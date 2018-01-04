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الأرصاد الجوية تحذر المغاربة من تساقطات ثلجية

الأرصاد الجوية تحذر المغاربة من تساقطات ثلجية
هسبريس - و.م.ع
الخميس 04 يناير 2018 - 15:10

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن العديد من مناطق المملكة ستشهد تساقطات ثلجية قوية وطقسا باردا، ابتداء من بعد غد السبت.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية، أن التساقطات الثلجية القوية ستشمل أقاليم إفران، وخنيفرة، وأزيلال، والحوز، وبني ملال، وميدلت، وبولمان، وصفرو، وتازة، وشيشاوة، وورززات، وتنغير، وشفشاون، والحسيمة، وتاونات، والحاجب وتارودانت، وذلك ابتداء من يوم السبت 6 يناير إلى غاية الاثنين 8 يناير الجاري.

وأضاف المصدر ذاته، أن تساقطات ثلجية خفيفة إلى معتدلة محليا ستهم أيضا مرتفعات وهضاب أقاليم وزان، والخميسات، وتاوريرت، وكرسيف، وجرادة، والرشيدية، وفكيك وتيزنيت.

كما تتوقع المديرية طقسا باردا ابتداء من يوم السبت إلى غاية يوم الثلاثاء، وذلك بأقاليم إفران، وميدلت، وأزيلال، والحوز، وبني ملال، وخنيفرة، وشيشاوة، وبولمان، وتنغير، وتارودانت، وورزازات وفكيك، مع درجات حرارة تتراوح بين 9 درجات تحت الصفر و3 درجات تحت الصفر، وبين درجتين تحت الصفر و4 درجات.

وستتراوح درجات الحرارة بين 3 درجات تحت الصفر ودرجتين، وبين 3 و8 درجات بأقاليم شفشاون، والحسيمة، ووزان، وتاونات، وتازة، وصفرو، وكرسيف، وفاس، ومكناس، والحاجب، والخميسات، وخريبكة، وتاوريرت، ووجدة، وجرادة، والرشيدية وتيزنيت.

كما سيهم الطقس البارد، تضيف المديرية، السهول الغربية للأطلس والسواحل المتوسطية، مع درجات حرارة دنيا تتراوح بين 3 و7 درجات ودرجات حرارة عليا تتراوح ما بين 08 و 13 درجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - العباس الخميس 04 يناير 2018 - 15:38
تعال، لنشاهد المطر في صمت، ونسرّ دعواتنا، علّها تُستجاب.
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13
2 - مغربيييي !!!! الخميس 04 يناير 2018 - 15:47
الحمد لله على نعمه كل ما هو من عند الله فهو فيه خير كثير و بركات !
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7
3 - مصطفى الخميس 04 يناير 2018 - 15:53
الحمد لله والشكر لله..على نعمه التي لا تحصى ..واستغفر الله ان الله غفور رحيم......
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4 - omar tefnout الخميس 04 يناير 2018 - 15:55
السلام عليكم.الله اجيب هاد الخيرات على قد النفع
الله اكون فعون سكان المغرب العميق الجبال الاطلس الكبير و الصغير و المتوسط الله معاكم
اكنحفظ ربي.
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5 - adnane الخميس 04 يناير 2018 - 15:55
خير إنشاء الله اللهم اجعل لنا فيه الرحمة يا ارحم الراحمين
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