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كُتّاب وآراء
ورشات نفسية لفائدة تلاميذ المدارس في تزنيت
انطلقت بمدينة تزنيت ورشات تدريبية لفائدة المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية، تدخل ضمن برنامج الإعداد النفسي السلوكي وتقوية القدرات الذهنية "PBM"، وهو برنامج مستوحى من تجارب منظومات تعليمية رائدة دوليا.
وتشرف جمعية "أنا و ولدي"، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، والمؤسسات التعليمية، على تنظيم هذه الورشات، التي يؤطرها متخصّصون في مجال تدريب المتعلمين المعنيّين بالبرنامج.
محمد الفقير، مستشار في التوجيه النفسي التربوي، قال، في تصريح لهسبريس، إن الهدف العام للتدريب هو "إكساب التلاميذ والتلميذات مهارات ضبط الانفعالات السلبية العنيفة، والتخلص من الضغوط النفسية بشكل ذاتي، ورفع مستوى التركيز والانتباه، والتغلب على الارتباك والخوف من الامتحان".
وأضاف أن الورشات ستمتدّ على مدى ثلاثة أيام بتزنيت، وأنه "ينتظر أن يتم تعميم البرنامج على جميع المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية على مستوى عدة أقاليم بجهة سوس ماسة خلال الشهور القادمة".