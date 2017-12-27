الأمن يوقف مروجي مخدرات بحي الغفران بالداخلة

هسبريس من الداخلة

تمكّنت مصلحة الضابطة الفضائية بحي الغفران بمدينة الداخلة، ليلة الاثنين على الساعة العاشرة ليلا، من توقيف شخصين متورطين في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات وترويجها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق برجل كان بمعية امرأة داخل منزل بحي الغفران. وقد تم توقيفهما بعد فترة رصد وتتبع لتحركاتهما المشبوهة متلبسين بحيازة 4 كيلوغرامات من المخدرات، وحوالي 70 قنينة خمر من صنف "الويسكي" كانا بصدد بيعها لزبنائهما خلال احتفالات رأس السنة.