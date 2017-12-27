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كُتّاب وآراء
حاكم مليلية يشيد بجهود الأمن المغربي والإسباني
قام عبد المالك البركاني، مندوب الحكومة المحلية لثغر مليلية، الرازح تحت الاستعمار الإسباني، بزيارة كل من معبر "بني انصار" و"فرخانة" و"باريو تشينو"، وهنأ شخصيا أفراد الشرطة المغربية وعناصر الحرس المدني الإسباني على العمل الجبار الذي يقومون به في "نقط حدودية حساسة من أمن المدينة"، وفق تعبيره.
وأضاف البركاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن الهدف من التحرك يتمثل في تقديم الدعم للقوات الأمنية المرابطة بمختلف النقط الحدودية المحيطة بالمدينة، التي تقوم بعمل عظيم وصعب من أجل التصدي للمهاجرين غير النظاميين وضمان حركة مرور سلسة للعربات والراجلين.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن حاكم مليلية قام أيضا بزيارة المكتب الخاص بطالبي اللجوء والحماية الدولية، وأنه "عقد لقاء مع مسؤولين عن أشغال توسعة الفضاء المجاور للمر الحدودي "باريو تشينو" بغية تسهيل عملية تمرير البضائع من قبل الآلاف من ممتهني التهريب المعيشي".