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كُتّاب وآراء
"الدجاج الحي" يُخرج حرفيين للاحتجاج بخريبكة
نظم عدد من حرفيي الدجاج بمدينة خريبكة وقفة احتجاجية، أمس، أمام بوابة مقر عمالة الإقليم، رافعين لافتات كُتب عليها "سكان وهيئات المجتمع المدني ينددون بلا قانونية بيع الدجاج الحي بأزقة المدينة، وأمام تواطؤ السلطات المعنية"، و"السلطة الوصية والمنتخبة تقود مدينة خريبكة نحو المجهول بسياسة التسويف والتماطل"، و"تنسيقية حرفيي الدجاج الحي بخريبكة تستنكر تجاهل انتشار ظاهرة الدجاج الحي العشوائي داخل المدينة".
وقال المصطفى غزلي، أحد المشاركين في الوقفة، إن "تنسيقية حرفيي الدجاج بخريبكة سبق أن نظمت وقفة بساحة المجاهدين، قبل أن تقرّر الاحتجاج أمام العمالة في إطار برنامج نضالي جرى تسطيره بسبب تجاهل السلطات المعنية للمطالب المشروعة للحرفيين والساكنة، وسياسة التسويف وصم الآذان التي تنهجها السلطات المحلية والمنتخبة، أمام التزايد المستمر في أعداد المحلات التجارية لبيع الدجاج الحي وسط الأحياء السكنية".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المتضررين عازمون على مواصلة الاحتجاج المفتوح على كل الأشكال النضالية، بداية بتنظيم وقفة أمام عمالة الإقليم، مع تحميل مسؤولية الأوضاع الحالية لباشا المدينة وعامل الإقليم اللذين ينهجان سياسة كم حاجة قضيناها بتركها، إضافة إلى إمكانية تصعيد الاحتجاج عبر خوض اعتصام أمام العمالة، وتنظيم مسيرة نحو الولاية ببني ملال، ثم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان بالرباط".
ويطالب المحتجون وزير الداخلية، بحسب تصريح المصطفى غزلي، بضرورة "فتح تحقيق حول الخروقات التي تعرفها المدينة"، داعيا في الوقت ذاته كافة الهيئات السياسية والنقابية والإعلامية إلى الدعم والمساندة، معلنا عزم المحتجين على "فتح قنوات التنسيق النضالي مع كل الغيورين على المدينة، ونسج تنسيق ميداني مع جمعية الأمل ومتقاعدي المكتب الشريف للفوسفاط".