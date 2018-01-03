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الرئيسية | جهات | ولاية درعة: احتفالات "بوناني" بمرزوكة مرت بخير

ولاية درعة: احتفالات "بوناني" بمرزوكة مرت بخير

ولاية درعة: احتفالات "بوناني" بمرزوكة مرت بخير
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:12

نفت ولاية جهة درعة تافيلالت حصول أي حادث عكر صفو الاحتفالات التي نظمت بمنطقة مرزوكة التابعة لدائرة الريصاني، بمناسبة رأس السنة الميلادية، مبرزة أنها "مرت في ظروف عادية".

وأوردت ولاية الجهة، في بيان توضيحي توصلت به هسبريس، أن إحدى الجرائد اليومية نشرت "مقالا تحت عنوان (اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في استهدافهم مخيما سياحيا بمنطقة مرزوكة ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة)، ادعى كاتبه أن سياحا أجانب عاشوا أوقاتا عصيبة عقب انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم سياحي بمنطقة مرزوكة خلال احتفالهم بدخول السنة الميلادية الجديدة، معتبرة أن ما نشر "افتراءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة".

ولتنوير الرأي العام، يكمل المصدر ذاته، "تؤكد سلطات ولاية جهة درعة تافيلالت أن كل ما ورد بهذا المقال هو مجرد افتراء وتضليل واختلاق لوقائع لم تحدث بتاتا على أرض الواقع".

وتابع البلاغ "على العكس من ذلك "الاحتفالات التي نظمت هذه السنة بمنطقة مرزوكة، التابعة إداريا لجماعة الطاوس دائرة الريصاني، مرت في ظروف عادية تم خلالها اتخاذ تدابير أمنية جد محكمة، حيث لم يتم تسجيل أي حادث يذكر من هذا النوع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - lhoussaine ait bahadou الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:00
L'association professionnelle de l'industrie hoteliere a Merzouga remercie les forces de l'ordre pour le dispositif du 31de decembre et nous demandons au responsables de leurs doter avec des Quads au des Buggys
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7
2 - السفير الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:07
"احتفالات بوناني بمرزوكة مرت بخير "قرأت هذا العنوان وبدأت أفكر واضحك وفِي نفس الوقت اتساءل كيف للمغاربة ان يحتفلوا بهذا الْيَوْمَ والتعليم صفر ،الصحة صفر ،البطالة تكثر والفساد اكثر ووووو. فلا حول ولاقوة الا بالله
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-5
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