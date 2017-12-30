افتتاح مركز لذوي الإعاقة بضواحي اشتوكة آيت باها

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

بهدف ضمان استفادة الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة القاطنين بجماعة سيدي بيبي والجماعات المجاورة، من خدمات التربية الخاصة وكذا خدمات التأهيل المهني، تم يوم أمس افتتاح المركز التربوي التأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز سيدي بيبي بضواحي اشتوكة آيت باها، بحضور سفير دولة بولندا بالمغرب، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية، وفعاليات جمعوية.

المركز الذي أسسته فدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة باشتوكة آيت باها، وفّرت الجماعة الترابية سيدي بيبي وعاءه العقاري، بالإضافة إلى مساهمتها بمعية الإنعاش الوطني في بنائه. كما عملت الفدرالية وجمعيات المجتمع المدني ومحسنين على إصلاح المركز وتهيئة فضائه الأخضر، أما تجهيزه فساهمت فيه كل من مبادرة التنمية البشرية والمجلس الإقليمي والفدرالية والسفارة البولندية بالمغرب.

عبد العزيز مساعد، مدير فدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة باشتوكة، قال في تصريح لهسبريس إن المشروع سيستفيد من خدماته 70 شخصا، منهم 40 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تتجلى أساسا في المجال التربوي والخدمات التكميلية كالترويض الطبي وتقويم النطق والمواكبة النفسية والاجتماعية والنقل. أما الشق التأهيلي، فسيستفيد منه 30 شخصا من ذوي الإعاقة تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ويهم هذا الشق ورشات الحلاقة والطبخ والخياطة والحلويات، يضيف عبد العزيز مساعد، الذي أوضح أن إدارة التعاون الوطني ستساهم بمنحة سنوية للتأطير، في إطار مشروع تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أن المركز سيعمل على تقريب الخدمات من هذه الشريحة وتخفيف عبء التنقل عنها نحو مركز بيوكرى. كما سيُخفف من الطلب المتزايد على مركز ذوي الاحتجاجات الخاصة ببيوكرى، الذي وصلت لائحة الانتظار لولوجه إلى أزيد من 200 طلب، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لفئة واسعة من الأطفال المعاقين من أجل الالتحاق به، وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على دبلومات تمكّنهم من الاندماج في سوق الشغل أو إنجاز مشاريع خاصة بهم ومدرة للدخل.