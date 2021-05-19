"تركوكو" .. أكلة عريقة تقاوم الجوع والعطش

لكل ثقافة خصائصها وعاداتها وتقاليدها، التي تميزها عن باقي الثقافات، على مستوى اللغة واللباس والطعام والزواج، وغير ذلك من العلامات الثقافية، التي تشكل هوية كل جماعة على حدة.

قبائل الأمازيغ ذات العمق الثقافي لها ما يميزها على مستوى الأكلات التقليدية، من قبيل “تركوكو”، التي تشكل غذاء أمازيغيا بامتياز خلال موسم الحصاد، وتعرف في جبال الأطلس الكبير بهذا الاسم، وبدكالة والشاوية بـ”البندق”، وفي سوس تسمى “أزنبو”، وبالجهة الشرقية يطلق عليها “المرمز”، أما بنواحي تنغير فتسمى “تحمارت”، ويسميها البعض “زميطة”.

ويؤكد الباحث في تاريخ الطبخ المغربي، هشام الأحرش، أن المطبخ المغربي يتميز بكونه مطبخا منفتحا على مختلف الحضارات، ويعكس بجلاء تلاقحها على أرض المغرب، فهو يجمع بين الأصول البابلية (أي قبل 3 آلاف سنة)، والروافد الإغريقية والرومانية والفينيقية، مرورا بأرض العراق مرة أخرى زمن الخلافة الإسلامية.

وواصلالأحرش موضحا أن “أسلو”، كأكلة أمازيغية متميزة، “كانت زاد الراعي والمسافر والحاج، كما يسجل ذلك المؤرخ الشريف الإدريسي في تناوله لقبائل صنهاجة”. وأضاف أن “الحبوب شكلت مجالا استراتيجيا للقبائل الأمازيغية، إلى جانب السمك، الذي كان يحضر في حفلات الزواج كهدية”، مفندا التصور السائد حول ارتباط الطبخ المغربي بالمأكولات الأندلسية.

لقد أبدع المجتمع الأمازيغي في استخراج أنواع من المأكولات من حبة الحبوب، يقول الباحث نفسه، مستحضرا الآية القرآنية “مثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261)”.

وعن هذا الارتباط بالأرض، قال محمد حبيدة، المؤرخ والأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة ابن طفيل: “عندما تعطش الأرض يجوع الفلاح”، مضيفا أن “المغرب العتيق مغرب “حبوبي” بالأساس”، وحياة المجموعات الريفية والمدينية، على حد سواء، مرتبطة بـ”وفرة النعمة”، والمقصود بها مادة القمح، والشعير تحديدا”.

فيما أكد الباحث هشام الأحرش أن أبا عبيد البكري، الجغرافي الموسوعي والنباتي، أول من أشار إلى أكلة “أسلو” (تركوكو)، مضيفا “يشير كتاب “المغرب النباتي” لمحمد حبيدية، في الصفحة 114، إلى طريقة تحضير “أسلو”(تركوكو)، التي تتكون من خليط طحين الشعير، وعسل النحل، مما يجعلها غذاء صحيا للاستعمال والتخزين لمواجهة تقلبات الحياة”.

من جهته، قال حسن بوزيت، مكون وباحث في اللغة والحضارة الأمازيغيتين، إن “تركوكو” هي الغذاء القديم-الجديد عند الأمازيغ، مضيفا “تشكل الأغذية جزءا كبيرا من هذا الموروث الغني، المتنوع الذي ارتبط الكثير منه بالمناسبات والوظائف والطقوس”.

وكشف المتحدث عينه أن “تركوكو” تعتبر من هذه الأغذية الأساسية عند الكثير من المجتمعات الأمازيغية. وتابع قائلا: “تهيأ هذه الوجبة أساسا من دقيق الشعير وبعض الأعشاب العطرية والأدوية التقليدية، وأشهرها نوعان: الأول يحضر بدقيق الشعير الطازج الجاف، والثاني من سنابل شعير تقطف وقد أينعت، ويسمى أَزنْبُو”.

ولأن كل تجمع يتكون من تفاوتات اجتماعية، فهذا الغذاء يتهيأ أيضا من حبوب القمح، كنوع راق، ومن حبوب أخرى، يقول بوزيت، الذي شرع في وصف طريقة تحضير “أسلو” (تركوكو)، قائلا: “بعد قطف سنابل الشعير، التي تمر من عمليات شاقة لعزل الحبات عن العناصر النباتية الأخرى، تضرب بعصا مهيأة خصيصا لهذا الغرض، وبعد ذلك توضع في الطبق (ْءيسڴوي)، الذي يحرك بخبرة كبيرة لعزل الأشواك أو السفا عن الحبات”.

وتابع قائلا: “تنظف الحبات من جديد من جميع الشوائب وتوضع داخل الإناء المسمى بـ”الكسكاس”، الذي يعلو قدرا فوق النار يزوده بالبخار، وبعد نضج الحبات يتم نشرها كي تجف”، مشيرا إلى أن الشعير الجاف يترك في الماء لمدة زمنية حتى يصبح لينا، ويتم غليه في الماء مع مجموعة من أعشاب نباتية طبية خاصة وذات نفع علاجي يكشف ذكاء الأجداد.

بعد التجفيف التام في الهواء الطلق، يأتي التجفيف بالنار ليطحن خليط الحبات والزوائد المعطرة غالبا في الطواحين المائية أو الميكانيكية لتحويله إلى دقيق يوضع في غربال قصد عزل النخالة واللباب (ءيبرين أو البلبولة أو الدشيشة) عن الدقيق الذي يتخذ اسم “تركوكو”.

ولفت بوزيت الانتباه إلى وجود اسم آخر لهذه الأكلة في بعض الجهات، هو “تومِّيت”، التي تخلط بسائل يجعلها قابلة لتكوين كرات متماسكة، مضيفا “نصادف هذا الاسم في مجالات أخرى، مثل نوع من الكسكس الخاص المسمى “توميت ن تسكسوت”.

وأشار الباحث في اللغة والحضارة الأمازيغيتين إلى أن “توميت وتركوكو” أكلة تشكل طعام السفر لقيمتها الغذائية ويسر استعمالها، لأنها مادة جافة يسهل وضعها في إناء تقليدي أسطواني الشكل، مع بعض الماء ثم حسوها لمقاومة العطش والجوع.

وختمبوزيت تصريحه لهسبريس، قائلا: “رغم بساطة غذاء “تركوكو وتوميت”، فإن هذه الوجبة تعكس ماضيا يعرف بذكاء المجتمعات الأمازيغية، وهو دليل على إسهام الأمازيغ في تنمية الفكر البشري على العموم، لكن هذا الشعور بالافتخار مهدد بخطر ضياع هذا الموروث، بسبب عزو الأكلات السريعة، التي يتم الترويج لها تحت إغراء إيديولوجي يدعي فضل الدخيل وبركته، ويغيب فضل الأصل والمفيد.

ولتحضير هذه الأكلة يتم خلط دقيق الشعير بسائل قد يكون ماء أو دهونا مثل الزبدة والعسل أو الاثنين معا، وتأكل مع اللبن أو الشاي كوجبة غذائية خلال شهر رمضان الكريم، تروي امّي رقية لهسبريس، لحظة تحضيرها هذه الوجبة ببيتها.

وأضافت هذه السيدة التي بلغت من العمر عتيا، وهي تجلس رفقة عائلتها، أن “هذه الأكلة تقاوم جوع وعطش الساعات الطوال خلال شهر الصيام، فتناولها إلى جانب اللبن له فائدة خاصة”.