديد بخصوص الخريطة المغربية هو ****واحد من بين حزمة من القرارات سيجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل ***' في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.. اضن ان هناك مفاجئات اخرى. جنرالات الجزائر سوف يدخلون مستشفى المجانين هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
49 - عادل السبت 12 دجنبر 2020 - 21:27
وفينك اتبون تجي تشوف اش واقع. غيابك طال باريس السويد الشرقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
50 - الباعمراني السبت 12 دجنبر 2020 - 21:27
بعد العديد من الانتصارات الباهرة للديبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالصحراء المغربية في المحافل الدولية ، هاهي رصاصة الرحمة تطلقها اعظم واكبر دولة في العالم على مرتزقة البوليزاريو،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
51 - مغربي حر السبت 12 دجنبر 2020 - 21:28
وبالرغم من هذا ما زالت الصحراء المجاورة لنا أكبر بكثير من صحرائنا. فلماذا لم يطالب بها الإنفصاليون؟ إن كانوا صحراويين فعلا فليطالبوا بصحراء الجزائر؟ باين أن لحية الطماع طويلة بزاف. مع أن مساحة صحراء الجزائر كبيرة جدا فهي تريد أن تضيف لها صحراء المغرب. وهذا لن يكون لها أبدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
52 - أحمد الزفزاف السبت 12 دجنبر 2020 - 21:28
على جميع المغاربة التصدي بكل حزم لبعض الأصوات الداخلية التي ترفع شعارات التطبيع و العروبة متجاهلة المكسب الكبير لقضية الصحراء المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
53 - أحسن رد على الأعداء الحاقدين السبت 12 دجنبر 2020 - 21:30
هذا أكبر رد على المسككين الحاقدين على المغرب الذين يقولون ماذا استفاد المغرب من التطبيع
المغرب استفاد كثيرا و خير دليل هو توقيع الولايات المتحدة على الخريطة الكاملة للمملكة المغربية إنه المغرب يا سادة يتوفر على لوبي قوي ذو صيت عالمي يشكله اليهود المغاربة بالخارج و بينهم القاطنين بإسرائيل لن يفرطوا أبدا في الوطن الذي قدم لهم الكثير الوطن الذي وقاهم من شر الغرب في وقت من الأوقات هذا اعتراف منهم بالجميل عكس الجيران الذين ساعدناهم بالغالي و النفيس لنيل استقلالهم و أول ما قاموا به بعد استقلالهم هو معاكسة المغرب في استكمال وحدته الترابية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
54 - ميلود السبت 12 دجنبر 2020 - 21:30
انه يوم عظيم
انتظرناه طويلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
55 - امريكا تعترف بالجميل السبت 12 دجنبر 2020 - 21:31
الولايات المتحدة الأمريكية تصحح التاريخ وتعطي درسا للعالم اجمع وتعترف بمغربية الصحراء، هكدا ترد الدين الدي كانت تحمله على عاتقها وتعترف بالجميل عندما كان المغرب اول دولة في العالم من اعترف بوجودها واستقلالها سنة 1777 م.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
56 - Samir السبت 12 دجنبر 2020 - 21:31
ينبغي تجميد الاعتراف بالسلطة الفلسطينية لحين قيام دولة فلسطينية أن استطاعوا إقامتها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
57 - سعيد السبت 12 دجنبر 2020 - 21:31
انتهة المقبلة بى 4 ليصفر وعلان الحاكم النهاية المقبلة وهناء الفريق الفاءيز ونصحهم بعدام العب مع الكبار ان الكبار سيبقاو ديماء كبار والامجال للمقرنة هدا هوا الشعب المغربي العضيم بقيادة الملك العضيم والاعزاء للكبرنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
58 - خريبگي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:32
شكرا أمريكا شكرا السيد طرامب شكرا السيد السفير
تحية للشعب الأمريكي الصديق الكبير للمملكة المغربية
تحية للشعب الجزائري الذي يحب المغرب
العار والخزي لحكام الجزائر... ماذا جنيتم الآن ايها الخونة غير خسارة الف مليار دولار كان سيتمتع بها الشعب الجزائري الشقيق...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
59 - abida.khalid السبت 12 دجنبر 2020 - 21:32
شكرا لملكنا ادام الله في عمرك بفضل سياستك الحكيمة الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
60 - ما راي جارتنا العزيزة؟؟؟؟؟ السبت 12 دجنبر 2020 - 21:33
أمريكا اعترفت بمغربية الصحراء عن كامل التراب المغربي، ،،،،،،ماهو رأي حكام الجزائر؟ ؟؟؟؟ إلى أية دولة عظمى ستلتجؤون ؟؟؟؟ نحن المغاربة في صحراءنا على الأرض وانتم تتخيلون دولة وهمية على الورق أو في المريخ، ،،،،،،،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
61 - BADRsmith السبت 12 دجنبر 2020 - 21:33
و الله انني فخور بهذا اليوم اظن انني الوحيد الذي فرح لانني كنت كل يوم احلم بان تصل المغرب لهذه المرحلة
الله ينصر الملك و الله ينصر كل من يحب الخير لبلده تازة قبل غزة يا اخواني
و نحن لم نبع فلسطين لكن استرجعنا الجنوب بقوة القانون لعبها الملك صح
الم تنتبهو لرئيس جنوب افريقيا كيف قمع البوليساريو في لقاء هناك
يا اخواني من يريد ان يستغل ثروته فليذهب للجنوب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
62 - Amine السبت 12 دجنبر 2020 - 21:34
الحمد لله والشكر لله
بسم الله الرحمن الرحيم
قل اعود بربي الفلق من شر ماخلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد ادا حسد
خبر جميل
شعارنا واحد
الله الوطن الملك
We aRe one
Algeria now sleep on fire
