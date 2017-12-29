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الرئيسية | جهات | مشاكل سوق السمك تغضب مهنيي سيدي إفني

مشاكل سوق السمك تغضب مهنيي سيدي إفني

مشاكل سوق السمك تغضب مهنيي سيدي إفني
محمد اكينو من كلميم
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:25

يشتكي باعة السمك وأرباب قوارب الصيد التقليدي بميناء سيدي إفني من مشاكل في سوق بيع السمك، وصعوبات في إصلاح القوارب بسبب الأوحال المتراكمة، خصوصاً في فصل الشتاء.

وقال الحسين أخدود، أمين المال نقابة أرباب قوارب الصيد التقليدي بسيدي إفني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نعاني من مشاكل كثيرة في قطاع الصيد البحري بسيدي إفني، في ظل عدم تجاوب المسؤولين المعنيين"، وأضاف: "يعيش سوق السمك بالجملة بميناء سيد إفني مشاكل تتطلب حلولاً مستعجلة، من بينها انعدام النظافة والمياه الصالحة للشرب".

وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن "الصيادين وباعة السمك يعانون من مشكل الأمن، لأن السوق يدخل إليه من هب ودب، ما يلزم كل بائع بحراسة أسماكه أو تكليف من يحرسها".

واشتكى المتحدث مما قال إنه "نقص في صناديق الأسماك، والتعريفة على الحاويات الفارغة التي تستخدم لنقل الأسماك"، وطالب الجهات المعنية بالاستجابة لمطالب المهنيين وعدم التنصل من الالتزامات السابقة، وزاد: "نُعد حالياً بيانا في الموضوع سنصدره قريباً".

يذكر أن ميناء سيدي إفني هو الواجهة البحرية الثانية في جهة كليمم واد نون بعد ميناء طانطان، ويضم أكثر من خمسمائة قارب صيد تشغل أكثر من خمسة عشر ألف صياد ومهني، وفقاً لمعطيات المصدر النقابي ذاته.

في المقابل قال مصدر من الوكالة الوطنية للموانئ بسيدي إفني لهسبريس: "مشكل الترمل بمدخل الميناء لم يعد مطروحاً بعد قيامنا بإنجاز أشغال واسعة ومشروع الحاجز الرملي لوقف تدفق الرمال"، وأضاف: "مشكل الأوحال في مكان إصلاح القوارب سنقوم بمعالجته قريبا رغم أنه لا يدخل في إطار اختصاصاتنا".

