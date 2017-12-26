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حركة "قادمون وقادرون" تتضامن مع ساكنة جرادة

حركة "قادمون وقادرون" تتضامن مع ساكنة جرادة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:34

أعربت حركة "قادمون وقادرون" عن تضامنها مع عائلة وأصدقاء "شهداء" لقمة العيش رضوان والحسين وكل ساكنة جرادة.

وانطلاقا من "المبادئ التضامنية والاجتماعية والإنسانية والحقوقية"، أعلنت الحركة في بيان لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، عن تضامنها اللامشروط مع ساكنة جرادة، محملة "كامل المسؤولية للحكومات المتعاقبة التي تركت جرادة تعيش نكبة حقيقية".

كما طالب البيان، الذي وقعه المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي لحركة "قادمون وقادرون"، الدولة بـ"جبر الضرر التاريخي في وفاة هؤلاء الشباب في مقتبل عمرهم".

وعرفت مدينة جرادة فاجعة تمثلت في وفاة شقيقين بآبار فحم جرادة، حيث غرقا أثناء انفجار أنبوب الماء في وجهيهما، وظلا تحت الأنقاض مدة طويلة إلى أن تم انتشالهما من طرف متطوعين يمارسون المهنة نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربى الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:53
ا لبرلمانيون يطالبون بتعويضات فوق اجرتهم وامتيازاتهم كالتقاعد والسيارات الفاخرة والمواطنون يموتون فى الغيران والكهوف بحثا عن لقمة عيش
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2 - Mourad الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 01:26
Arrêtez de profiter de la misère des autres et ceux des habitants de Jerada, je m'adresse à vous Monsieur Mrizk, vous ne connaissez pas les gens de Jerada, ils ont une fierté, ils ont vecu un trés beau passé ou ils avaient beaucoup d'acquis malgré les malheurs des mines de charbon
Des acquis que quiconque du Maroc ne les a eu.
Maintenant les decideurs et parmi eux Driss Benhima,qui sait juste mettre en faillite les sociétés
je peux vous dire que à Jerada, il y avait 600 cadres et ingénieurs et 7000 ouvriers à un certain époque, c'etait la petite image de l'europe

Pour vous résumé, si vous voulez à travers votre slogan creux , je vous conseille d'aller voir ailleurs

Courage aux habitants de Jerada, dans la dignité et les valeurs humaines
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