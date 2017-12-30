آليات جهة الشرق تفتح مسالك طريقة بإقليم فجيج‎

هسبريس من وجدة

انطلقت بجماعة تندرارة بإقليم فجيج أشغال فتح مسالك طرقية بالجماعات القروية التابعة للنفوذ الترابي للإقليم، من أجل تسهيل وتأمين حركة الساكنة والتخفيف من معاناتها في التنقل؛ وذلك في إطار البرنامج المسطر من طرف مجلس الجهة لهذا الغرض.

وفي هذا الإطار، قام عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة أعضاء المجلس المنتمين إلى إقليم فجيج، بزيارة أشغال فتح المسالك الطرقية التي تتم بواسطة الآليات والشاحنات المملوكة لمجلس الجهة، خصوصا الطريق التي ستربط بين تندرارة، تيكري وبوعرفة.

وأكد عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، أن "جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذ إقليم فجيج ستستفيد من برنامج فتح المسالك الطرقية، بحكم أن الإقليم يمتد على مساحة شاسعة تشكل 50 في المائة من جهة الشرق"، مشيرا إلى أن الطريق التي بدأت بها الأشغال ستمتد على مسافة 95 كيلومترا، وتهم بالدرجة الأولى الرحل الذين كان من الواجب توفير المسالك الطرقية لهم، لأنهم كانوا في حال هطول الأمطار والثلوج يحاصرون، إلا أنه بفضل المسالك الطرقية التي ستنجزها آليات مجلس الشرق سيمكنهم التنقل لقضاء أغراضهم.

من جهتها، عبرت ساكنة بالمناطق المستفيدة عن شكرها وامتنانها لهذه الالتفاتة من طرف مجلس جهة الشرق، التي ستمكن من فتح وتوسيع المسالك الطرقية، ما سيساهم في فك العزلة عنها، خاصة في فصل الشتاء.

والى جانب برنامج فتح وتوسعة المسالك الطرقية بالجماعات القروية لإقليم فجيج، فإن الأخيرة استفادت من برامج مجلس جهة الشرق التي تروم تعزيز وتطوير البنيات التحتية بالإقليم، والرفع من جودة الخدمات الأساسية، خاصة بالعالم القروي.