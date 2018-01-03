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كُتّاب وآراء
أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية ستعرف، ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، تغيرا نتيجة اقتراب منخفض جوي بشمال المملكة وتسرب كتل هوائية رطبة وباردة، ستعطي أمطارا ابتداء من زوال يوم الجمعة بالنصف الشمالي للمملكة، وستمتد تدريجيا خلال يومي السبت والأحد لأغلب المناطق الشمالية والشرقية، وكذا وسط البلاد، لتصل إلى سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة اليوم الأربعاء، أن هذه الأمطار ستكون عامة ومحليا معتدلة إلى قوية بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلس، وسترافقها تساقطات ثلجية مهمة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف وكذا الهضاب العليا لشرق المملكة، خاصة يومي السبت والأحد، في المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000م.
وأضافت أن هذا الاضطراب الجوي سيكون مصحوبا برياح معتدلة إلى قوية بشمال وشرق المملكة، في حين سيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية، حيث يمكن أن يتراوح علو الموج بين 5 و6 أمتار.
كما ستتميز الحالة الجوية، يضيف المصدر ذاته، بانخفاض محسوس في درجات الحرارة بالمناطق الداخلية، خاصة بمناطق الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذا المناطق الشرقية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
عندي واحد الامتحان دعيو معايا دعوات الغريب مستجابة بادن الله شكرا ..و نومكم سعيد
سبق ان تم تحذير الحكومة من معضله الجفاف والتاريخ المغربي يزخر بسنوات عجاف من الجفاف, لكن لا احد سيهتم, هم لديهم الاموال لشراء المياه من الاسكا, اما الشعب فسيموت عطشا.
ملاحظة: الطريقة الادبية الوصفيه في النشرات الجوية هي كوميدية جدا جدا جدا.
خويا اللبار الله يسهل ليك ما صعب و إن شاء بالنجاح و التيسير.
إلى السيد اللبار استعن بالصبر و الصلاة و استعد جيدا و تيقن ان الله سميع قريب مجيب الدعوات إلى فيها الخير الله يسهل فيها. اللهم لا يسير إلا ما جعلته يسيرا، الله يسهل عليك أمين يا رب العالمين
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
نتمنى ان تكون هذه الامطار منفعة على الفلاح وكافة الشعب المغربي