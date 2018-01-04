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كُتّاب وآراء
هيئات سياسية تطالب بمشاريع مهيكلة في تنغير
احتضن مقر الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة تنغير، لقاء جمع بين ممثلي أربعة أحزاب سياسية بإقليم تنغير، ممثلة في حزب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، لدراسة مجموعة من القضايا والتعثرات والإشكالات التنموية التي يعرفها الإقليم.
وعلى هامش هذا اللقاء، أصدرت الهيئات السياسية المجتمعة بيانا أعلنت فيه ميلاد تنسيقية إقليمية للترافع والنضال من أجل إقرار برنامج تنموي للإقليم، مشيرة إلى أن هذه التنسيقية مفتوحة على جميع الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الممثلة إقليميا، منوهة بـ"كل الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين باختلاف انتماءاتهم، الذين يناضلون ويعملون ويترافعون باستمرار حول قضايا الإقليم".
وأعلنت الهيئات السياسية الموقعة على البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إجماعها على ضرورة إنصاف المنطقة تنمويا، باعتماد برنامج تنموي واضح المعالم، مؤكدة رفضها للإقصاء الممنهج لإقليم تنغير من المشاريع الكبرى المهيكلة. وأعلنت "استعدادها للإسهام في حلحلة المشاكل العالقة بالإقليم"، مؤكدة "عزمها خوض أشكال نضالية ترافعية نوعية لتحقيق التنمية المنشودة للإقليم".