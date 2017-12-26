حركة "قادمون وقادرون" تتضامن مع ساكنة جرادة

هسبريس من الرباط

أعربت حركة "قادمون وقادرون" عن تضامنها مع عائلة وأصدقاء "شهداء" لقمة العيش رضوان والحسين وكل ساكنة جرادة.

وانطلاقا من "المبادئ التضامنية والاجتماعية والإنسانية والحقوقية"، أعلنت الحركة في بيان لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، عن تضامنها اللامشروط مع ساكنة جرادة، محملة "كامل المسؤولية للحكومات المتعاقبة التي تركت جرادة تعيش نكبة حقيقية".

كما طالب البيان، الذي وقعه المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي لحركة "قادمون وقادرون"، الدولة بـ"جبر الضرر التاريخي في وفاة هؤلاء الشباب في مقتبل عمرهم".

وعرفت مدينة جرادة فاجعة تمثلت في وفاة شقيقين بآبار فحم جرادة، حيث غرقا أثناء انفجار أنبوب الماء في وجهيهما، وظلا تحت الأنقاض مدة طويلة إلى أن تم انتشالهما من طرف متطوعين يمارسون المهنة نفسها.