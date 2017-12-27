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الرئيسية | جهات | مقاطعة جنان الورد بفاس تنفي حجز لحوم كلاب

مقاطعة جنان الورد بفاس تنفي حجز لحوم كلاب

مقاطعة جنان الورد بفاس تنفي حجز لحوم كلاب
هسبريس من الرباط
السبت 30 دجنبر 2017 - 13:57

أفاد بلاغ صادر عن مقاطعة جنان الورد بفاس بأن الخبر المتداول بخصوص حجز كمية من لحوم الكلاب، بمحل بحي المصلى التابع لها، "لا أساس له من الصحة".

وأضاف البلاغ ذاته أنه، في إطار عملية مراقبة جودة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، وإثر إخبارية، تم التنسيق بين مصلحة حفظ الصحة والأمن الوطني وقائد الملحقة الإدارية اللويزات، "فقامت اللجنة يوم الأربعاء 27/12/2017 وعلى الساعة الحادية عشرة والنصف بمعاينة المحل غير المرخص، حيث تم ضبط كمية حددت في 140 كيلوغراما من اللحوم معدة لحشو النقانق".

وتم خلال عملية المعاينة، وفق البلاغ ذاته، حجز الكمية المضبوطة وتحرير محضر بذلك؛ كما تم حجز المعدات المستعملة في تحضيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - simo fes السبت 30 دجنبر 2017 - 14:15
وهل تم حجز لحوم العجل والصردي في المطعم.لاحول ولا قوة إلا بالله
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30
2 - عبدو السبت 30 دجنبر 2017 - 14:17
اوا ضوخو علينا راه مشات ايّام الگوم علاش جميع المغاربة مراض لأنهم يأكلون الكلاب والحمير وجميع الذي لا يخطر على بال ولا مراقبة ولا هم يحزنون لان الرشوة اعمت العيون وقتلت الضمائر الحية ولكن هناك مراقبة الله سبحانه وتعالى الذي ينتقم من كل جبار وكل الذي يأذي عباده مهما طال به الزمن
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43
3 - عريش السبت 30 دجنبر 2017 - 14:26
واقعة بيع لحوم بيع لحوم الكلاب للمواطن يجب التأكد منه حتى لا نظلم أحدا من المواطنين.
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4
4 - مهاجر السبت 30 دجنبر 2017 - 14:30
صورة مقززة ....... هناي فأمريكا واحد عدب كلب حكموا عليه ب 15 سنة سجنا ...يجب تشديد العقوبات ...القطط والكلاب ماشي تاع الأكل
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14
5 - Siham السبت 30 دجنبر 2017 - 14:30
جاء في البلاغ .........معاينة المحل الغير المرخص. هذا يكفي. غير مرخص ، غير مراقب، غير صالح، غير مدرب، غير معترف بالقانون ...... إلخ.
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23
6 - إخفاء الشمس بالغربال السبت 30 دجنبر 2017 - 14:36
المسؤولون في مقاطعة فاس يريدون إخفاء الحقائق. والبلاغ الصادر عنهم لا يحدد طبيعة اللحم الفاسد وإنما يحدد فقط الكمية المحجوزة. وهذا يدل على أن اللحم المحجوز يعود الى كلاب ضالة. فعذركم أيها المسؤولون هو أشد خساسة من تهاونكم في تحمل المسؤولية.
المسؤولون عن هذه الفضيحة ينبغي أن يعاقبوا قانونا أو على الأقل تقديم إستقالتهم حفاظا على ماء وجوههم.
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10
7 - كمال السبت 30 دجنبر 2017 - 14:45
لا حول و لا قوة الا بالله .لحم الحمير دبا المرأة بلا ما تحاول توكلو لرجلها راه غياكلو في الزنقة وانا تنقول مالنا مدوخين
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9
8 - مانعرف السبت 30 دجنبر 2017 - 15:03
اسيدي خليونا نترينيو على لحم الكلب أو لحمار أو الطوبة حتى هي راه جاي واحد الوقت غادي نخدمو بكيلو ديال لحم لعجل فاشهر كولشي مخرمز فين مارديتي راسك العافية أو الأجرة زيرو جوج فرنك باغي تأكل بها البوفتيك الله يعفو علينا
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