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كُتّاب وآراء
الأمن يوضح حقيقة "تعرض طفل لتعذيب" بإمزورن
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخصوص صورة لطفل يحمل رضوضا وكدمات في مختلف أنحاء جسمه، قيل إنه طفل مغربي تعرض للتعذيب بمدينة إمزورن.
وقال بيان حقيقة للمديرية إن البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني بخصوص الصورة والتعليقات المنشورة، أوضح أن الأمر يتعلق بفبركة مفضوحة لصور التقطت خارج المغرب، "توثق لعنف استهدف قاصرا أجنبيا من طرف أفراد عائلته، وهي الصور المنشورة على شبكة الإنترنت منذ أكتوبر 2014؛ وذلك قبل أن يعمد أشخاص أو جهات معينة إلى تقديمها بشكل تدليسي على أنها تتعلق بطفل مغربي".
وإذ تدحض المديرية "هذه الإشاعات المغرضة والمزاعم الكاذبة"، وفق البلاغ ذاته، "فإنها تؤكد أنها أشعرت السلطات القضائية المختصة بهذه الوقائع التي تشكل قذفا صريحا وادعاء وقوع جرائم وهمية، وذلك من أجل فتح بحث بشأنها لتوقيف المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".