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
63 - Le vagabond السبت 12 دجنبر 2020 - 21:34
لازلنا في انتظار الجزائر " دولة المبادئ " أن تستدعي السفير الأمريكي " لتوبيخه " كما فعلت مع الدول الافريقية الضعيفة التي افتتحت قنصلياتها في العيون والداخلة. النفاق ثم النفاق والنيف على الخوا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
64 - االعبقري المغربي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:35
انها السياسة الحكيمة للملك محمد السادس التي يقود بها البلاد الى بر الأمان
الملك يا سادة يعمل في صمت ويجهض بقوة أحلام المرتزقة الذين تجرؤا على السيادة المغربية فهاهو جلالة الملك حفضه الله يلقن الجزائر درسا قويا في كيفية التعمل مع القضية المغربية الاولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
65 - هشام ل السبت 12 دجنبر 2020 - 21:36
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
66 - ملاحظ السبت 12 دجنبر 2020 - 21:38
تمنيت لو السيد السفير دخل بعض الكيلومترات عند جيرانا عاد اعطانا الخريطة زمن الموحدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
67 - kamal Montréal السبت 12 دجنبر 2020 - 21:39
J' aime un pays puissant comme les étais unis quand il annonce une nouvelle comme le Sahara marocain tout le monde ferme leur gueule et suit le mouvement on es fier comme.peuple marocain allier des états unis
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
68 - أبومحمد عبدالله السبت 12 دجنبر 2020 - 21:40
يجب- من الآن- مقاضاة كل من يضع خطا فاصلا بين المغرب وصحرائه، أو حذف الصحراء المغربية عن الوطن الأم المغرب، سواء أكان فردا أو هيئة أو جمعية أو حزبا أو موقعا أو جريدة أو أي جهة رسمية أوغير رسمية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
69 - طه علي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:41
من يسأل عن تحديث google map فهو سبق السفير في التحديث الخريطة كاملتا مكمولة وكذالك google earth, وداعا شيء اسمه البوليخاريو بو سندالة الان الاستثمار و النهود بالاقاليم الجنوبية بنية تحتية و مشاريع عملاقة و تحضير لمسالك انبوب الغاز القادم من النيجيريا في اتجاه اوروبا يا سلام العز والنصر لهذا البلد العظيم بلد الشرفاء
بالتوفيق يا مولانا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
70 - Adam b السبت 12 دجنبر 2020 - 21:41
يجب على المملكة أن تأمر الجامعة الملكية لكرة القدم باعتماد درع البطولة الوطنية على شكل الخريطة المغربية ابتدأ من الموسم الكروي الحالي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
71 - اسامة بنعبدالله السبت 12 دجنبر 2020 - 21:43
شكرا لإدارة ترامب لدعمها لنا سنرى مادا بعد الدعم يا ترى ما حال أعداءنا الله ينصر من نصرنا و الويل لأعداءنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
72 - ضربة معلم. السبت 12 دجنبر 2020 - 21:44
بعد ضربة فتح القنصليات المختلفة في مدن أقاليم نا الصحراوية وبعد الضربة المميتة للخونة والاعداء بالكركرات هاهي الضربة القاتلة لهم باعتراف امريكا بالصحراء المغربية و عن إقامة قنصلية لها بالداخلة.واستثمارات ملايير الدولارات بالصحراء المغربية
والاتي اكبر وأكثر مما يمكن أن يتصوره الأعداء والخونة. و هذا كله سيصيب مرتزقة البوزبال مع صنيعتها عصابة كبرنات الكوكايين والذل والعار بالهيستيريا والإغماء ثم بالسكتة القلبية.
مع العلم ان كبرنات وكل من يدور في فلكهكم في جارة السوء سيتجرعون السم والعلقم أكثر من كل وقت مضى .لأنهم يستغلون قضيتنا للاستهلاك الداخلى لتغطية مشاكل الجزاءر الداخلية.وهم يعلمون علم اليقين انهم خاسرون في قضية صحراءنا المغربية ب 1000000% ومع ذاك يستمرون في نباحهم.فالقافلة تسير والكلاب تنبح.والمغرب لهم ولامثالهم بالمرصاد.والمغرب من مصلحته أن يهتم الكبرنات بأمور المغرب وينسون مصالح الشعب الجزاءري الذي يسيرون به إلى الهاوية.وهذه هي ضربة معلم الذي هو المغرب وملكه حفظه الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
73 - adil.elhachimi. السبت 12 دجنبر 2020 - 21:45
game over hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
74 - ملاحظ السبت 12 دجنبر 2020 - 21:46
نريد من غوغل ان تضع خريطة المغرب كاملة في الانترنيت قبل سنة 2021،وتدخل الشركات البترولية الأمريكية للتنقيب عن النفط في البحر والصحراء أيضا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
75 - amazigh السبت 12 دجنبر 2020 - 21:48
آخر مسمار في قلوب الجنيرالات قبل البوليزاريو ومن يدعم شردمة من المرتزقة ... التاريخ يتكلم يا عالم مند الازل والصحراء مغربية لم اسمع ولم يسمع احد بدولة صحراوية عبر التاريخ الافريقي .... المغرب هو من يضهر في خرائط العالم عبر التاريخ في ربوع خريطة الغرب الافريقي ... ومن يقول العكس فالنت موجود ... عاش الملك اللدي زعزع المرتزقة واللدين يدعمونهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
76 - محمد الحمداوي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:48
تقديم السفير الأمريكي خريطة المغرب المعتمدة
رسميا في امريكا لصاحب الجلالة نصره الله له دلالات عميقة في علم العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية،انها خريطة من ذهب.
