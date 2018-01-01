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كُتّاب وآراء
أمن الفقيه بن صالح يوقف العشرات ليلة رأس السنة
بعد انتهاء الاحتفالات المواكبة لاستقبال السنة الميلادية الجديدة، أوضح مسؤول أمني بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح أن الإجراءات التي اتخذتها المصالح الأمنية بمختلف الأحياء السكنية والشوارع الكبرى والنقط الحساسة بالمدينة، تكللت بتسجيل مجموعة من المخالفات وتوقيف عدد من الأشخاص وحجز كميات من الممنوعات.
وبلغة الأرقام، أشار المصدر ذاته إلى أن 630 شخصا جرى التحقّق من هوياتهم، وتبيّن أن 6 منهم مبحوث عنهم من أجل قضايا مختلفة، في الوقت الذي تمّ فيه وضع 42 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية، منهم 3 أشخاص من أجل الضرب والجرح، وشخصان من أجل السرقة، وشخصان من أجل حمل السلاح الأبيض، وأربعة أشخاص من أجل استهلاك المخدرات، والبقية من أجل السكر.
وأكّد المسؤول الأمني أن المراقبة الطرقية بالفقيه بن صالح تمت على مستوى ثلاثة سدود قضائية، وأسفرت عن مراقبة 250 مركبة، وتسجيل 40 مخالفة سير، فيما جرى حجز 125 لترا من ماء الحياة، و30 قنينة من الخمور مختلفة الأنواع، و9 كيلوغرامات من مخدر "الكيف".