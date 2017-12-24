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كُتّاب وآراء
مصالح الدرك توقف مروجي مخدرات نواحي البروج
عرضت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد فريحة دائرة البروج سرية سطات، اليوم الأحد، شخصين من ذوي السوابق العدلية ينحدران من بني مسكين الشرقية على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في التهم المنسوبة إلى كل واحد منهما، والمتعلّقة بحيازة المخدرات وترويجها.
وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي مركز أولاد فريحة داهمت محلا يشبه مصنعا لإنتاج مسكر ماء الحياة "الماحيا" ببني مسكين الشرقية، وحجزت حوالي 50 كيلوغراما من مخدر القنّب الهندي "الكيف"، وما يقارب 400 لتر من "الماحيا"، وكذا بعض الوسائل والمواد المستعملة في التصنيع.
وزادت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي أولاد فريحة وضعت المشتبه فيهما بحيازة المخدرات وترويجها، تحت تدابير الحراسة النظرية واستمعت لكل منهما في محضر رسمي، قبل إحالتهما اليوم الأحد على أنظار وكيل الملك بابتدائية سطات للنظر في صكّ الاتهام الموجّه إليهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
درك البروج هو الذي يتحكم في بني مسكين الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية
مقر دائرة البروج يوجد في النفوذ الترابي لبني مسكين الشرقية وبها الدرك الملكي يسهر على البروج والنواحي الى حدود جماعة بني خلوك في الحدود مع اولاد سيدي بنداود
وبخصوص مركز درك اولاد افريحة فهو موجود ومقره بسد المسيرة لكن المركز اداريا يسمى مركز اولاد افريحة لكون ان الجماعة كانت تجمع بين جماعتي عين بلال واولاد افريحة وكانت تسمى اولاد فريحة لكن بعد احداث جماعة عين بلال و انقسامها عن اولاد فريحة بقي مركز الدرك بهذا الاسم بل اكثر انها اصبحت فيها قيادة ترابية فمعلومات المقال صحيحة دائرة البروج في بني مسكين الشرقية وتتحكم في الشرقية والغربية لكن الدرك مستقل للبروج درك ولاولاد فريحة مركز درك شكرا هسبريس