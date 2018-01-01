24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:3012:3615:1117:3318:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. القرد السجين في متاهة الاستهلاك (5.00)

  2. خبير يتوقع "تواطؤ" الجزائر والبوليساريو في شن حرب ضد المغرب (5.00)

  3. السعودية ترفع أسعار البنزين بداية من العام الجديد (5.00)

  4. دبي تخطف الأنظار في احتفالية مبهرة بحلول العام الجديد 2018 (5.00)

  5. سدود قضائية ودوريات أمنية في رأس السنة بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أمن الفقيه بن صالح يوقف العشرات ليلة رأس السنة

أمن الفقيه بن صالح يوقف العشرات ليلة رأس السنة

أمن الفقيه بن صالح يوقف العشرات ليلة رأس السنة
هسبريس من الفقيه بن صالح
الاثنين 01 يناير 2018 - 15:05

بعد انتهاء الاحتفالات المواكبة لاستقبال السنة الميلادية الجديدة، أوضح مسؤول أمني بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح أن الإجراءات التي اتخذتها المصالح الأمنية بمختلف الأحياء السكنية والشوارع الكبرى والنقط الحساسة بالمدينة، تكللت بتسجيل مجموعة من المخالفات وتوقيف عدد من الأشخاص وحجز كميات من الممنوعات.

وبلغة الأرقام، أشار المصدر ذاته إلى أن 630 شخصا جرى التحقّق من هوياتهم، وتبيّن أن 6 منهم مبحوث عنهم من أجل قضايا مختلفة، في الوقت الذي تمّ فيه وضع 42 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية، منهم 3 أشخاص من أجل الضرب والجرح، وشخصان من أجل السرقة، وشخصان من أجل حمل السلاح الأبيض، وأربعة أشخاص من أجل استهلاك المخدرات، والبقية من أجل السكر.

وأكّد المسؤول الأمني أن المراقبة الطرقية بالفقيه بن صالح تمت على مستوى ثلاثة سدود قضائية، وأسفرت عن مراقبة 250 مركبة، وتسجيل 40 مخالفة سير، فيما جرى حجز 125 لترا من ماء الحياة، و30 قنينة من الخمور مختلفة الأنواع، و9 كيلوغرامات من مخدر "الكيف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.