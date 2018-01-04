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الرئيسية | جهات | هيئات سياسية تطالب بمشاريع مهيكلة في تنغير

هيئات سياسية تطالب بمشاريع مهيكلة في تنغير

هيئات سياسية تطالب بمشاريع مهيكلة في تنغير
محمد آيت حساين
الخميس 04 يناير 2018 - 11:25

احتضن مقر الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة تنغير، لقاء جمع بين ممثلي أربعة أحزاب سياسية بإقليم تنغير، ممثلة في حزب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، لدراسة مجموعة من القضايا والتعثرات والإشكالات التنموية التي يعرفها الإقليم.

وعلى هامش هذا اللقاء، أصدرت الهيئات السياسية المجتمعة بيانا أعلنت فيه ميلاد تنسيقية إقليمية للترافع والنضال من أجل إقرار برنامج تنموي للإقليم، مشيرة إلى أن هذه التنسيقية مفتوحة على جميع الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الممثلة إقليميا، منوهة بـ"كل الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين باختلاف انتماءاتهم، الذين يناضلون ويعملون ويترافعون باستمرار حول قضايا الإقليم".

وأعلنت الهيئات السياسية الموقعة على البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إجماعها على ضرورة إنصاف المنطقة تنمويا، باعتماد برنامج تنموي واضح المعالم، مؤكدة رفضها للإقصاء الممنهج لإقليم تنغير من المشاريع الكبرى المهيكلة. وأعلنت "استعدادها للإسهام في حلحلة المشاكل العالقة بالإقليم"، مؤكدة "عزمها خوض أشكال نضالية ترافعية نوعية لتحقيق التنمية المنشودة للإقليم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ملاحظ الخميس 04 يناير 2018 - 11:53
كل مناطق المغرب محتاجة لمشاريع منتجة حتى لا تضل الوقفات الاحتجاجية مستمرة
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2 - محمد أيت سعيد الخميس 04 يناير 2018 - 13:44
اجتماعاتكم لا يرجى منها أي خير فنحن أعلم بمصائبكم ... فقد توالت علينا الأزمات مند أن استأسدتم بالإقليم سياسيا ، اجتماعيا واقتصاديا ... فأنتم وبعد أن تبين لكم الخيط الأبيض من الأسود بسبب الفورة التي عرفتها بعض الأقاليم : زاكورة ، الحسيمة و اجرادة .. جئتم اليوم لتمارسوا على المجتمع التنغيري تنويمكم الميغناطيسي " ناموا ولا تستيقضوا ..." ... عليكم أن تعلموا أن الإنسان التنغيري مل منكم ومن أمانيكم فعودوا إلى كهوفكم واتركوا الشعب يبدي بدلوه في الحراك الشعبي خاصة و أننا ننام على أكبرو أغنى منجم في القارة الأفريقية ... تنغير و سكانها على السواء حرموا حتى من أتفه المطالب والمتمثل في السماح لهم في الشروع في البناء بتجزئاتهم على الرغم من توفر جميع الشروط الضرورية لذلك كتجزئة النور مثلا و التي لم تر النور بعد ... فويحك يا مدينتي البئيسة من تغول هؤلاء الدينصورات .
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