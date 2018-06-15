شذرات من ذاكرة صحافي .. أنشودة فرحٍ بالعيد

سمير بنحطة

كان سمعه يضعف بشكل رهيب. الأصوات الحادة تجتاح أذنيه كأنها طنينٌ هادر، فينكمش في عزلته ويتفادى الحديث إلى الناس، إذ لا يسمع سوى بقايا حروف مختلطة وبعيدة. ولعله بدا للناس – في بعض الأحيان – شديد الاعتداد بنفسه؛ ولكن صاحبنا لا يسمع الموسيقى التي يؤلف.. وذاك هو العقاب الأليم بالنسبة إلى فنان عبقري مثل لودفيج فان بيتهوفن!

ثم شاء القدر أن يفقد سمعه نهائيا في منتصف عقده الرابع، في غضون العام 1814. وخلال هذه الفترة الأليمة من حياته، ألف السيمفونية التاسعة - التي تعد تحفة فنية إنسانية خالدة - وقد كان يعاني من الصمم المطبق. ولعلك ترى معي أن مبدعنا الكبير لم يسمع إبداعه الفارق في تاريخ الموسيقى، مثلما لم يسمع تصفيقات الجمهور المأخوذ خلال العرض الأول لهذه السيمفونية بفيينا في العام 1824.

وتقول الحكاية إن بيتهوفن كان يقف تلقاء فرقته الموسيقية لا يسمع شيئا عن حجم التفاعل خلف ظهره، بين الأيدي المصطخبة والقبعات المرفوعة، حتى نبّهته عضو في الفرقة، فاستدار ليرى التحيات المرسلة في الهواء.. ثم انهار باكيا. كان صديقنا الرائع شديد الحساسية، كأي فنان!

ولكن الأعجب من ذلك هو أن هذه التحفة الخالدة – برأي النقاد على مدى عشرات السنين – جاءت على خلاف سابقاتها موشاة بالصوت البشري في الجملة الأخيرة، فتعالت الأصوات الأوبرالية تدعو إلى "الفرح" بالأخوة الإنسانية حين تملأ الأرض محبة وسعادة وخيرا ورحمة.

أعني قصيدة الألماني فريدريك شيلر، التي صنع منها بيتهوفن في سيمفونيته لحنا خالدا تحت اسم "أنشودة الفرح". وهي – بالفعل – أغنية تفرح بالإنسان، مجردا من كل شيء عدا انتمائه إلى الجنس البشري!

ونحن اليوم في أجواء العيد. وهو أدعى إلى البهجة والسرور، وإن كان كلُّ الوقت متاحٌ للفرح، حتى إن المرء ليسأل قلبه فيقول:

ولكن أجبني – يا قلب - إذا لم تغن الآن فمتى تفعل؟.. كأن الفرحة مصبوبة في الكؤوس. وإن الشفاه لتكرع منها فتصدح الألسن بالدعاء: يا ليت هذا الفرح يظل – كما هو الآن – سماءَنا وأرضَنا في يومنا وليلنا!..

وهو عين ما غناه مطربنا المغربي الكبير محمد الحياني:

وقتاش تغني يا قلبي

إلا ما غنيت ليوم

أحلى ما عندك يا قلبي

قولو بين حبابك اليوم

وصبّ الفرحة في الكيسان

اْسقِ وفرّق على الجيران

وكل من شرب يغني

ويقول ابق يا فرح ودوم

أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير..

عيدكم أنشودة فرح.