"الجرار" يزيح "الميزان" من رئاسة بلدية مديونة

هسبريس - عبد الإله شبل

تمكن حزب الأصالة والمعاصرة، عبر أمينه الجهوي بالدار البيضاء، من الظفر برئاسة بلدية مديونة، وإزاحة حزب الاستقلال من قيادتها.

وظفر أبو الغالي، منسق "البام" بجهة الدار البيضاء سطات، الثلاثاء، بالرئاسة بعد تصويت 19 عضوا لصالحه، مقابل ستة أصوات لمنافسه عن حزب الاستقلال.

وعرفت عملية انتخاب رئيس المجلس البلدي لمديونة حضورا أمنيا مكثفا بمقر الجماعة مخافة دخول أنصار الحزبين في مواجهات، خاصة أن الاستقلالي مستاوي لم يستسغ إزاحته من الرئاسة التي قضى فيها أزيد من ثلاثين سنة.

وقال أبو الغالي في تصريح لهسبريس عقب هذا الفوز: "سأكون رئيسا لجميع أبناء مديونة، وسأعمل على بذل قصارى الجهد رفقة باقي مكونات المجلس في تحقيق طموحات الساكنة وتنميتها".

وشدد الرئيس الجديد، ضمن تصريحه، على أن "المجلس، بمعية السلطات الإقليمية، سيكون في خدمة المواطنين والاستجابة إلى تطلعاتهم وخدمة المشروع التنموي للإقليم".

وينتظر أبناء مدينة مديونة من الرئيس الجديد المساهمة في تحقيق مطالبهم، وإخراج مدينتهم من المشاكل التي تتخبط فيها منذ سنوات.

وكانت محكمة النقض الإدارية بالرباط قد وضعت، قبل أسبوعين، حدا لبقاء عضو حزب الاستقلال، محمد مستاوي، على رأس جماعة مديونة، بعد صدور حكم سابق يقضي بإلغاء انتخابه.

وقضت المحكمة بإلغاء انتخاب رئيس مجلس مديونة، ضواحي الدار البيضاء، بعدما كان قد أدين من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتهمة تبديد أموال عمومية.

ومعلوم أن محمد مستاوي كان قد أدين ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، قبل أن تعاود محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية تأييد منطوق الحكم، بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية.

ويشار إلى أن البرلماني الاستقلالي السابق كان قد جرى اعتقاله سنة 2015 وايداعه سجن مدينة سطات، على خلفية اتهامه بسرقة الفيول الصناعي، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح.