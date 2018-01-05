24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3815:1417:3618:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. أسامة وبلال ومريم .. أشقاء صم وبُكم يتحولون إلى أبطال عظماء (5.00)

  2. زيارة مشعل للمغرب والمتاجرة بالقضية الأمازيغية (5.00)

  3. تحضير الأوقاف لحلة جديدة يوقف الكراسي العلمية بمساجد المملكة (5.00)

  4. فيدرالية تصف فرض رسوم التمدرس بالقرار الجائر (5.00)

  5. عبادي تدعو الشعب الإيراني إلى عصيان مدني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أبركان يفوز بمقعد الناظور في الانتخابات الجزئية

أبركان يفوز بمقعد الناظور في الانتخابات الجزئية

أبركان يفوز بمقعد الناظور في الانتخابات الجزئية
مراد ميموني من الناظور
الجمعة 05 يناير 2018 - 01:48

أفرزت نتائج الإنتخابات الجزئية شبه النهائية، بدائرة الناظور مساء الخميس، عن إنتخاب محمد أبركان عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالمقعد المخصص للدائرة.

وكانت عملية الإقتراع لملء المقعد البرلماني الشاغر الذي أسقطته المحكمة الدستورية بالدائرة المذكورة بناء على طعن تقدم به مرشح في إنتخابات السابع أكتوبر من السنة الماضية، قد انطلقت صباح الخميس.

وحسب توزيع الأصوات، بعد فرز 85٪ من مكاتب التصويت، فقد حصل محمد أبركان عن حزب الوردة على الرتبة الأولى بـ 11187 صوتا، متبوعا بمحمد الطيبي عن حزب الإستقلال بـ 8987 صوتا، وفي الرتبة الثالثة سعيد الرحموني عن حزب الحركة الشعبية بـ 8942 صوتا، ثم عادل أحكيم عن حزب الوحدة والديمقراطية بـ 582 صوتا، يليه علي الصغير عن حزب المجتمع الديموقراطي بـ 164صوتا وأخيرا بوزيان الهرواشي عن حزب البيئة والتنمية المستدامة بـ 88 صوتا.

وكانت عمالة الناظور قد خصصت لعمية الاقتراع 701 مكتبا للتصويت متفرقة على جماعات الإقليم، و59 مكتبا مركزيا، فيما وصل عدد المسجلين إلى 277385 ناخبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - PureMinded الجمعة 05 يناير 2018 - 02:21
جمع عدد الاصوات و قسمتها على عدد المسجلين (عدد الذين يحق لهم التصويت سيكون حتما اكبر) يعطي نسبة مشاركة قدرها 11% و هي نسبة هزيلة جدا و يوضح ان هذه الانتخابات مضيعة للوقت و المال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.