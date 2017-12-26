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كُتّاب وآراء
حركة "قادمون وقادرون" تتضامن مع ساكنة جرادة
أعربت حركة "قادمون وقادرون" عن تضامنها مع عائلة وأصدقاء "شهداء" لقمة العيش رضوان والحسين وكل ساكنة جرادة.
وانطلاقا من "المبادئ التضامنية والاجتماعية والإنسانية والحقوقية"، أعلنت الحركة في بيان لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، عن تضامنها اللامشروط مع ساكنة جرادة، محملة "كامل المسؤولية للحكومات المتعاقبة التي تركت جرادة تعيش نكبة حقيقية".
كما طالب البيان، الذي وقعه المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي لحركة "قادمون وقادرون"، الدولة بـ"جبر الضرر التاريخي في وفاة هؤلاء الشباب في مقتبل عمرهم".
وعرفت مدينة جرادة فاجعة تمثلت في وفاة شقيقين بآبار فحم جرادة، حيث غرقا أثناء انفجار أنبوب الماء في وجهيهما، وظلا تحت الأنقاض مدة طويلة إلى أن تم انتشالهما من طرف متطوعين يمارسون المهنة نفسها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
Des acquis que quiconque du Maroc ne les a eu.
Maintenant les decideurs et parmi eux Driss Benhima,qui sait juste mettre en faillite les sociétés
je peux vous dire que à Jerada, il y avait 600 cadres et ingénieurs et 7000 ouvriers à un certain époque, c'etait la petite image de l'europe
Pour vous résumé, si vous voulez à travers votre slogan creux , je vous conseille d'aller voir ailleurs
Courage aux habitants de Jerada, dans la dignité et les valeurs humaines