عقار يدفع متضررين إلى الاحتجاج بـ"عاصمة النخيل"

إبراهيم مغراوي

قضت محكمة الاستئناف، أمس الخميس، بتأييد حكم ابتدائي لعقد المكتب الجديد لتعاونية "نور الهدى"، بحي مبروكة بمقاطعة جليز، جمعه العام، بعد إدانة رئيس التعاونية ومديرها السابقين (خمس سنوات) وأمين مالها السابق أيضا (سنة ونصف) المتابعين بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك دون سند قانوني، والحكم عليهم بإرجاع الأموال إلى أصحابها وتعويض 10 في المائة، خلال جلسة يناير 2014. بعدها رفع المنخرطون دعوى قضائية لعقد جمع عام جديد، رفضه المحكوم عليهم، إضافة إلى أحد مالكي العقار.

وخلال جلسة تداول هذه القضية، خاضت ما يزيد عن 500 أسرة متضررة، من المنخرطين في التعاونية السكنية "نور الهدى"، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، رافعة شعارات تعكس معاناة الأسر التي وضعت كل ما تملك قصد الحصول على مسكن، تبخر في رمشة عين، يحكي محمد المدكوري، أحد المتضررين، لهسبريس.

وتعود تفاصيل مأساة هذه الأسر إلى سنة 2011، حين انخرطت في التعاونية سابقة الذكر، في أفق تسلم شققها بعد سنتين (2013)، لكن بعد ذلك "فوجئنا بأن الأرض ما زالت عارية، وبعد شروعنا في مساءلة مكتب التعاونية ووجهنا بالمماطلة، فتقدم بعض المنخرطين بشكاية إلى وكيل الملك، الذي أمر باعتقال كل من رئيس مكتب التعاونية المذكورة ومديرها"، يقول المتضرر نفسه.

وأضاف المدكوري "بعدها اكتشفنا أن مكتب التعاونية توصل بأزيد من 10 مليارات سنتيم، سلم منها 7 مليارات سنتيم لمالكي العقار (أربعة هكتارات)، لنفاجأ بأن الحصة الكبيرة يمتلكها واحد منهم (60 بالمائة)، ورهنها لإحدى الوكالات البنكية، رغم توصله بمبلغه المالي (70 مليون درهم) على يد موثق".

واستطرد قائلا: "وفي سياق صراعنا مع مكتب التعاونية الذي أدين بالسجن النافذ، والذي يتكون من ثلاثة أعضاء، قام هؤلاء سنة 2012 بتأسيس شركة واستفادوا من الإعفاء الضريبي، في زمن وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، ووزير المالية نزار البركة، رغم أن العقار ما زال باسم المالك الأصلي، وموضوع رهن لدى الوكالة البنكية".

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بتمكينهم من الأرض أو المبلغ المالي لكل منخرط (200000 درهم)، لأن صاحب العقار اعترف بأنه توصل بـ7 مليارات سنتيم، خلال تحقيقات القضاء، وأكد ذلك الموثق الذي أشرف على عملية توثيق هذه العملية، على حد قول محتجين لهسبريس.