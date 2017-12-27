مقاطعة جنان الورد بفاس تنفي حجز لحوم كلاب

هسبريس من الرباط

أفاد بلاغ صادر عن مقاطعة جنان الورد بفاس بأن الخبر المتداول بخصوص حجز كمية من لحوم الكلاب، بمحل بحي المصلى التابع لها، "لا أساس له من الصحة".

وأضاف البلاغ ذاته أنه، في إطار عملية مراقبة جودة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، وإثر إخبارية، تم التنسيق بين مصلحة حفظ الصحة والأمن الوطني وقائد الملحقة الإدارية اللويزات، "فقامت اللجنة يوم الأربعاء 27/12/2017 وعلى الساعة الحادية عشرة والنصف بمعاينة المحل غير المرخص، حيث تم ضبط كمية حددت في 140 كيلوغراما من اللحوم معدة لحشو النقانق".

وتم خلال عملية المعاينة، وفق البلاغ ذاته، حجز الكمية المضبوطة وتحرير محضر بذلك؛ كما تم حجز المعدات المستعملة في تحضيرها.