كما أن كلمة سعادة السفير في حق عاهلنا تجعل اي مغربي يشعر بالفخر بالاعتزاز لان السفير يمثل رءيسه فخامة الرءيس دونالد ترامب.
والاهم من ذلك ما قاله السيد السفير بأن جلالة الملك قد جعل من مملكته بوابة لافريقيا وهذا الوصف له دلالة كبيرة لدى علماء الجغرافيا السياسية.
شكرا لك سعادة السفير وشكرا للولايات المتحدة الأمريكية .
وعاشت الصداقة المغربية الأمريكية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
77 - سعيد السبت 12 دجنبر 2020 - 21:48
المسمار الأخير في نعش الابن غير الشرعي للجمهورية العسكرية الجزائرية، شكرا USA التي اعترفت بجميل المغرب وقالت لنا خيركم سبق، تحيا الصداقة المغربية الإسرائيلية: عربي أمازيغي عبري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
78 - Adam Casa السبت 12 دجنبر 2020 - 21:48
يجب على الحكومة المغربية طلب تعديل خريطة المملكة المغربية و انزالها كاملة بالصحراء المغربية من شركة غوغل Google في الانترنيت.
الصورة تلعب دورا كبيرا في تشكيل و صياغة العقل البشري. صورة خريطة المغرب كاملة يجب ان تكون من اولويات الدولة المغربية في الوقت الحاضر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
79 - حسبن السبت 12 دجنبر 2020 - 21:49
خريطة المغرب كاملة جنوبا .

هذا هو الرد الواضح لاعداء القضية الوطنية !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
80 - نحن مع أمريكا السبت 12 دجنبر 2020 - 21:49
فرجتيها علينا يا ترامب ويا ألولايات المتحدة الأمريكية العظيمة، الله يفرجها عليك دنيا وآخرة، إنه سميع مجيب.

عاشت ألولايات المتحدة الأمريكية عظيمة ومزدهرة وسعيدة.

عهد شرف منا : نحن كنا منذ 1777 و سنبقى مع أمريكا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
81 - Jamal السبت 12 دجنبر 2020 - 21:49
شكرا إسرائيل احنا ولاد عمنا اليهود مرحبا بكم فبلادكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
82 - orangina السبت 12 دجنبر 2020 - 21:49
C'est un Grand PUNCH sur la gueule des ennemies et voyous encerclés à Tindouf la marocaine. Maintenant il faut que le Maroc pousse tous les jours l’Espagne colonisatrice jadis de nos provinces du sud , d'ouvrir un consultat à Layoun et déclarer mondialement que l'État de l’Espagne a rétrocédé au Maroc ses territoires du sud depuis l'accord de Madrid en 1975. Il faut enterrer coute que coute ce conflit fabriqué par boumédienne haineux de notre royaume, par ce qu'il voulait un accès à l'océan . C'est pour cela qu'il a crée des terroristes et les armés par l'argent du peuple pour nuire à notre patrie.Maintenant il faut que d'autres grands pays emboite le pas dans les prochains jours et retirer le dossier de l'ONU. point final.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
83 - sanabi السبت 12 دجنبر 2020 - 21:52
عندما يسخر الله لك ما في الارض فحدث ولا تسل. الحمد لله على كل حال. انها السياسة المغربية وحكمة من سبقونا وعايشونا وعايشناهم رحم الله من مات منهم واطال الله في عمر ملكنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
84 - حميد السبت 12 دجنبر 2020 - 21:52
المغرب في هذه القضية ارتكب خطأ استراتيجيا أشبه بخطأ القبول بالاستفتاء في عهد الحسن الثاني رحمه الله
لأن الوحدة الترابية للمملكة لا ينبغي أبدا أن تكون محل مقايضة مع أي طرف كان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
85 - سبتة ومليلية السبت 12 دجنبر 2020 - 21:52
في الأعلى مدينتين تبكيان مكتوب بجانبهما بين قوسين (spain)... تفقدت خريطة الكتاب المدرسي لبنتي فحمدت الله لازالتا مغربيتين... أما الخريطة المهداة فالمغاربة أدرى بحدود وطنهم....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
86 - Ahmed tiznit السبت 12 دجنبر 2020 - 21:52
نتمنى من اخواننا المحتجزين بتندوف الالتحاق بوطنهم المغرب أنه غفور رحيم. ليعيشوا في طمأنينة وامان تحت شعار. الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
87 - Wasim السبت 12 دجنبر 2020 - 21:53
الحمد الله المغرب كمل كلامو استرجع الصحراء من الاستعمار الإسباني عاش الملك محمد السادس نصره الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
88 - براهيم تنغير/ورزازات السبت 12 دجنبر 2020 - 21:54
نشكر سيادة الرئيس trump !!!!!!!
ماقدمتموه لنا يا سيادة الرئيس لا يقل ثمنه عن 100مليار دولار $ !!!!!!!!!
