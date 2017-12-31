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الرئيسية | جهات | فواتير الكهرباء والماء تغضب سكانا بالفقيه بن صالح

فواتير الكهرباء والماء تغضب سكانا بالفقيه بن صالح

فواتير الكهرباء والماء تغضب سكانا بالفقيه بن صالح
هسبريس - صالح الخزاعي
السبت 30 دجنبر 2017 - 23:12

نظم عدد من سكان مدينة الفقيه بن صالح، عشية اليوم، وقفة احتجاجية قرب باب الأحد بشارع الحسن الثاني، وسط المدينة، من أجل التنديد بغلاء فواتير الكهرباء والماء الصالح للشرب، والمطالبة بإعادة النظر فيها، واتخاذ إجراءات واضحة تسمح للسكان بتتبع ما يستهلكونه كل شهر من الكهرباء والماء.

وأوضح عبد المنعم الجعد، عضو "التنسيقية المحلية للدفاع عن الكرامة ومحاربة الفساد ومساندة الحراك الشعبي بالفقيه بن صالح"، أن "تلاعبات واضحة تطال فواتير الكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث يتم إصدار فاتورتين متتاليتين أو ثلاثا، عبر تقدير كمية الاستهلاك دون الرجوع إلى العدادات، لتعقبها في الشهر الموالي فاتورة ثقيلة بأشطر مرتفعة".

وأضاف الجعد، في تصريح لهسبريس، أن "الغلاء والتلاعب بالفواتير أثقلا كاهل السكان، مما دفعهم إلى الاحتجاج، والمطالبة بعدم التعامل بعملياتles estimations ، والسير على منوال مجموعة من المدن، التي صار سكانها يحصلون من مراقبي العدادات على إشعارات عند كل عملية مراقبة، مما يُسهل تتبع كمية الاستهلاك المسجلة شهريا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بنت المملكة السبت 30 دجنبر 2017 - 23:57
نعم هكدا خاص نوليو راه مكيحس بينا حد كروش لحرام بجغونة حتى الخضر الغالية خاص نقاطعوها خليوها تخسر مالهم ضسرو علينا
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2 - اومحند الحسين الأحد 31 دجنبر 2017 - 00:08
*كمغاربة مستضعفين نرفع بلوانا،،لملكنا ومولانا *

وا خوتي لمغاربة لمن غا نشكي؟
وشكون لي غادي يسمع ليك؟
او فين هي الدولة الضامنة لحقوق هذا الشعب،،والكفيلة بصون مقدرات وارزاق المغاربة،،، من النهب والسلب المنظم،،؟
شخصيا اسميها الوكالة المستغلة لضروريات الشعب من ماء وكهرباء!
نقطة عجيبة وغريبة في اسم الوكالة بآختصار :
و - م - ت - ع
بمعنى التمتع على حساب ارزاق وعرق هذا الشعب
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2
3 - مغربي الأحد 31 دجنبر 2017 - 00:09
آش هاذ المصيبة،واش ولينا فيما بقينا مشكل مع إدارة موضوع مغوار ونعتصم،وا الشعب وتفيق وبارازانى من الجهل،عاش مانمشيوشو للطريق القانوني،نظمو راسنا في إطار جمعيات و نرفعو دعوئ قضاءية ضد الإدارة في المحكمة الإدارية،وباركت من التخلف و الجهل و شوهتونا في العالم بسبب هاذ الجهل و لكن اللوم لدولة لي تخلات علئ التعليم التعليم التعليم التعليم هي السبب ديال هاذ الشرهة لي راحنا فيها.المغرب للأسف أصبح في أوروبا يضرب به المثل في التخلف،أصبحت أغاني تغني ضده،دخلو ليوتوب و سمعو أغاني ألمانية تمس المغرب و تحتقره.
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