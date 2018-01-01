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كُتّاب وآراء
الراشيدية ترفع شعار "رايحين للقدس شهداء بالملايين"
شهدت مدينة الراشيدية، اليوم الإثنين، مهرجاناً خطابياً وفنياً تضامناً مع القدس، تحت شعار "مغاربة من أجل فلسطين".
المهرجان، الذي نظمته جمعيات غير حكومية، حضره مسؤولون محليون ومئات المواطنين، وشهد فقرات غنائية قدمتها مجموعة من الفرق الفنية المغربية.
ورفع المشاركون لافتة كبيرة مكتوب عليها "ساكنة الراشيدية تدين القرار الأمريكي الغاشم في القدس الشريف وتعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين".
ومن بين الشعارات، التي رفعها المشاركون، "كلنا فداء فلسطين الصامدة"، و"تحية مغربية للقدس الأبية"، "على القدس رايحين شهداء بالملايين".
كما رفع المشاركون علم فلسطين إلى جانب العلم المغربي.
وأدان المشاركون، في كلماتهم خلال المهرجان، القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وطالبوا باستعمال كل الوسائل للوقوف ضد هذا القرار، سواء تعلق الأمر بالحكومات أو الشعوب.
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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
الا عدالة و الا تنمية من يكذب على البسطاء لاشعال شمعته التي بدات تنطفا.
انا ابن المنطقة واعرف ان الناس هناك بسطاء و اصحاب اللحي وكذا احزاب الكارطون يضحكون عليهم بكل سهول.
انتفضوا ضد الجهل والحكرة والغقر.
اغلب المسؤلين هناك، لا مستوى لا اخلاق، الا التشلهيب فقط.
عيب وعار هاد الجهل والغباء ونحن في 2018 .
1) حكام العرب باعو الماتش شحال هادي !
2) الإسرائليون عارفين عريبوش ناعس وحتى إيلا ناض ما فيه غي الهضرة و الشعارات الخاوية !
إيوا حتى تشريو الفاس عاد قلبو على الهراوة !
مولات غرييبة