لو أراد المغرب ان يردع الجزاءر و البوليزاريتوس فسيحتاج إلى تسلح يفوق هذا المبلغ الضخم!!!!
و قد لن يردعهما لكن باعترافكم هذا ضرب المغرب
10 عصافير بحجر واحد !!!!!!!!
اولا اعتراف بدون ثمن
ثانيا جميع شركات الانترنيت أمريكية و سيتم ترسيم خريطة المغرب بالمجان
ثالثا معظم الدول الانجلوياكسونية ستعترف مغربية الصحراء قبل الصيف القادم و الايام بيننا
رابعا بفضلكم سيادة الرئيس أصبح عندنا دولتان تملكان الفيتو امريكا و فرنسا و قريبا انكلترا
خامسا دول الخليج مع المغرب ضد الجزاءر بفضلكم
سادسا الجزاءر ستنهار كليا و ترتفع معنويات المغرب
سابعا المغرب سيفرض قراراته على الموريتان
ثامنا التجارة مع إفريقيا ستزدهر أكثر تاسعا اسبانيا و فرنسا ستعززان الاستثمارات بالمغرب إلى إفريقيا
عاشرا نعتذر لك عن ازعاجنا لما أخذتم منا تنظيم كأس العالم 2026 !!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
89 - hassan mourgh السبت 12 دجنبر 2020 - 21:56
ها المعقول بداا كولشي غدي يتبدل يالله أسي google كولشي ديالهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
90 - أغبالو السبت 12 دجنبر 2020 - 21:57
احمد الله انني عشت حتى هذا اليوم
الْخِزْي والعار لجار السوء والعزة والكرامة لشعبنا
رحم الله شهداءنا الجنود الأشاوس الذي سقطوا في أرض صحرائنا
كلمة للمتنطعين ضد التطبيع ، اليوم تغير ميزان القوة العسكرية بيننا وبين الجزائر التي ما لبثت تهددنا بحرب واكتساح شامل
وللتاريخ أشهد انه لولا أمريكا وفرنسا وإخوتنا في السعودية والخليج وإسرائيل لدمرتنا الجزائر في سبعينات القرن الماضي عندما تكالبت علينا مع سوريا وفلسطين وكوبا وليبيا وكل المعسكر الشيوعي آنذاك وجندت مرتزقة من فج عميق
إسرائيل هي من شيدت الجدار الأمني الذي قهر حرب االعصابات التي شنتها علينا الجزائر
الوطن هو وحده المقدس بعد الله تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
91 - عبد الحميد السبت 12 دجنبر 2020 - 21:57
من الآن فصاعدا يجب التفكير في وضع خطة ذكية لترسيم الحدود مع جار السوء واسترجاع الأراضي المغربية المحتلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
92 - سعد164 السبت 12 دجنبر 2020 - 21:57
الطبيب يفحص ويبحت عن سبب المرض ..سبب تطبيع العلاقات بين المغرب واسرائيل هوالتشردم الذي حصل في الدول الاسلامية والعربية بالخصوص وبالنسبة للمغرب هو تصرفات المافيا التي تتحكم في رقبة الشعب الجزائري الشقيق التي تسعى بكل ما اوتيت من قوة الى تمويق ارض المغرب والاطاحة من سمعته محليا وقاريا ودوليا..حكام الجزائر هم من جعل المغرب يتخذ هذا القرار المر. لقد نسي جار السوء حرب اسلي التي استشهد فيها ازيد من 800 مغربي والتي خاضها المغاربة من اجل الجزائر وكذا المساعدات في المقاومة..الشيئي الذي تسبب للمغرب في تمزيق ارضه الى عدة مناطق. اذن حكام الجزائر هم من تتطبع مع الصهيون..الله سبحانه وتعالى وحده يعلم عن حبنا للشعب الجوائري الشقيق وايضا عن كرهنا للمافيا التي تتحكم فيه..لكل فعل ردة فعل..الصحراء مغربية باعتراف امريكا او دونه..والتطبيع مع اسرائيل قد يخدم مصلحة فلسطين والمغاربة لم ولم ينسوا ارض الله المباركة لكن اتساءل لما الفلسطيننين انفسهم منقسمين الى حد الساعة الى ضفتين غربية وشرقية ؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
93 - محب لوطنه السبت 12 دجنبر 2020 - 21:58
انتظرنا 45 سنة لسماع هذا الخبر السعيد.
كان علينا تحقيقه منذ أمد بعيد.
على اي، فالتاخر في الوصول خير من عدم الوصول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
94 - abdelaziz السبت 12 دجنبر 2020 - 22:01
شكرا للولايات المتحدة الامريكية ورئيسها العظيم السيد ترامب وشكرا للامير محمد زايد ولدولة اسرائيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
95 - مغربي حر السبت 12 دجنبر 2020 - 22:02
الله يأخذ الحق في عصابة الجزائر التي كانت سبب ف تيتيتم عدد من الأطفال و أرملت عدد من النساء وفرقت عدد من العائلات المغربية و تسعى في تقسيت بلدنا الحبيب .
ونشكر كل الاقطار التي تساهم في جمع شمل المغاربة وخاصة المُغرر بهم في مخيمات تندوف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
96 - مغربي وافتخر السبت 12 دجنبر 2020 - 22:02
بداية أود التوجه بالشكر للبلد الصديق الولايات المتحدة الأمريكية على هذه البادرة العظيمة.
