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الرئيسية | جهات | اتفاقية لغرس الخروب بمدارس جهة بني ملال

اتفاقية لغرس الخروب بمدارس جهة بني ملال

اتفاقية لغرس الخروب بمدارس جهة بني ملال
هسبريس - صالح الخزاعي
السبت 23 دجنبر 2017 - 18:40

شهد مقر الغرفة الفلاحية ببني ملال، زوال الجمعة، توقيع اتفاقية شراكة بين المكلف بتدبير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، والمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والكاتب الجهوي لجمعية "الماء والطاقة للجميع"، "من أجل وضع برامج تحسيسية بأهمية الحفاظ على البيئة، ورعاية الأشجار المغروسة، وترشيد استعمال الماء وحسن استغلاله، وتنفيذ برامج تربوية بالمؤسسات التعليمية لفائدة التلميذات والتلاميذ".

وتهدف الاتفاقية إلى "غرس ثلاثين ألف شجرة خروب بفضاءات المؤسسات التعليمية، على مدى العشر سنوات المقبلة، بمعدل ثلاثة آلاف شجرة خروب كل سنة". كما تروم الاتفاقية "بلورة وتطوير المشاريع ذات الطابع البيئي بالمؤسسة التعليمية، وتنظيم أنشطة تحسيسية للحفاظ على المحيط البيئي في الفضاءات التعليمية".

وتمت المصادقة على الاتفاقية خلال ندوة تحت عنوان "ندرة الموارد المائية وإشكالية التدبير.. أية مقاربة لإيجاد حلول مستدامة"، نظمتها جمعية "الماء والطاقة للجميع"، بمقر الغرفة الجهوية للفلاحة ببني ملال، بتعاون مع جامعة السلطان مولاي سليمان، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيسي المجلسين الإقليمي والحضري ببني ملال، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وعدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - RALEUR السبت 23 دجنبر 2017 - 19:03
صافي كملات، واش تتفكروا أولا غير تتخربقوا، حنا مللي كنا صغار كان حدا باب المدرسة الحلاوي تيبيع لينا الخروب٠ واش عرفتفوا راه الدراري تيحماقو على الخروب، إلى درتو تشجير الفضاءات ديال المدارس كونوا متيقنين راه الدراري غادي يريشوهم، يطلعو باش إنتفو الخروب ويهرسو الأغصان٠ إوا هاودني منكم٠
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-7
2 - Younes-Painter السبت 23 دجنبر 2017 - 19:16
ههههه و الله حتا ضحكت ملي شفت هاد "الخروب" ههههه
واش مستوى التعليم عندنا اسوء من الصومال و اليمن لي عندهم حروب و جايين يهدرو على زراعة الخروب و تربية الجران ههههه.
واش هاد الشعب شارب شي حاجة فالماء و لا حنا اصلا دارين هكذا
يجب زرع المسؤولية و حب العمل و التفاني و الاخلاص في عقول التلاميذ و ليس زرع الخرشف في المدارس. اااه نسيت، العالم الله شحال ديال الميزانية خاصة لهذا المشروع الكبييييير و العملاااااق
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-8
3 - ملاحظ السبت 23 دجنبر 2017 - 19:53
تم تدمير المجال البيئي ببني ملال بشكل فظيع: قطع أشجار الزيتون...البناء العشوائي. . رمي النفايات و الازبال في كل مكان..لم تسلم منها للأسف حتى مجاري مياه عين اسردون الذي قل ماؤها نتيجة قلة التساقطات المطرية والثلجية . ....لذلك فتشجير فضاءات المؤسسات التعليمية باشجار الخروب ماهو إلا در الرماد في العيون و لن يحل المشكل البيئي الذي تعاني منه المدينة وساكنتها في السنوات الأخيرة.
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4
4 - 3a ana السبت 23 دجنبر 2017 - 20:20
بادرة نبيلة و وطنية لا تصدر إلا من نبلاء وطنيون. أتمنى التعميم على جميع جهات المملكة. على وزارة التعليم ان تصبح أم الوزارات و من واجب كل ووزارة القيام بدورها اتجاهها على سبيل المثال لا الحصر, الأمن التوعية ضد الإدمان المخدرات , استعمال الطرق....,الصحة المسعدات الأولية.... , البيئة كالإخوة في المقال. هادشي راه ماشي من راسي. موجود ؤ معمول به على أرض الواقع و نتائجه باينة للعيان.
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4
5 - بن عمر السبت 23 دجنبر 2017 - 20:41
انا بعدا مابقيت فاهم والو !!!!
أش نديرو أش مانديرو، أجي نغرسو ثلاثين ألف شجرة ديال الخروب !!! فين ؟؟ فالمدارس !!!!
وااااا هيا ناري .. واااا وقف اشيفور حل ليا الباب ننزل !!!!
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-2
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