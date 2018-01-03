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الرئيسية | جهات | أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل

أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل

أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:33

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية ستعرف، ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، تغيرا نتيجة اقتراب منخفض جوي بشمال المملكة وتسرب كتل هوائية رطبة وباردة، ستعطي أمطارا ابتداء من زوال يوم الجمعة بالنصف الشمالي للمملكة، وستمتد تدريجيا خلال يومي السبت والأحد لأغلب المناطق الشمالية والشرقية، وكذا وسط البلاد، لتصل إلى سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة اليوم الأربعاء، أن هذه الأمطار ستكون عامة ومحليا معتدلة إلى قوية بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلس، وسترافقها تساقطات ثلجية مهمة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف وكذا الهضاب العليا لشرق المملكة، خاصة يومي السبت والأحد، في المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000م.

وأضافت أن هذا الاضطراب الجوي سيكون مصحوبا برياح معتدلة إلى قوية بشمال وشرق المملكة، في حين سيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية، حيث يمكن أن يتراوح علو الموج بين 5 و6 أمتار.

كما ستتميز الحالة الجوية، يضيف المصدر ذاته، بانخفاض محسوس في درجات الحرارة بالمناطق الداخلية، خاصة بمناطق الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذا المناطق الشرقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الحمد الله الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:42
الحمد الله علا نعمته علينا والله يجعلها علا قد النفع
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70
2 - اللبار الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:42
الحمد لله على اية حال .. و اللهم اسقى عبادك و بهيمتك و انشر رحمتك يارب ..
عندي واحد الامتحان دعيو معايا دعوات الغريب مستجابة بادن الله شكرا ..و نومكم سعيد
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99
3 - العباس الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:45
ادا بقينا عوالين على الشتا فوقاش كاطيح بلا مانستثمروا ف جوج بحور لي عندنا ونديروا مختبرات معالجة المياه, فراه عمرنا نتقدموا, وبالمناسبة فإن المغرب مناخها شبه جاف الى جاف والمغرب مهدد بمستويات عليا من الجفاف تماما مثله مثل كل دول الصحراء الكبرى, والبرد القارس هو علامة من علامات الجفاف ايظا,
سبق ان تم تحذير الحكومة من معضله الجفاف والتاريخ المغربي يزخر بسنوات عجاف من الجفاف, لكن لا احد سيهتم, هم لديهم الاموال لشراء المياه من الاسكا, اما الشعب فسيموت عطشا.

ملاحظة: الطريقة الادبية الوصفيه في النشرات الجوية هي كوميدية جدا جدا جدا.
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-30
4 - oUSS الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:06
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب
خويا اللبار الله يسهل ليك ما صعب و إن شاء بالنجاح و التيسير.
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57
5 - الصب و الصلاة الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:33
اللهم اسقنا غيثا نافعا و رخص اسعارنا و بارك لنا في ما اعطيتنا و سقيتنا و رزقتنا أمين يارب العالمين.
إلى السيد اللبار استعن بالصبر و الصلاة و استعد جيدا و تيقن ان الله سميع قريب مجيب الدعوات إلى فيها الخير الله يسهل فيها. اللهم لا يسير إلا ما جعلته يسيرا، الله يسهل عليك أمين يا رب العالمين
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14
6 - اريح الأربعاء 03 يناير 2018 - 13:06
اللهم استجب يامجيب الدعاء.يارزاق
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6
7 - رضوان الفتحي الأربعاء 03 يناير 2018 - 13:07
المغرب سيعرف انخفاض كبير في درجات الحرارة، ولكن هل تعرفون الانخفاض المادي في جيوب المواطنين الذي يعرف جفافا شبه تام، لأن المواطنين يعانون من ارتفاع في اسعار جميع المواد الغدائية بما فيها الطماطم والبصل وهذا يعني ان حتى ( شلاضة مبقاش قاد عليها المواطن المغربي ) حسبية الله ونعم الوكيل.
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7
8 - منى الأربعاء 03 يناير 2018 - 13:47
الحمد لله على بشاءر الخير خويا اللبار الله يسهل عليك ما اصعاب ويفرحك ويسرليك فهاد الامتحان ان شاء الله عليك بصلاةجوف الليل مجربة وما تنساش تعرض علينا ملي تنجح بالتوفيق ان شاء الله
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10
9 - أيمن الأربعاء 03 يناير 2018 - 13:52
الحمد لله على نعمته إنه يمهل و لا يهمل
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
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5
10 - طوال السعدية الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:29
الحمد لله على نعمته
نتمنى ان تكون هذه الامطار منفعة على الفلاح وكافة الشعب المغربي
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3
11 - بن فارس الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:42
الله يرحمنا برحمته ويعطيها على قد النفع امين
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3
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