ثانيا الشكر لجلالة الملك محمد السادس المحب لشعبه ونحن وراء ملكنا في كل القرارات لأننا نعرف أن قراراته يتخدها دائما بعد دراسة معمقة تراعي مصالح بلدنا الحبيب.
ولمن يرفض التطبيع لا يجب التهليل هنا .الطريق مفتوح ليحرر فلسطين.
مصالح شعبنا فوق كل اعتبار.
وأخيرا لمن يقول أن هذا القرار يمكن أن يتغير بعد تسلم جو بايدن الرئاسة عليه أن يستحضر أن إسرائيل لها ضغط وتحكم قوي في السياسات الدولية
والقرار سيضل حتى مع الإدارة الجديدة.
قرار صائب وفي محله وسيحقق إزدهار كبير للأمة المغربية.
الله الوطن الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
97 - . عاش الرئيس ثرامب السبت 12 دجنبر 2020 - 22:03
لما كنت طالبا ، متشبعا بالفكر الماركي و اللينيني و التريكوسوفسكي و غيرهم من المفكرين و الفلاسفة اليساريين و إديولجياتهم الهدامة و آلاشتراكية المتعفنة و الثورة لبولشفية (حالة الجزائرو بوزبل ) و حتى الفكر الاخواني المنافق، أي ضد الامبريالية و البورجوازية و الصهيونية ، لكن مع مرور الوقت ، تغيرت أفكاري جذريا ، بعد إقتنعت بالفكر الديموقراطي و الثقافي و الحوار البناء لتجاوز الخلافات و كل ما يعرقل السير العادي لتنمية الشعوب و احترام مبادئ الحريات و حقوق الانسان ، و تربت في داخلي روح الوطنية و الوطن ، و ها هي دولة بورجوازية تحمي بلدنا و تسانده و تعززه ، و تقف الى جانبه ، بينم جارنا ، يريد تمزيقنا وتقسيمنا و محاصرتنا، رغم عدالة قضيتنا . عاش الرئيس ثرامب و عاشت الولايات المتحدة الامريكية و شعبها، شكرا جزيلا على كل ما قدمته و تقدمه أمريكا للمملكة المغربية الحرة الشريفة و عاش الملك و عاش المغرب و المغربة الابطال٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
98 - Neutre السبت 12 دجنبر 2020 - 22:03
Je préfère nous fidèles juives Marocains, que nous traîtres voisins.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
99 - BKA السبت 12 دجنبر 2020 - 22:04
Les USA savent pertinemment que seul le Maroc peut constituer un rempart contre les terroristes dans la région.Donc ils ont tout misé sur ce pays sûr
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
100 - ضد الضد السبت 12 دجنبر 2020 - 22:05
الان لم يبق سوى استفتاء الصحراويين في قضيتين اثنتين و هما " هل يريدون العيش تحت الحكومة المغربية مثلهم مثل باقي الشعب المغربي أو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
101 - مواطن مغربي من امستردام السبت 12 دجنبر 2020 - 22:10
بكل صراحة كمواطن ريفي مغربي اقول ان المغرب مسموح ان يتصالح حتى مع الشيطان من اجل صحراؤنا. جار السوء سلح المرتزقة اكثر من 45سنة واكثر من500مليار دولار من اموال الشعب الجزاؤري دهبت للعصابات.
المسؤولية الكاملة للخطوة المغربية تقع على جنرالات الجزاؤر الدين لم يعودو الى رشدهم.
شروقهم تبكي وهمها الوحيد هو المغرب في عناوينها. اقول لهم لقد حصدتم ما زرعتم.زرعتم المرتزقة في جنوبنا وها اخواننا اليهود المغاربة على مشارف مغتية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
102 - touhali السبت 12 دجنبر 2020 - 22:10
الحب والوفاء أفضل من الحقد والكراهية.
لربح المغرب شعبا وبلادا سلميا بدون حرب وﻻ خسائر على الجزائر إعلان إعترافها بالصحراء الغربية مغربية كما فعلت أميركا ﻷءن. هكذا سيبدأ بناء المغرب الكبير وازدهار المنطقة. المغاربية. بدون خشونة وﻻ حقد ولا حسد.
