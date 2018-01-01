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الرئيسية | جهات | حركة تعلن إطلاق سراح آخر معتقلي "إميضر"

حركة تعلن إطلاق سراح آخر معتقلي "إميضر"

حركة تعلن إطلاق سراح آخر معتقلي "إميضر"
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 يناير 2018 - 12:20

أفادت حركة "إميضر" الاحتجاجية أنها استقبلت آخر معتقليها السياسيين المفرج عنهم قبل يومين، "ويتعلّق الأمر بالمعتقلين الثلاثة حميد ابركى وإيشو حمدان، اللذين تم اعتقالهما يوم 28 دجنبر 2013، وكذا المعتقل مصطفى فاسكا، الذي تم توقيفه يوم 27 دجنبر 2014".

ووفق تقرير صادر عن الحركة، التي تطلق على نفسها "حركة على درب 96"، فإنها تعتبر نفسها "من بين أكثر الحركات الاحتجاجية تعرّضا للاعتقال السياسي بعد حراك الرّيف، وقد أتت سياسة اعتقال أبناء إميضر من بين سياسات أخرى متعددة في إطار مقاربة أمنية شرسة واسعة فرضتها السّلطات على المحتجّين منذ انطلاق الاحتجاجات، إلى جانب الحصار الإعلامي وتجاهل المطالب وغيرها من الممارسات الخارقة لحقوق الإنسان والرّامية إلى إخماد الاحتجاج وإقباره".

وأضاف التقرير أن توقيف أول معتقلي الحركة (مصطفى أوشطوبان) تم يوم 5 أكتوبر 2011، وأن الحكم عليه كان بأربع سنوات حبسا نافذا، "كما تم اعتقال أزيد من 30 شخصا بعد ذلك، على طول الست سنوات الماضية من عمر الاحتجاج السلمي بإميضر، والزج بهم في سجون الظلم لمدد تتراوح بين 12 و48 شهرا، حيث تم الإفراج عن كافة المعتقلين بعد انقضاء مدد الأحكام السجنية الظالمة في حقهم، ولعلّ آخر من غادروا سجون العار هم المعتقلون الثلاثة المفرج عنهم قبل يومين"، يضيف التقرير ذاته.

وبعد سردها عددا من ملابسات الاعتقالات وتطوراتها، ختمت الحركة تقريرها بتذكير الرأي العام بكونها برزت منذ غشت 2011 للدفاع عن ملف اجتماعي، اقتصادي وبيئي "يعكس تصور ساكنة إميضر في النهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث بنيات تحتية، ومحاربة التلوث المنجمي، وسياسات نهب ثروات المعادن والأراضي والمياه والرمال ورفع الإقصاء الممنهج عن المنطقة على طول نصف قرن من استغلال واحد من أكبر مناجم الفضة في العالم، وقد أقدم السكان على منع الشركة من استئناف استغلال واحد من أهم مصادر المياه والدخول في اعتصام مفتوح منذ ذلك الحين إلى حدود اليوم، مما جعله أطول اعتصام واحتجاج سلمي في تاريخ المغرب، إن لم نقل الأطول في العالم من نوعه وظروف استمراريته" بتعبير التقرير ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن الاثنين 01 يناير 2018 - 13:16
بالامس كنا متضامنين مع الإيميضريين وقلنا اللهم إن هذا منكر لكن مع مىوى الوقت تبين أننا كنا على خطاء فادح فبمجرد الحديث عن تحديد إداري جديد للجماعات الترابية أخرجوا أنيابهم ضد السكان جماعة إكنيون الذين سكنوا في هذه المنطقة قبل إحذاث جماعة إيميضر ومن هنا نؤكد ونقول لن نكون في تراب جماعتهم أبدا إلا ان يتم تهجيرنا فذلك شيئ آخر عنصرية وقبلية متفشية فيهم لم يريثكم الله هذا المنجم هو ملك لجميع أيت عطا دون إستثناء
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7
2 - جليل نور الاثنين 01 يناير 2018 - 13:24
تحية إكبار لمناضلي إميضر..و مثلها للمناضلين و المناضلات في زكورة و الحسيمة و جرادة و في كل مكان من هذا البلد المهضومة حقوق جماهيره الكادحة في الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية..أنتم شبابنا حملة المشعل على طريق الأمل و ما دام المشعل في أيد شباب يحب شعبه و وطنهذ فلن يخبو أبدا..
سنمضي إلى ما نريد وطن حر و شعب سعيد
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