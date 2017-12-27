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الرئيسية | جهات | حاكم مليلية يشيد بجهود الأمن المغربي والإسباني

حاكم مليلية يشيد بجهود الأمن المغربي والإسباني

حاكم مليلية يشيد بجهود الأمن المغربي والإسباني
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 09:34

قام عبد المالك البركاني، مندوب الحكومة المحلية لثغر مليلية، الرازح تحت الاستعمار الإسباني، بزيارة كل من معبر "بني انصار" و"فرخانة" و"باريو تشينو"، وهنأ شخصيا أفراد الشرطة المغربية وعناصر الحرس المدني الإسباني على العمل الجبار الذي يقومون به في "نقط حدودية حساسة من أمن المدينة"، وفق تعبيره.

وأضاف البركاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن الهدف من التحرك يتمثل في تقديم الدعم للقوات الأمنية المرابطة بمختلف النقط الحدودية المحيطة بالمدينة، التي تقوم بعمل عظيم وصعب من أجل التصدي للمهاجرين غير النظاميين وضمان حركة مرور سلسة للعربات والراجلين.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن حاكم مليلية قام أيضا بزيارة المكتب الخاص بطالبي اللجوء والحماية الدولية، وأنه "عقد لقاء مع مسؤولين عن أشغال توسعة الفضاء المجاور للمر الحدودي "باريو تشينو" بغية تسهيل عملية تمرير البضائع من قبل الآلاف من ممتهني التهريب المعيشي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شوف تشوف الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:42
المهم مغاربة ولو بجنسية إسپانية من الواجب يحضييو أرضهم ويدافعوا عليها ولو تحت سيادة الحكم الإسپاني فبالنسبة إليهم تبقى مغربية ( والله أعلم )
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-10
2 - المجيب الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:23
في اطار التواصل وعلاقات حسن الجوار، لا باس ان تقوم كذلك سلطاتنا العسكرية في الناظور بزيارة الجزر و الثغور المحتلة من طرف الاسبان لتقديم الشكر ايضا لعسكر اسبانيا المتواجد هناك لحثهم على المحافظة على الوضع القائم وعدم تغييره بالمناورات العدائية او اضافة منشآت عسكرية حتى لا يتسببوا في اذكاء غضب المغاربة الذين يصبرون عليهم حتى يفك مشكل الاحتلال بطرق سلمية.
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-1
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