فكرة ممتازة للشعب الجزائري الشقيق. إذا كنت تريد أن تكسب بسرعة كل المغرب بصحراءه الغربية وحب الشعب المغربي دون أي خسارة! عليك فقط أن تدرك أن الصحراء الغربية مغربية بالكامل. ودعوا الصحراويين يعودون إلى قبائلهم الأصلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
103 - بن السبت 12 دجنبر 2020 - 22:10
بما ان Google شركة أمريكية نتمنى أيضا ان يصحح الخريطة المغربية ، وشكرا جزيلالسيد السفير على هدا التوثيق الرسمي لقرار سيد الرئيس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
104 - موحا السبت 12 دجنبر 2020 - 22:12
وهم الاراضي المحررة التي تروجها الجارة العدوة وعصابتها البوليزاريو انتهى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
105 - تاشفين السبت 12 دجنبر 2020 - 22:13
شكرا مسيو فيشر وريتينا شي حاجةما كناش عارفينها خريطة بلادنا. كاع هادشي لي فات ماكناش عارفين خريطتنا حتى رسمتوها لينا. الله يجازيكم بخير. الله ينعل اللي ما يحشم. نشعر بالأسف على التعليقات التي تشكر وتمجد وكأننا استرجعنا سبتة ومليلة. حدود المغرب رسمت وسطرت بدماء أبنائه وجنوده الذين روت دماؤهم الطاهرة كل حبة رمل من الصحراء. ومن نجا منهم من الموت وتقاعد من الخدمة العسكرية براتب هزيل أدرك متأخرا أن خيرات الوطن للبحلاسة لحاسين الكابا والخونة أما من قاتل وضحى فأجره عند الله. يوم لا يظلم أحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
106 - Abdelilah السبت 12 دجنبر 2020 - 22:13
Bonjour
Le monde se métamorphose et vous êtes hors ligne réveiller vous votre intérêt est avec le maroc vous allez vous régaler fruit poisson et d'autre chose que votre pétrole n'a pas pus l'acheter
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
107 - rachid ifni السبت 12 دجنبر 2020 - 22:14
على المغرب ان يمد الجدار العازل الى مكانه في الحدود الموريطانية المغربية ويترك المحبس لضرب المرتزقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
108 - Mohasimo السبت 12 دجنبر 2020 - 22:15
بعد هذا التطبيع عندي سؤال سؤال واحد، هل الله راضي عنا؟، ليضع كل واحد مرآة أمامه ويسأل نفسه هذا السؤال، من فضلك انشري هسبريس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
109 - الله الوطن الملك السبت 12 دجنبر 2020 - 22:15
نحن كنا وما نزال وسنظل في صحرائنا المغربية لا فرق بين مواطن مغربي من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب .. شعارنا الله الوطن الملك .. في عين العديان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
110 - فليبارك الله امريكا السبت 12 دجنبر 2020 - 22:19
لقد تحقق النصر وانتصر المغرب بفضل رجاله ونساءه وملكه وشحبه.
الان ولكي يعلم الجميع ان المملكة المغربية قوية رحيمة بابناءها المغرر بهم لو ان جلالة الملك يعيد النداء اللذي قاله الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ان الوطن غفور رحيم وستطوى صفحة البوليزاريو وماضيها الى غير رجعة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
111 - tarik السبت 12 دجنبر 2020 - 22:19
الخريطة ليست كاملة، لا زالت 3 ولايات مفربية مستعمرة من طرف الجزائر يجب تحريرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
112 - بابيليس السبت 12 دجنبر 2020 - 22:20
اذا حدث ان طبق المغرب الحكم الذاتي فيجب أن تعطى اسبقية مطلقة للمغاربة الصحراويين الوحدويين الذين لم يلتحقوا بمخيمات العار فهؤلاء هم الصحراويون الحقيقيون أما سكان المخيمات فاغلبهم أجانب ولا حق لهم في دخول المغرب لأنهم لا يتوفرون على الجنسية المغربية .هذا ويجب إسقاط الجنسية المغربية عن الخونة الذين حاربونا بالسلاح واللسان لسنوات طويلة فلايعقل ان تكون امينتو كيدار مسؤولة في الحكم الذاتي ولا ابريهمات الرخيص ولا غيرهم من الخونة الأشرار .الأرض أرضنا ونحن سكانها فمن لازال يحلم بجمهورية وهمية فليغادر صحراءنا فورا وليؤسس (دولته) في تامنراست
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
113 - رمضان مصباح السبت 12 دجنبر 2020 - 22:21
بعد معارك قلمية طاحنة مع عسكر الجزائر،أصابني منها الكثير من سوء القول ،وحتى التهديد(وكل شيء موثق) حل الحصاد ووصلنا الى البيدر..أحمد الله أن يسر لي بهجة هذه اللحظات..ذات مراسلة خرقاء قال لي أحد حمقى الجزائر: مع الأسف يا شيخ ،لن تكون حيا حينما يصل عسكرنا الى تازة وفاس..أما أحد المجرمين الجزائريين فقال: لا عليك فأنا في فرنسا وبجنسية فرنسية ،وستعرفني في الصيف المقبل..فكان ردي: اني يا مجرم أحمل الوطن في كل كياني ،فلا ميليمتر فارغاللخوف.. أنا في انتظارك............. وما لا يحكى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
114 - عثمان كولميمة السبت 12 دجنبر 2020 - 22:24
الرئيس الأمريكي أعطى الإنطلاقة للزعماء الآخرين لإنهاء هدا الصراع،
الزعيم الصيني
ملك اسبانيا
الرئيس الهندي
وووووو وووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
115 - متتبع السبت 12 دجنبر 2020 - 22:33
الى اخي المعلق الطنجاوي:
السياسة هي قبل كل شيء تدبير للوضعيات بالطرق المناسبة لهذه الوضعيات.
