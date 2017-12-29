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مشاهد من جرادة يوم الإضراب .. حذر ولجان شعبية وتحضير للغد

مشاهد من جرادة يوم الإضراب .. حذر ولجان شعبية وتحضير للغد
مراد ميموني من جرادة
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:00

استجابت ساكنة جرادة للإضراب العام الذي دعت إليه الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بالمدينة، وتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمقاهي والأسواق والمؤسسات العمومية، وغيرها.

وتعرف شوارع جرادة وأزقتها حركة سير عادية مع بعض الاجتماعات المتفرقة لتدارس مشاكل المدينة والأشكال الاحتجاجية المزمع تنظيمها خلال هذا المساء، بعد ورود خبر مفاده انطلاق التظاهرة من ساحة الأمل، وتوافد العديد ممن سيشاركون فيها من الجماعات المحلية المجاورة كتاكفايت، وعين بني مطهر، وواد الحيمر، وكنفودة.

وقد نفى أبرز النشطاء "بحراك جرادة" دعوتهم إلى التظاهر، بعد أن أدوا القسم على المصحف الشريف أمام "بئر الموت" الذي وقعت به فاجعة شهداء "الرغيف الأسود" ضحايا الفحم على أن "لا يخونوا ولا يساوموا ولا يتراجعوا عن مطالبهم العادلة والمشروعة ولو على حساب حياتهم".

وتقدم نشطاء جرادة بتوجيهات عامة حول مسار الحراك، من خلال بث مباشر نقلته مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي النشيطة في الجوهرة السوداء.

ودعا هؤلاء إلى الحيطة والحذر والبقاء وسط الأحياء لاختيار ممثلين لتكوين لجان بالأحياء الشعبية، تنبثق عنها لجنة كبرى لمناقشة الحراك والعمل على ضمان استمراريته حتى تحقيق المطالب، مع دعوتهم إلى التظاهر يوم غد السبت، على الساعة الثانية بعد الزوال بـ"ساحة ضحايا الفحم"، قرب مقر الجماعة الحضرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - yalli hanie الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:11
من حقهم أن يطلبوا حقوقهم من الدولة المغربية لأنهم بشر ويستحقون أن يعيشوا كباقي خلق الله. الوزراء والبرلمانيون في المغرب يعيشون مترفين مع التعويض عن كل شيء ويجوبون العالم بأموال دافعي الضرائب مع تقاعدهم المريح بأربعة سنوات خدمة فقط والآخر المواطن المغربي المحقور دوما وأبدا يؤدي ثمن ذلك لا غير. فعلا لماذا لم تدقوا جدران الجزان منم زمن بعيد ؟؟ كما في رواية غسان كنفاني ؟؟؟ لماذا هذا الموت المجاني ؟؟ لماذا تتركون الآخر يستعبدكم ؟؟؟ وقد ولدتكم أمهاتكم أحرار طبعا */ لماذا لا ترجعون الأمور إلى نصابها ؟؟؟ الأحزاب هي أيضا شريكة في الجريمة فلا تثقوا فيها طبعا */*/
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2 - حسن الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:11
يجب على الدولة فرض ضرائب على اصحاب المليارات لا يعقل ان يراكم احدهم الملايير على ظهر الشعب و يبني الفيلات و القصور بينما جهات في البلاد تعيش ضروفا مزرية و تعيش فقرا مدقعا
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3 - محمد محمد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:13
التحضير والاستعداد وتكوين لجان شعبية. يبدو أن الحرب وعدوان خارجي سيبدأ الهجوم على المدينة. لا حول ولا قوة الا بالله. يبدو أننا كلما حدثت واقعة او انقلبت سيارة أو تقاتلا اثنان إلا وخرجنا في مظاهرات والدعوة إلى الاحتجاجات. الفساد ينخرنا جميعا حكاما ومحكومين.
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0
4 - Nabil الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:14
الهم نجنا من الفتن ماظهر منها و ما بطن.
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