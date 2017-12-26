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كُتّاب وآراء
رئيس جهة الشرق يحاور المحتجين بمدينة جرادة
أمام حالة الاحتقان الذي عاشته مدينة جرادة، بعد حادثة "شهيدي لقمة العيش" رضوان الدعبوني (23 سنة) وشقيقه الحسين (30 سنة)، اللذين توفيا بالساندريات أثناء عملية التنقيب، التي كانت تجرى في عمق يزيد عن 80 مترا، بعد أن غرقا أثناء انفجار أنبوب الماء وظلا تحت الأنقاض لمدة تزيد عن 36 ساعة، إلى أن تم انتشالهما من طرف أبناء المنطقة، قام عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، بالانتقال إلى المدينة، ليلة الأحد الماضي، لتقديم التعازي لعائلة الضحيتين ومنحهما شقتين ومبلغا ماليا. كما حضر أيضا، يوم الاثنين 25 دجنبر الجاري، مراسيم عملية دفن الهالكين، وفتح نقاشا مع المحتجين من أبناء وفعاليات المدينة المنجمية.
وساهم تدخل عبد النبي بعوي، من خلال النقاش الذي فتحه مع العديد من الفعاليات بمدينة جرادة، في تهدئة الأوضاع، ووعد سكان المنطقة بالعمل على تحسين مستوى عيشهم، والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية للمنطقة من خلال التنسيق مع مجموعة من الأطراف والشركاء.
وقال عبد النبي بعوي، في كلمة له أمام آلاف المحتجين، الذين كانوا محتشدين أمام ساحة المقبرة، إنه يتفهم طبيعة مطالب ساكنة إقليم جرادة، مشيرا إلى أنه مستعد للدفاع عن هذه المطالب إلى غاية تحقيقها.
وأعلن رئيس جهة الشرق أنه سيجري مجموعة من الاتصالات من أجل زيارة وفد وزاري مدينة جرادة للاستماع المباشر إلى مطالب السكان، مؤكدا أنه في حالة تخلف هذا الوفد الوزاري عن زيارة المنطقة سيستقيل من منصبه.
ولقيت مبادرة رئيس مجلس جهة الشرق استحسانا كبيرا لدى العديد من سكان مدينة جرادة، حيث قال عبد النبي بعوي: "أنا ابن الشعب، وأنا معاكم، ولدي الشجاعة لأنني أوجد بينكم الآن".
وأكد بعوي على أن مجلس جهة الشرق حريص على مضاعفة الجهود، إلى جانب الشركاء، حتى يكون في مستوى التطلعات والانتظارات المتوقعة من لدن ساكنة إقليم جرادة، مشيرا إلى أن الإقليم استفاد من مجموعة من المشاريع التنموية المدرجة في إطار البرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق 2016 ـ2017. وأضاف أن جميع الجماعات الترابية استفادت، في إطار البرنامج التنموي لمجلس جهة الشرق لتأهيل البنية التحتية وفك العزلة، من أزيد من 20 طريقا، بمسافة يتعدى طولها 145 كلم، وكلفة مالية إجمالية تزيد عن 172 مليون درهم، بالإضافة إلى رصد 2.4 مليون درهم لمشاريع الكهرباء، و11 مليون درهم خصصت للحافلات والآليات التي تم اقتناؤها لفائدة الجماعات القروية بالإقليم، زيادة عن المشاريع الاجتماعية والرياضية التي رصدت لها 8.4 ملايين درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
المنطقة الشرقية كلها منكوبة، و ليست جرادة وحدها. هذه المنطقة تحتاج إلى نموذج تنموي جديد، يقوم على تعبئة كل الإمكانيات المجالية، و الطبيعية و التاريخية و المؤهلات البشرية من أجل إقلاع إقتصادي حقيقي و تنمية مستدامة.
لا أدري لمذا لا يراهن مسؤولوا المنطقة على السياحة قصد ضمان تنمية حقيقية و طويلة الأمد، فالجهة تتمتع بطقس يكاد يكون مشمسا طوال السنة كما أنها أقرب منطقة مغربية إلى الأسواق التقليدية للمملكة. كل ما ينقصها هو عنصري: المبادرة و الإتقان.
المشكل الحقيقي لا يوجد في معادلة العرض و الطلب وفق المنظور القديم، و التي تقتضي أن يكون هناك طلب مسبق لخلق مشروع، و إنما وفقا للمعايير الحديثة فإن العرض الجديد و المبتكر هو من يخلق الطلب.
المنطقة تحتاج إلى بنيات سياحية من قبيل فنادق في المتناول، و مطاعم حقيقية و pubs .... و غيرها
لك الله ياوطني
أناس بسطاء طيبون في مدينة "منسية" تسودها الفوضى الإقتصادية من تهريب البنزين وحفر المناجم العشوائية لاستخراج الفحم وذلك رغبة في البقاء،
سؤال: سألت نفسي من المسؤول عن هذا الإهمال في حق هاته المدينة التي كانت في يوم من الأيام تتوفر على شهرة كبيرة في استخراج أهم المعادن في العالم العربي وإفريقيا،
الجواب: الإجابة وبدون تفكير عميق، المسؤولية يتحملها هؤلاء المسؤولين عديمي الضمير والتربية ويتشكلون من الأحزاب والمنتخبين الجماعيين والبرلمانيين ورؤساء الجهات وموظفي الإدارات العمومية المعرقلين لاحتياجات المواطنين،
هؤلاء المسؤولين الساميين عند تعيينهم من طرف صاحب الجلالة لخدمة المواطنين فعلو العكس، ويتحملون المسؤولية الجنائية في إشعال الفتنة وعدم استقرار المنطقة، وبعدما توقد الاحتجاجات يبدأون في البكاء كالنساء ليس لإطفاء الاحتجاج وإنما خوفا من العزل والزلزال.... يالكم من جبناء