وربطت هسبريس الاتصال أكثر من مرة بمدير مكتب الصيد البحري بسيدي إفني، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أي رد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - عبدالرحمان الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:27
الصيد البحري قطاع حقق نجاحا باهرا بفضل الخبر و حسن تدبير السيد الوزير يحق لنا لما له و ما عليه ان نفتخر به على المستوى القاري و الدولي
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-7
2 - عبد المااالك الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:28
قطاع الصيد البحري يتم تسييره على أكمل وجه ولابد من وجود بعض العراقيل المفتعلة أحيانا وسيتم تجاوزها بفضل الوزارة
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-6
3 - الوافي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:29
الاشكالية تكمن في ضرورة الاتفاق و توحيد الكلمة بين الصيادسن الذي يجب ان يسود من اجل تحقيق المطالب. الوزارة الوصية تولي عناية كبيرة للصيد و الصيادين.
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-3
4 - houssine S الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:29
الله اهديكوم واش تا خنزنا نقلبو على شكون لي انقيه واش ديما اي حاجة بسيطة نكولو خاص الوزارة و الادارة و الروينة ، ماشي بزاف باش كنت المرسة د افني وي خاااانزة ولكن شكون لي خنزها هما الناس لي خدامين فيها مامسوقينش و دابا كايكولو لا حكا و الواد المسؤولين لي ماداروش خدمتهوم و تاقاو الله على هادشي لي كاديرو
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5
5 - غزلان الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:30
الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري كلها اذان صاغية من اجل تحقيق مطالب المواطنين و خاصة فئة الصيادين.
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-1
6 - حرفي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:31
الوزارة تبدل كل ما بوسعها من مجهودات الا ان السماسرة و الوسطاء دائما يسعون الى تحقيق الثراء عن طريق استغلال مصالح المواطنين
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-4
7 - اسمي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:31
على الاقل هذا الميناء تتوفر فيه كثير من شروط الصحة و السلامة الغذائية، و المجهودات جارية لتحقيق باقي المطالب
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4
8 - امرأة حرة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:33
مشكل الترمل بمدخل الميناء لم يعد مطروحاً والأشغال على قدم وساق للاجابة عن مشاكل المواطنين
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-1
9 - محمد الحو الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:40
يجب محاربة المضاربين لأنهم هم السبب في معظم المشاكل التي يعانيها القطاع
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5
10 - ajart الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:41
داباااا عاد فقتو فين كنتو مين كان بلفقيه أولا زعما بان ليكم تهدرو بعد سنين تبا لنا لا نهتم لكرامتنا الا بعد الواقعة يجب على الباعة او المشرفين على المكان التحلي بالنظافة و النظام لانه الان هو مسؤوليتكم و يجب أن ننظم أنفسنا دون أي مسؤول و الوزارة حمد الله دارت ليكم المشروع و و و و المواطن شريك في التنمية و باركا ما نغطيو الشمس بالغربال
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5
11 - الواقعي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:42
من يلاحظ معي التعاليق 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 هي مكتوبة من نفس الشخص . و لا تحتاج الى ذكاء خارق لتكتشف انها من طرف شخص واحد . و تكرار هذه التعاليق يؤكد بالضرورة ان ما جاء في المقال صحيح و ان هناك تقصير من الوزارة الوصية .ارجو نشر تعليقي
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3
12 - مهنيون من الجنوب الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:48
قطاع الفلاحة و الصيد البحري تجربة رائدة على المستوى القاري و الدولي و المهتمون و المعنيون بهذا القطاع على يقين بما هو قادم من الاستثمار و البرامج التنكوية و المطلوب هو محاربة المضاربين و السماسرة
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-3
13 - النورس الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:56
الوزارة الوصية تقوم بكل المجهودات لتحسين القطاع يجب محاربة المضاربين وتشجيع الاستثمار للنهوض بالقطاع
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-3
14 - عبدووو الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:01
عندما تقوم المصلحة المختصة باشغال التهيئة و الترميم للميناء هده الاصلاحات تتطلب وقت لهدا يجب على الصيادين التفهم و التعاون من طرف الصيادين و تعاون على ايجاد حل وسط يرضي كل الاطراف كما ان المسؤولين يقومون بواجبهم على اكمل وجه
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-2
15 - عبد الرزاق الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:44
العمل بشكل تشاركي يخلق جو من التفاهم و التجاوب للوصول الى حلول ترضي كلا الطرفين لهدا على الوزارة الوصية الاستماع لصيادين و كدا الصيادين عليهم اعطاء الوقت و الالتزام بالاتفاق المسبق
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16 - لؤي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:57
جل التعاليق يعلقها نفس الشخص بطريقة مفضوحة ههههه
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17 - بشرى الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:43
بالله عليكم إنعدام النظافة حتى هي خاصنا نغوتو ونحتاجو عليها شكون لي خدام وكيسترزق الله من الميناء أكيد أنتم وشكون كيوسخ أكيد أنتم إوا نوضو جمعو شطايطكم ونقيو بلايسكم نتما غير كتساليو حتى تساليو وتخليو دنيا خانزة نهار مورا نهار وجيو قولو إنعدام النظافة وباااز الله انعل لي مايحشم
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18 - amal hajiri الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:50
الوزارة تبدل كل ما بوسعها من مجهودات إلا أن هلد الناس ما عرفت أش بغاو
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19 - mohamed rida الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:53
عرف قطاع الصيد البحري في المنطقة الجنوبية دينامية نمو متصاعدة في الاستثمار العمومي والخاص منذ تولي الوزارة الوصية مهام تسيير وتدبير القطاع.
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20 - أمين خالدي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:56
وزارة متمكنة وتضم كفاءات عالية تنهج استراتيجية ناجحة للنهوض بالقطاع الى أعلى المستويات.ونتوما غير لي مالقا مايدير اه حكا الوزارة أه حكا الحكومة.إوا الله يعفو عليكم
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21 - oum imran الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:59
الصيد البحري قطاع حقق نجاحا باهرا بفضل الخبرة و حسن تدبير السيد الوزير ولابد من وجود بعض العراقيل المفتعلة أحيانا وسيتم تجاوزها بفضل الوزارة
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