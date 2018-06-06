شذرات من ذاكرة صحافي .. "علبة الخيال" لمتعة السينما

سمير بنحطة

أقف عند الباب هنيهة..وكأن السائرين في عيني أشباح مظلمة. ثم أمعن النظر في الشارع الممتد فإذا الضوء الخافت كراتٍ بلورية تتراقص. ويحتدُّ بصري باحثا عن المسلك إلى بيتي، فأحث الخطى خارجا من صالة السينما بعد ساعتين في القاعة المظلمة.

وإنه لشعور بالامتلاء غريبٌ يحتلني. وإنما هي متعة السينما حين تنبعث من "علبة الخيال" هذه..جاذبة وآسرة ومحتلة.

وقلت لنفسي، وقد تبددت أشباح الظلمة في ناظري:

-كأن الساعتين دقائق!

وإني لأعجب كيف فقدتُ الإحساس بالزمن..

ثم فهمت أن هذا الشعور ناجم عن حالة الإمتاع الفني التي صنعها الفيلم، وهي مؤشر نجاحه الأول. أما إذا احتاج المُشاهد إلى الاستعانة بخبراء السينما لكي يفهم تجليات العبقرية في الفيلم.. فإنما هو الفشل الذريع. إن الفيلم السينمائي هو – بكلمة – حوار شخصي وشديد الحميمية بين صانع الفيلم ومتلقيه. والتواصل، في هذا المستوى، ينبغي أن يكون انسيابيا، بلا تعقيد ولا "فذلكات" ولا عقبات.

ولكن ثمة متطلبات تقنية. أعني قواعد اللغة السينمائية. ثم لك – بعد ذلك، لا قبله - أن تبدع تحت سقف الضوابط الكبرى والأطر العامة لهذا الجنس الفني: السينما. وفي غير هذا المقال تحدثنا عن التفرد؛ وهو الأدوات التقنية حين تضيف إليها مشاعرك. وحين يتحقق في المنجز الفيلم كل ذلك، ستقول عن الساعتين داخل الصالة إنهما محض دقائق.

أما معالجة المواضيع المستهلكة بالأدوات الفنية التي ينقلها اللاحقون عن السابقين فإنما هي "خلطة" إبداعية بلا مذاق ولا نكهة.. ولا تفرد. وفي غير هذا المكان سميتها خلطة سينمائية لا تتغير سوى من حيث مقادير الواقعية المغرقة في السوداوية والحوارات السخيفة والمشاهد المعتمة!.

وبعد الاشتغال وفق التقنيات المتاحة، بتفرد خاص يضفي على العمل الإبداعي طابع صاحبه، تظل الحاجة قائمة إلى مزيد من البحث في كل قضايا الآداب والفنون، إذ الأشياء مترابطة – كما يقولون – والسينمائي المبدع يغنم من التشكيل والموسيقى والمسرح والفلسفة وعلوم الاجتماع.. واللائحة طويلة.