السياسة ليست قانونا جامدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
116 - مواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 22:34
محدها تقاقي ( ،بوليساريو ,) وهي تزيد في البيض ( القنصليات،)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
117 - mbolo watara السبت 12 دجنبر 2020 - 22:35
صدمة اخرى لجمهورية صندليستان الوهمية ننتظر البلاغ 120للجبهةوالقصف الخرافي لمواقع الجيش المغربي بصواريخ البول زاريو العابرة للقارات صندل س 7020 كركر البركة فيكم وفاة فخامة الرئيس تبون المبجل شكرا لغباء بوصبع 10في عقل في انتظار رئيس مومياء اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
118 - 10/12/2020 عيد وطني + تمثال السبت 12 دجنبر 2020 - 22:37
نطالب الدولة المغربية :

1- إعتبار 10/12/2020 عيدا وطنيا ؛

2- نصب تمثال للرئيس ترامب قرب صومعة حسان بالرباط أو قرب برج الناظور بآسفي (إنطلاق مركبة "رَعْ" لإكتشاف أمريكا أو أي مكان يليق بهذا الحدث التاريخي وبهذا الرئيس الأمريكي العظيم٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
119 - Mohasimo السبت 12 دجنبر 2020 - 22:37
من هنا نعرف قوة اسرائيل في السياسة الامريكية، ترامب كشف لنا حقيقة الحكام العرب، كنت اتمنى ان يفوز ترامب في الانتخابات لا حبا فيه لالالا، بل لانه الرئيس الامريكي الوحيد الذي كشف حقيقة من يحكمنا، يعني استطاع ان يكشف اقنعتهم التي كانوا يختبئون ورائها، شكرا ترامب حقيقة شكرا، الصحراء مغربية حتى بدون اعتراف امريكا والقدس مدينة المسلمين، شكرا ترامب على مرآتك التي كشفت حقبقة حكامنا واتمنى من بايدن ان يعامل الحكام العرب بنفس طريقة ترامب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
120 - مرسوم السبت 12 دجنبر 2020 - 22:43
والله لا نقول الا كما قال بريوف عليه السلام
هذا من فضل الاه علينا والحمد لله
ودمر الله الخونة والاعداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
121 - براهيم تنغير/ورزازات السبت 12 دجنبر 2020 - 22:44
لحكمة الهية جمع الشرق و الغرب في صحراءنا ضد عدونا الكلاسيكي في رمشة عين !!!!!!!!!
الامارات العربية المتحدة ثم الولايات الأمريكية المتحدة
و قد تلحق بهم المملكة المتحدة !!!!!
يا الله لقد اعتدى علينا جيران مسلمون و نحن مسلمون لمدة 40سنة فاجبت دعائنا و ايدتنا بسلطانك العظيم و سخرت لنا دولا عظيمة فلك الحمد !!!!!
فاللهم اتمم علينا نعمتك و اطمس على اموال الجزاءر
حتى يروا العذاب الاليم انهم يؤذون الجران!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
122 - مغربي السبت 12 دجنبر 2020 - 22:45
المغرب بلد الشرفاء يقرأ فيه حزبين من القرآن جماعة في المساجد في اليوم واحد بعد صلاة الصبح والآخر بعد صلاة المغرب فالله سيحميه دائما من أعداء وحدته الترابية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
123 - لمعلم السبت 12 دجنبر 2020 - 22:45
البيت الابيض نشر للعموم المرسوم ديال الإعتراف بمغربية الصحراء ..
أول حاجة مكنتكلموش على معاهدة أو إتفاق ثنائي أو إلتزام رضائي ، راه الإعتراف جا عن طريق مرسوم رئاسي لا رجعة فيه بحال المرسوم الشهير ديال أبراهام لينكولن لي ألغيت بيه العبودية ف 1863 ، و المراسيم الرئاسية فأمريكا أوامر تنفيدية ملزمة بالنسبة للمؤسسات الأمريكية حسب الفصل الثاني من دستورهم لي كايعطي هاد الحق للرئيس المنتخب ، يعني أن وخا يجي بايدن و يجي لي جا من موراه مايمكنش ليه يسحب المرسوم نهائيا ، يعني القضية ديال الاعتراف بمغربية الصحراء هي أبدية و لا رجعة فيها...
ثاني حاجة السيادة المغربية الكاملة على الصحراء ، يعني حتى ديك 20٪ ديال المناطق العازلة و اراضي ما وراء الجدار بما فيها بئر لحلو و تفاريتي من الآن فصاعدا هي مناطق مغربية عند الإدارة الأمريكية لي غادي تولي تعتمد فوصفها على مصطلح Southern Morocco بدل مصطلح western sahara..
