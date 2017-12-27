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إحباط تسلل 26 مهاجرا إفريقيا إلى مليلية المحتلة

إحباط تسلل 26 مهاجرا إفريقيا إلى مليلية المحتلة
مراد ميموني
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:50

أوقفت السلطات المغربية، في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء، 26 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من دول جنوب الصحراء حاولوا التسلل إلى مليلية المحتلة عبر المعبر الحدودي بني انصار الناظور.

وأكد مصدر أمني مغربي، فضل عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "مهاجرين أفارقة حاولوا الدخول إلى مليلية عبر نقطة غير محروسة مجانبة لحي كاليطا، وهي عبارة عن بيت مهجور تابع لمجموعة مطاحن بني انصار المتواجدة داخل المعبر الحدودي ذاته، إلا أن يقظة عناصر الشرطة حالت دون ذلك".

وتمكنت العناصر الأمنية المشتغلة بالمعبر من مطاردتهم وإيقافهم جميعا، وتمت إحالتهم على مركز الحدود في انتظار إحالتهم على مفوضية الشرطة ببني إنصار لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ليتوسي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:08
اول مرة اسمع ان مليلية محتلة .فلماذا لا نسمع عنها الكثير؟ام لتنويم الشعب و صرف نظره عن أرضه بمجرد اننا غير قادريين على مجابهة اسبانيا؟يا للعار
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