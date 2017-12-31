فواتير الكهرباء والماء تغضب سكانا بالفقيه بن صالح

هسبريس - صالح الخزاعي

نظم عدد من سكان مدينة الفقيه بن صالح، عشية اليوم، وقفة احتجاجية قرب باب الأحد بشارع الحسن الثاني، وسط المدينة، من أجل التنديد بغلاء فواتير الكهرباء والماء الصالح للشرب، والمطالبة بإعادة النظر فيها، واتخاذ إجراءات واضحة تسمح للسكان بتتبع ما يستهلكونه كل شهر من الكهرباء والماء.

وأوضح عبد المنعم الجعد، عضو "التنسيقية المحلية للدفاع عن الكرامة ومحاربة الفساد ومساندة الحراك الشعبي بالفقيه بن صالح"، أن "تلاعبات واضحة تطال فواتير الكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث يتم إصدار فاتورتين متتاليتين أو ثلاثا، عبر تقدير كمية الاستهلاك دون الرجوع إلى العدادات، لتعقبها في الشهر الموالي فاتورة ثقيلة بأشطر مرتفعة".

وأضاف الجعد، في تصريح لهسبريس، أن "الغلاء والتلاعب بالفواتير أثقلا كاهل السكان، مما دفعهم إلى الاحتجاج، والمطالبة بعدم التعامل بعملياتles estimations ، والسير على منوال مجموعة من المدن، التي صار سكانها يحصلون من مراقبي العدادات على إشعارات عند كل عملية مراقبة، مما يُسهل تتبع كمية الاستهلاك المسجلة شهريا".