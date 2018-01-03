ولاية درعة: احتفالات "بوناني" بمرزوكة مرت بخير

هسبريس من الرباط

نفت ولاية جهة درعة تافيلالت حصول أي حادث عكر صفو الاحتفالات التي نظمت بمنطقة مرزوكة التابعة لدائرة الريصاني، بمناسبة رأس السنة الميلادية، مبرزة أنها "مرت في ظروف عادية".

وأوردت ولاية الجهة، في بيان توضيحي توصلت به هسبريس، أن إحدى الجرائد اليومية نشرت "مقالا تحت عنوان (اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في استهدافهم مخيما سياحيا بمنطقة مرزوكة ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة)، ادعى كاتبه أن سياحا أجانب عاشوا أوقاتا عصيبة عقب انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم سياحي بمنطقة مرزوكة خلال احتفالهم بدخول السنة الميلادية الجديدة، معتبرة أن ما نشر "افتراءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة".

ولتنوير الرأي العام، يكمل المصدر ذاته، "تؤكد سلطات ولاية جهة درعة تافيلالت أن كل ما ورد بهذا المقال هو مجرد افتراء وتضليل واختلاق لوقائع لم تحدث بتاتا على أرض الواقع".

وتابع البلاغ "على العكس من ذلك "الاحتفالات التي نظمت هذه السنة بمنطقة مرزوكة، التابعة إداريا لجماعة الطاوس دائرة الريصاني، مرت في ظروف عادية تم خلالها اتخاذ تدابير أمنية جد محكمة، حيث لم يتم تسجيل أي حادث يذكر من هذا النوع".