أبركان يفوز بمقعد الناظور في الانتخابات الجزئية

مراد ميموني من الناظور

أفرزت نتائج الإنتخابات الجزئية شبه النهائية، بدائرة الناظور مساء الخميس، عن إنتخاب محمد أبركان عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالمقعد المخصص للدائرة.

وكانت عملية الإقتراع لملء المقعد البرلماني الشاغر الذي أسقطته المحكمة الدستورية بالدائرة المذكورة بناء على طعن تقدم به مرشح في إنتخابات السابع أكتوبر من السنة الماضية، قد انطلقت صباح الخميس.

وحسب توزيع الأصوات، بعد فرز 85٪ من مكاتب التصويت، فقد حصل محمد أبركان عن حزب الوردة على الرتبة الأولى بـ 11187 صوتا، متبوعا بمحمد الطيبي عن حزب الإستقلال بـ 8987 صوتا، وفي الرتبة الثالثة سعيد الرحموني عن حزب الحركة الشعبية بـ 8942 صوتا، ثم عادل أحكيم عن حزب الوحدة والديمقراطية بـ 582 صوتا، يليه علي الصغير عن حزب المجتمع الديموقراطي بـ 164صوتا وأخيرا بوزيان الهرواشي عن حزب البيئة والتنمية المستدامة بـ 88 صوتا.

وكانت عمالة الناظور قد خصصت لعمية الاقتراع 701 مكتبا للتصويت متفرقة على جماعات الإقليم، و59 مكتبا مركزيا، فيما وصل عدد المسجلين إلى 277385 ناخبا.