موظفون في "النقل والتجهيز" يحتجون بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

نظم ممثلو عدد من الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية والسياسية، أمس، وقفة احتجاجية بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل بخريبكة، رافعين لافتات كُتب عليها "لا للمحاباة والمحسوبية في تحفيزات آخر السنة"، و"لا لقمع الحريات النقابية"، و"لا لتهميش الكفاءات والأساليب الانتقامية"، و"الحوار أفكار ونقاشات، ماشي إنذارات واستفسارات".

وردّد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات عديدة، من بينها "يا مدير يا مسؤول..هادشي ماشي معقول"، و"يا مدير سير فحالك..الإدارة ماشي ديالك"، و"بالوحدة والتضامن..اللي بغيناه يكون يكون"، و"يا المدير مالك مخلوع..الاحتجاج حق مشروع، والنقابة حق مشروع"، و"علاش جينا واحتجينا..الكرامة اللي بغينا".

وجاءت الوقفة الاحتجاجية استجابة لمضامين بيانيْن، تتوفر هسبريس عليهما، أصدرتهما كل من النقابة الديمقراطية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عضو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وعن أسباب الاحتجاج، أشار بيان "ف.د.ش" إلى "الوضع المتردي الذي أصبحت تعيشه الإدارة، نتيجة نهج المدير الإقليمي بخريبكة لكل أساليب الترهيب والتخويف، كالاستفسارات والحرمان من التعويضات المالية والتنقيط الانتقامي، وتحوله لإدارة استبدادية، صارت معها الشغيلة تشتغل في ظروف غير مؤمنة، إضافة إلى الوقوف على مجموعة من الخروقات والاختلالات للمدير، وحنينه لزمن التحكم والتسلط".

وورد في البيان ذاته أن "باب المدير موصد في وجه الموظفين، كما أن المسؤول يُصدر أوامر شفوية صارمة على الموظفين لتنفيذها، مع عدم استشارة النقابة وضرب المعايير المتخذة في مجال تحفيزات آخر السنة التي بُني بعض منها على المحسوبية والمحاباة، وترك الأعوان المياومين بدون أجر، نتيجة التدبير والتسيير غير المعقلن للتفويضات المعتمدة، إضافة إلى سوء استعمال سيارة المصلحة".

وشجب بيان "ا.ع.ش.م" ما وصفها بـ"الممارسات اللامسؤولة للمدير الإقليمي، والانتقائية التي يتعامل بها في توزيع تحفيزات آخر السنة، والاقتصار على إصلاح الطابق العلوي وتهميش الطابق السفلي، والضغط على أعضاء النقابة من أجل تقديم استقالتهم من التنظيم، واعتماد أساليب الترهيب والتخويف، وعقد مجالس تأديبية في حق الموظفين الأحرار تحت أسباب واهية".

وندّد التنظيم النقابي ضمن البيان ذاته بـ"بالأفعال الصادرة عن المدير، والمتعلقة بتحريض المواطنين ضد الموظفين، وحرمان موظفي مصلحة المياه من وسائل التنقل وتحفيزات آخر السنة"، فيما طالب المكتب النقابي بضرورة "تخصيص عمال الحراسة الخاصة للإدارة التي تشهد تسيبا في عهده، ناتج عن التهجمات المتكررة لبعض المواطنين، في الوقت الذي يحتفظ المدير بأربعة عناصر حراسة في منزله الخاص".

في المقابل، أوضح المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بخريبكة أن "المصالح الإقليمية والمركزية للوزارة رصدت اختلالات في أداء مهام بعض الموظفين، خاصة بمركز تسجيل السيارات ومصلحة النقل الطرقي، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار العقوبات في حقهم"، مضيفا أنه "من الطبيعي أن تلقى العقوبات الرفض من طرف معارضي الإصلاح".

وأكّد المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "بعض الموظفين يرغبون في مواصلة التّْكَرْفيصْ على المواطن، وهو ما ترفضه الإدارة جملة وتفصيلا"، مضيفا أن "باب الحوار غير موصد، والدليل هو عقد حوار اجتماعي، في وقت سابق، مع النقابتين المعنيتين بالبيانين، بحضور المكتب الوطني لإحداهما"، موردا أنه يتوفر على "محضر رسمي وموقّع حول اللقاء".