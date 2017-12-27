24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2812:3315:0717:2918:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. انسحاب جماعي لدفاع ومعتقلي الريف .. والنيابة: "خرق للقوانين" (5.00)

  2. تساقطات مطرية وثلجية في الأفق .. والدفء يعقب الصقيع بالمملكة (5.00)

  3. التراجع عن تحويل مدرسة إلى باعة جائلين بالبيضاء (5.00)

  4. وزارة الأسرة تعد مكاسب الحملة ضد تعنيف النساء (5.00)

  5. انتشار المتاجر الكبرى في الأحياء يضيّق الخناق على "مُول الحانوت" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الأمن يوقف مروجي مخدرات بحي الغفران بالداخلة

الأمن يوقف مروجي مخدرات بحي الغفران بالداخلة

الأمن يوقف مروجي مخدرات بحي الغفران بالداخلة
هسبريس من الداخلة
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 02:12

تمكّنت مصلحة الضابطة الفضائية بحي الغفران بمدينة الداخلة، ليلة الاثنين على الساعة العاشرة ليلا، من توقيف شخصين متورطين في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات وترويجها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق برجل كان بمعية امرأة داخل منزل بحي الغفران. وقد تم توقيفهما بعد فترة رصد وتتبع لتحركاتهما المشبوهة متلبسين بحيازة 4 كيلوغرامات من المخدرات، وحوالي 70 قنينة خمر من صنف "الويسكي" كانا بصدد بيعها لزبنائهما خلال احتفالات رأس السنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.