شذرات من ذاكرة صحافي .. "السعي وراء السعادة"

سمير بنحطة

الابن نائم على ركبة أبيه. تعلو الكاميرا وجه الطفل ثم ترصد رجفة الأب وهو يبكي في صمت. لا مكان يؤويهما هذه الليلة سوى حمامات مترو الأنفاق..وتمتد قدم الأب إلى الباب تمعن في سدّه. ثم تشتد طرقات مرتادي المترو (الراغبين في دخول الحمام طبعا)، فتنزلق دمعة على خد الأب، كريستوفر غاردنر..

هذه لقطة من مشهد جميل ومؤثر في فيلم "السعي وراء السعادة"، الذي أدى دور البطولة فيه الممثل الأمريكي ويل سميث، وابنه جيدن. وعلى بساطة البناء الإخراجي للمشهد، وضيق هامش حركة الكاميرا - بحكم طبيعة وحجم الحمامات - فإن حمولته الفنية والإنسانية كانت فادحة العمق وشديدة التأثير..

ولتحقيق كل ذلك، لم يكن مخرج الفيلم في حاجة إلى "التصعيد" الميلودرامي المستدر للتعاطف ولا إلى الموسيقى الحزينة المحركة للمشاعر، ولا إلى الإصرار على تتبع دمعة كريستوفر الأب وهي تسقط على وجه كريستوفر الابن..بالعرض البطيء!

إن عبقرية السينما (والرواية قطعا) تتجلى في قدرتها على الإيهام، إذ توحي إلى المتلقي بأن ما يقع تحت بصره هو الواقع..بل هو عين الواقع؛ وهي واقعية مفصلة على مقاس السينما طبعا، ولكنها ملتصقة بالحياة اليومية في انسيابها العفوي.

و"مقاس السينما" يعني أن المبدع يضيف "جرعة مبالغة" للواقع، ولكنها محسوبة على طريقة الأطباء. إن التخييل هو ملح السينما، وهو مذاقها ونكهتها. أما نقل الواقع على شاكلة "الفوطوكوبي" فليس بينه وبين الفن والإبداع سوى الخير والإحسان!.

والمبدع حين يكتب إنما يستقي من جزئيات الواقع، فيضع تحت المكبّر ما يشاء منها، وإذا هي منجز إبداعي مجتزأ من تفاصيل الحياة الدقيقة التي قد لا يأبه بها أحد..إنه يُكبِّر تحت مجهره المشاهدَ المقتطعةَ من انسياب حياة الناس في الزمان والمكان؛ وتلك هي "جرعة المبالغة" التي أعني، وذلك هو سحر السينما.

وفي فيلم "السعي وراء السعادة"، المستقى من "قصة نجاح" رجل الأعمال الأمريكي كريستوفر غاردنر، شيء من كل ذلك. وقد نجح هذا الفيلم في تحقيق أقصى شروط التماهي مع الواقع وإيهام المشاهد بأن الأمر يتعلق بقصة حقيقية..فيها الكثير من النجاحات، ولكنها لا تدعي البطولة الزائفة.

إن إحدى مشكلات سينمانا العربية أنها تضفي - أحيانا - جرعات مبالغة "زائدة" على الواقع، فيتبدى ذلك في أداء الممثلين المفرط في التعبير عن الانفعالات وفي الصدف السعيدة والحلول السريعة وفي تحريك العواطف من خلال مشاهد مصنوعة تصاحبها موسيقى حزينة تتوخى استدرار التعاطف. أما الأفلام التي تسقط في السطحية الجوفاء والاختزالية المخلة و"مسرحة" النكات فلا حديث عنها.

وللسائل عن مقدار "جرعة المبالغة" التي تحول الواقع فنا، أقول:

- إنها اليد "من" تكتب..وهي أعلم بذلك!..ولعله فعل تلقائي تصنعه يد المبدع عفو الخاطر..وبلا جهد تقريبا!.