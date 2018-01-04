24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1317:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. سلامي: المحليون يلعبون "الشان" بلا ضغوط .. والإخفاق ليس كَارِثة (5.00)

  2. تاهلة .. "بلدة العسكر" تقاسي التهميش والفوضى والتاريخ المنسي (5.00)

  3. المغرب يتعاقد مع إيطاليين للتنقيب عن المحروقات (5.00)

  4. إيقاف فرنسي بتهمة اغتصاب طفلتين وسط فاس (5.00)

  5. أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "الدجاج الحي" يُخرج حرفيين للاحتجاج بخريبكة

"الدجاج الحي" يُخرج حرفيين للاحتجاج بخريبكة

"الدجاج الحي" يُخرج حرفيين للاحتجاج بخريبكة
هسبريس- صالح الخزاعي
الخميس 04 يناير 2018 - 02:10

نظم عدد من حرفيي الدجاج بمدينة خريبكة وقفة احتجاجية، أمس، أمام بوابة مقر عمالة الإقليم، رافعين لافتات كُتب عليها "سكان وهيئات المجتمع المدني ينددون بلا قانونية بيع الدجاج الحي بأزقة المدينة، وأمام تواطؤ السلطات المعنية"، و"السلطة الوصية والمنتخبة تقود مدينة خريبكة نحو المجهول بسياسة التسويف والتماطل"، و"تنسيقية حرفيي الدجاج الحي بخريبكة تستنكر تجاهل انتشار ظاهرة الدجاج الحي العشوائي داخل المدينة".

وقال المصطفى غزلي، أحد المشاركين في الوقفة، إن "تنسيقية حرفيي الدجاج بخريبكة سبق أن نظمت وقفة بساحة المجاهدين، قبل أن تقرّر الاحتجاج أمام العمالة في إطار برنامج نضالي جرى تسطيره بسبب تجاهل السلطات المعنية للمطالب المشروعة للحرفيين والساكنة، وسياسة التسويف وصم الآذان التي تنهجها السلطات المحلية والمنتخبة، أمام التزايد المستمر في أعداد المحلات التجارية لبيع الدجاج الحي وسط الأحياء السكنية".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المتضررين عازمون على مواصلة الاحتجاج المفتوح على كل الأشكال النضالية، بداية بتنظيم وقفة أمام عمالة الإقليم، مع تحميل مسؤولية الأوضاع الحالية لباشا المدينة وعامل الإقليم اللذين ينهجان سياسة كم حاجة قضيناها بتركها، إضافة إلى إمكانية تصعيد الاحتجاج عبر خوض اعتصام أمام العمالة، وتنظيم مسيرة نحو الولاية ببني ملال، ثم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان بالرباط".

ويطالب المحتجون وزير الداخلية، بحسب تصريح المصطفى غزلي، بضرورة "فتح تحقيق حول الخروقات التي تعرفها المدينة"، داعيا في الوقت ذاته كافة الهيئات السياسية والنقابية والإعلامية إلى الدعم والمساندة، معلنا عزم المحتجين على "فتح قنوات التنسيق النضالي مع كل الغيورين على المدينة، ونسج تنسيق ميداني مع جمعية الأمل ومتقاعدي المكتب الشريف للفوسفاط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.