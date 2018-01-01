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الرئيسية | جهات | الراشيدية ترفع شعار "رايحين للقدس شهداء بالملايين"

الراشيدية ترفع شعار "رايحين للقدس شهداء بالملايين"

الراشيدية ترفع شعار "رايحين للقدس شهداء بالملايين"
هسبريس - الأناضول
الاثنين 01 يناير 2018 - 23:25

شهدت مدينة الراشيدية، اليوم الإثنين، مهرجاناً خطابياً وفنياً تضامناً مع القدس، تحت شعار "مغاربة من أجل فلسطين".

المهرجان، الذي نظمته جمعيات غير حكومية، حضره مسؤولون محليون ومئات المواطنين، وشهد فقرات غنائية قدمتها مجموعة من الفرق الفنية المغربية.

ورفع المشاركون لافتة كبيرة مكتوب عليها "ساكنة الراشيدية تدين القرار الأمريكي الغاشم في القدس الشريف وتعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين".

ومن بين الشعارات، التي رفعها المشاركون، "كلنا فداء فلسطين الصامدة"، و"تحية مغربية للقدس الأبية"، "على القدس رايحين شهداء بالملايين".

كما رفع المشاركون علم فلسطين إلى جانب العلم المغربي.

وأدان المشاركون، في كلماتهم خلال المهرجان، القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وطالبوا باستعمال كل الوسائل للوقوف ضد هذا القرار، سواء تعلق الأمر بالحكومات أو الشعوب.

.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - pffffff الاثنين 01 يناير 2018 - 23:30
رايحين للقدس بالملايين في الشعارات وا خلاعتو العالم يا الظواهر الصوتية
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43
2 - Fanzi الاثنين 01 يناير 2018 - 23:44
واش الرشيدية اللي ضارب باباها لعجاج و الجفاف و تضم جماعات هي الأفقر في المملكة ما بقى لها غير تتضامن مع القدس؟ غسلو لكم دماغم الفقهاء خلاومم تسبقو مشاكل العالم على مشاكلكم. و كن غير درتو شي مهرجان خطابي على اللشمانيا.
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27
3 - hamid الاثنين 01 يناير 2018 - 23:57
نهتف بشعارات ضد أمريكا والدهاب للقدس ونتهافت على قرعة الهجرة لأمريكا.
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31
4 - مسلم الثلاثاء 02 يناير 2018 - 00:08
وما من سبب فقدنا الاندلس الا طرب ابطرب تحررون القدس
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7
5 - driss الثلاثاء 02 يناير 2018 - 00:22
المسلمون ينتظرون عودة صلاح الدين لتحرير فلسطين لن تتحرر فلسطين إلا ادا كنا كلنا صلاح الدين وهدا مستحيل على الأقل في وقتنا هذا
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6
6 - khalid g الثلاثاء 02 يناير 2018 - 00:25
صحيح القدس يجب الدفاع عنه لكن نحن لازلنا مستعمرين من طرف الإسبان (سبتة.مليلية) و فرنسا تفرض علينا قوانينها نحن مستعمرين كدالك
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11
7 - جريء الثلاثاء 02 يناير 2018 - 00:47
هههههههههههههه.
الا عدالة و الا تنمية من يكذب على البسطاء لاشعال شمعته التي بدات تنطفا.
انا ابن المنطقة واعرف ان الناس هناك بسطاء و اصحاب اللحي وكذا احزاب الكارطون يضحكون عليهم بكل سهول.
انتفضوا ضد الجهل والحكرة والغقر.
اغلب المسؤلين هناك، لا مستوى لا اخلاق، الا التشلهيب فقط.
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7
8 - ماتريكس الثلاثاء 02 يناير 2018 - 00:49
سبحان الله القدس راه في جرادة حجوا بالملايين لنصرة اخواتكم المغاربة المقهورين علاش هادشي فلسطينيين حسن منا في التنمية البشرية لسنة 2017
عيب وعار هاد الجهل والغباء ونحن في 2018 .
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7
9 - مولات غرييبة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 01:05
واه انتوما ما معترف بيكم حتى فالطروازيام ديڤيزيون و باغين تلعبو فالبروميير ديڤيزيون ... كتعلقو منين تفلقو !
1) حكام العرب باعو الماتش شحال هادي !
2) الإسرائليون عارفين عريبوش ناعس وحتى إيلا ناض ما فيه غي الهضرة و الشعارات الخاوية !
إيوا حتى تشريو الفاس عاد قلبو على الهراوة !

مولات غرييبة
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4
10 - hicham الثلاثاء 02 يناير 2018 - 01:05
كل التعليقات تقدح من مبادرة ابناء الرشيدية الغيورين على القدس ودعوا ما لم يدع به الشيوخ الذين مجدوا جلادَهم. لاحول ولا قوة لهم الا اظهار تضامنهم مع اولى القبلتين يا أمة محمد. تحية احترام من تطوان
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-11
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