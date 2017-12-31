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كُتّاب وآراء
الدرك يستبق احتفالات السنة الميلادية بخريبكة
أوضح مسؤول بسرية الدرك الملكي بخريبكة أن الاستعدادات لاستقبال السنة الميلادية الجديدة بدأت منذ عدة أيام، من خلال شن حملات واسعة بمختلف النفوذ الترابي التابع للسرية، بهدف تجفيف منابع الإجرام والاتجار في المخدرات وترويج المشروبات الكحولية في مثل هذه المناسبات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الدرك الملكي ستشرع في إجراءات احترازية أخرى، انطلاقا من الساعة الخامسة زوالا، من خلال الرفع من عدد دوريات المراقبة الطرقية، خاصة بالملتقيات والطرق الرئيسية المحيطة بالمدينة، وتعزيز مراقبة فندقين يوجدان على مشارف المجال الحضري لخريبكة.
وأضاف المسؤول أن المصالح الدركية ستخصص دوريات للتطهير الليلي، ودوريات مختلطة بين الدرك والقوات المساعدة، وأخرى لتعزيز أمن الثكنات التابعة للجهاز الدركي، مشيرا إلى أن بعض العناصر بالزي المدني ستعمل على تعزيز أمن الفنادق والمنشآت الكبرى داخل المجال الحضري أيضا، في إطار التعاون الواجب بين مختلف الأجهزة المسؤولة عن تأمين الاحتفالات.
وختم المصدر ذاته توضيحاته بالتأكيد على أن مدينة خريبكة ليست كباقي المدن التي تشهد احتفالات كبيرة بدخول السنة الميلادية الجديدة، لكن ذلك لا يمنع من اتخاذ كافة التدابير الاستباقية والميدانية للتدخل في أي وقت، وتلبية أي نداء يتطلب التدخل العاجل أو المساندة لباقي الأجهزة الأمنية.