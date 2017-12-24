مصالح الدرك توقف مروجي مخدرات نواحي البروج

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد فريحة دائرة البروج سرية سطات، اليوم الأحد، شخصين من ذوي السوابق العدلية ينحدران من بني مسكين الشرقية على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في التهم المنسوبة إلى كل واحد منهما، والمتعلّقة بحيازة المخدرات وترويجها.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي مركز أولاد فريحة داهمت محلا يشبه مصنعا لإنتاج مسكر ماء الحياة "الماحيا" ببني مسكين الشرقية، وحجزت حوالي 50 كيلوغراما من مخدر القنّب الهندي "الكيف"، وما يقارب 400 لتر من "الماحيا"، وكذا بعض الوسائل والمواد المستعملة في التصنيع.

وزادت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي أولاد فريحة وضعت المشتبه فيهما بحيازة المخدرات وترويجها، تحت تدابير الحراسة النظرية واستمعت لكل منهما في محضر رسمي، قبل إحالتهما اليوم الأحد على أنظار وكيل الملك بابتدائية سطات للنظر في صكّ الاتهام الموجّه إليهما.