رابع حاجة قضية القنصلية و هادي غادي تكون مختلفة على باقي القنصليات لأنها غادي تكون مراقب للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية فالمنطقة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
124 - مقترح اجابي السبت 12 دجنبر 2020 - 22:49
سلام ومادا عن صفقت السلاح التي ستسلم للمغرب قدرها مليار دولار امريكي . اضن ان الكنكرس لن يرفض الطلب . الى الامام لضحر كل من تطاول عل سيادتنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
125 - مغربي حر السبت 12 دجنبر 2020 - 22:50
ادعوا دولة الجزائر التي تساند المظلومين في العالم ان تندد بالقرار الامريكي بالله عليكم لا تقدرون ثم لا تقدرون اتحدى جارة السوء ان تفعل ذلك لا اللعب مع الاعبين الكبار روسيا امريكا الصين فرنسا بريطانيا و زد على ذلك ألمانيا.هذا يؤكد ان الدول العربية المسلمة الجزائر لا تقدر على شيء سوى اتقان لغة المعاداة و الكره و العصبية و الكراهية و اسباحة الدم المغربي في برامجهم و اعلامهم فلتذهب الجزائر القوية و الشهامة و اقوى دولة في العالم لتحرير فلسطين و مناصرة القضايا العربية قمة الغباء.هذا ما جنيتم عندما تخليتم على شعب شقيق و مسلم المغرب كان بالأحرى لو وضعتم يدا في يد مع اخوانكم المغاربة لجنيا السلام و الامن و الازدهار للمنطقة و نعيش جنبا إلى جنب مع مغرب شقيق قريب إليكم.و لكن تراميتم في أحضان انتهازيين بدد اموالكم منذ 45 سنة في قضية لا تعنيكم ابدا و الشعب الجزائري الشقيق لا يريدها اصلا ان تكون و تفرقنا بيننا.المانيا و فرنسا حرب عالمية مدمرة و لكن تغلبت حكمة العقل و مصلحة الشعبين فاصنعوا التاريخ من بابه الواسع.تبا للجوار الذي يجمعنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
126 - mehdi السبت 12 دجنبر 2020 - 22:54
said 36, quand on est au Maroc on voit la carte sans trait séparant notre sahara du reste du royaume mais quand on est à l'étranger le trait existe et derrière il est bien indiqué Sahara occidental .. voilà je suis en France et je vient à l'instant même de consulter google map.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
127 - moh السبت 12 دجنبر 2020 - 22:59
ولكن ما الضامن لتنزيل هذا علئ ارض الواقع؟؟؟؟كثيرون يتحدثون علئ ان الاعتراف هو مجرد تغريدة في تويتر,الامر فيه لبس كبير بالنسبة لنا نحن البسطاء.فهل من احد يجيب علئ تساؤلاتنا؟؟؟ هل اشترينا وهما بوهم؟؟؟؟نعم فقد نطبع من جهتنا بحسن نية ولكن الطرف الاخر يتربص بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
128 - American السبت 12 دجنبر 2020 - 23:14
عندي حل لهذه المعظلة؛ بما ان الجزائر بدون رئيس، وابراهيم غالي رئيس بدون دولة ،اطلب من الجنرالات تنصيب غالي رئيس على الجزائر لينتهي المشكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
129 - ichouali السبت 12 دجنبر 2020 - 23:16
الشكر لله الذي وفق أن تساند وحدة ترابنا أكبر دولة في العالم،نعم نحترم اعادة العلاقات الدبلوماسية والأقتصادية والتجارية والعلمية مع دولة اسرائيل.
والمغرب يساند حل الدولتين اسرائيل موحدة وبجانبها فلسطين حرة موحدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
130 - marocain السبت 12 دجنبر 2020 - 23:25
Le Maroc doit absolument faire une demande d'adhesion a l'OTAN. Absolument. C'est la la garantie eternelle pour la defense de son Sahara.

Il faut tout lacher avec les les voisins sataniques,

Il faut voir loi: l'OTAN, comme ca, une aggression sur le maroc egale a aggression sur l'OTAN
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
131 - مواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 23:26
طلع البدر علينا ** من ثنية الوداع
وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع

هذا هو الفتح المبين . إن شاء الله تكتمل الوحدة الترابية بعودة باقي الأراضي المغتصبه . شكرا للرئيس ترامب . شكرا أمريكا . شكرا يا صاحب الجلالة . عاش الملك . الله الوطن الملك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
132 - khalid السبت 12 دجنبر 2020 - 23:27
يجب ان تكون مع الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية وهي كاملة تضم الصحراء الشرقية هده فرصه يجب ان لانتسامح فيها الصحراء الشرقية هي مغربية باعتراف فرنسا التي ادخلتها في فرنسا الثانيه اللتى كانت تسمى انداك وهي الجزاخر اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
133 - ابو سعد الراشيدي السبت 12 دجنبر 2020 - 23:30
ارى ان على المغرب ان يسحب الحكم الذاتي و ان كان لابد فلمن هو يقطن الصحراء ممن هو أهل و كفؤ للحكم ان يسند لهم هذا الحكم الذاتي و يترك رؤوس الجرذان تعيش في الخراير عدا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان فيفتح لهم الباب للعودة لحضن الوطن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
134 - محمد سالم السبت 12 دجنبر 2020 - 23:55
لقد أصبحنا نثير الشفقه ونحن نربط سيادتنا التى واجهنا بها العالم اجمع طيلة 45 عاماً نربطها برئيس منتهيه صلاحيته يحاول جر القيادات العربيه إلى اسطبل التطبيع مع الصهاينه باي ثمن، انه الوهم الذي نهني به أنفسنا سنرى إلى متى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
135 - المواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 23:58
وماذا بعد الخريطة وأكثر من الخريطة ولو كسب المغرب أفريقيا كلها اقسم بالله لن يتغير ،لان المسالة ليست في الجغرافية بل في الراعي الذي يرعى شوون الشعب الفقر والتهميش والذل سيد الموقف في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
136 - هشام متسائل الأحد 13 دجنبر 2020 - 00:08
"كتجسيد فعلي لمغربية الصحراء"
ماذا نسمي الوضع منذ 1975 ؟ لم يكن تجسيدا ؟

دليل على أن أمريكا بيدها الحل والعقد. هي سيدة العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
137 - نبيل المغربي الأحد 13 دجنبر 2020 - 00:09
الخريطة غير كاملة ! إذا أمعنتم النظر فسترون أنها اقتطعت سبتة و مليلية من المغرب واضعة أمامهما كلمة اسبانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
138 - شكور الأحد 13 دجنبر 2020 - 00:11
الحمد لله على الاعتراف التاريخي للصحراء المغربية، واصبحت خريطة المغرب متكاملة
من طنجة الى الكويرة.
ماذا تنتظر فرنسا واسبانيا اللتان تستغل ثروات بلادنا ...؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 138 | عرض: 1 - 138

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.