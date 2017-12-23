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كُتّاب وآراء
اتفاقية لغرس الخروب بمدارس جهة بني ملال
شهد مقر الغرفة الفلاحية ببني ملال، زوال الجمعة، توقيع اتفاقية شراكة بين المكلف بتدبير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، والمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والكاتب الجهوي لجمعية "الماء والطاقة للجميع"، "من أجل وضع برامج تحسيسية بأهمية الحفاظ على البيئة، ورعاية الأشجار المغروسة، وترشيد استعمال الماء وحسن استغلاله، وتنفيذ برامج تربوية بالمؤسسات التعليمية لفائدة التلميذات والتلاميذ".
وتهدف الاتفاقية إلى "غرس ثلاثين ألف شجرة خروب بفضاءات المؤسسات التعليمية، على مدى العشر سنوات المقبلة، بمعدل ثلاثة آلاف شجرة خروب كل سنة". كما تروم الاتفاقية "بلورة وتطوير المشاريع ذات الطابع البيئي بالمؤسسة التعليمية، وتنظيم أنشطة تحسيسية للحفاظ على المحيط البيئي في الفضاءات التعليمية".
وتمت المصادقة على الاتفاقية خلال ندوة تحت عنوان "ندرة الموارد المائية وإشكالية التدبير.. أية مقاربة لإيجاد حلول مستدامة"، نظمتها جمعية "الماء والطاقة للجميع"، بمقر الغرفة الجهوية للفلاحة ببني ملال، بتعاون مع جامعة السلطان مولاي سليمان، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيسي المجلسين الإقليمي والحضري ببني ملال، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وعدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين.
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تعليقات الزوّار (5)
واش مستوى التعليم عندنا اسوء من الصومال و اليمن لي عندهم حروب و جايين يهدرو على زراعة الخروب و تربية الجران ههههه.
واش هاد الشعب شارب شي حاجة فالماء و لا حنا اصلا دارين هكذا
يجب زرع المسؤولية و حب العمل و التفاني و الاخلاص في عقول التلاميذ و ليس زرع الخرشف في المدارس. اااه نسيت، العالم الله شحال ديال الميزانية خاصة لهذا المشروع الكبييييير و العملاااااق
أش نديرو أش مانديرو، أجي نغرسو ثلاثين ألف شجرة ديال الخروب !!! فين ؟؟ فالمدارس !!!!
وااااا هيا ناري .. واااا وقف اشيفور حل ليا الباب ننزل !!!!