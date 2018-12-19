إطلاق سلسلة رسوم متحركة عن حياة كارل ماركس

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم الصين إطلاق مسلسل رسوم متحركة عن حياة الفيلسوف الألماني والثوري الاشتراكي كارل ماركس للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لمولده.

ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية هذا النبأ مرفوقا بإعلان ترويجي للعمل السمعي البصري، الذي سيحمل اسم "الزعيم" وسينتج على طريقة "الرسوم المتحركة"، ولكنها أشارت إلى أن موعد العرض لم يحدد بعد.

ووفقا لموقع "بيليبيلي" الصيني، المشهور بين مشاهدي أعمال الرسوم المتحركة، فإن المسلسل سيسعى إلى تمجيد شخصية "المفكر الأكبر في الألفية" وسيستعرض حياته في حلقات مثل اللحظة التي تعرف فيها ماركس على زوجته جيني و"قصة حبه الفاشلة"، فضلا عن صداقته مع فريدريك إنجلز الذي كتب معه "البيان الشيوعي".

وتولى تمويل المسلسل مشروع دراسة وتطوير النظرية الماركسية، وهو مبادرة أطلقها الحزب الشيوعي الصيني في عام 2004 ، وقدمت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أيضا دعما له. وحتى الوقت الحالي تم تسجيل أكثر من 14 ألف مستخدم على "بيليبيلي" لتلقي إشعارات بمجرد تدشين المسلسل.