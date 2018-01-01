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كُتّاب وآراء
سدود قضائية ودوريات أمنية في رأس السنة بسطات
عقدت ولاية أمن سطات، مساء الأحد، اجتماعها التنسيقي لتوزيع المهام، والتنسيق بين عناصر الشرطة، بمختلف تلويناتها، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، لتأمين احتفالات استقبال السنة الجديدة بمدينة سطات.
وحسب مصادر أمنية، فإن التوجيهات الصارمة، التي أعطيت لجميع أفراد الأمن من قبل الرؤساء، ركّزت على تأمين احتفالات المواطنين والحفاظ على سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، عن طريق إنشاء ثلاثة سدود قضائية بمدخل مدينة سطات من الجهة الشمالية، وكذا الجهة الجنوبية، وطريق كيسر في اتجاه الطريق السيار، بالإضافة إلى نقط مراقبة بطريق ابن أحمد وأولاد سعيد، ودوريات أمنية متنقلة في أحياء المدينة.
وأسفرت التدخلات الأمنية إلى حدود الساعة العاشرة ليلا من اليوم الأحد، حسب إحصاءات حصلت عليها هسبريس من العميد المركزي، بتنسيق مع خلية التواصل بولاية أمن سطات، عن إيقاف 4 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات وترويجها.
كما وضع 8 أشخاص تحت الحراسة النظرية بتهمتي السكر العلني البيّن وإحداث الفوضى بالشارع العام، فيما تم إيقاف أحد الأشخاص بتهمتي السكر العلني البيّن والسياقة في حالته. وبلغ عدد الأشخاص الذين خضعوا لتحقيق الهوية ما مجموعه 54 فردا.