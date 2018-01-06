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القضاء يمدد ملف "الأمراض المهنية للطرامواي"

القضاء يمدد ملف "الأمراض المهنية للطرامواي"
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 06 يناير 2018 - 12:20

قررت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أمس الجمعة، تمديد جلسة التأمل للنطق بالحكم في ملف مستخدمي شركة "كازا طرامواي"، الذين يقاضون إدارة الشركة من أجل التعويض عن الأمراض المهنية التي لحقت بهم جراء ممارستهم لعملهم المتمثل في قيادة عربات "الطرامواي".

ومددت المحكمة الاجتماعية الألفة الحكم التمهيدي قصد الأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد المرض المهني الذي يعاني منه الأجراء ونسبة العجز الدائم، بعد تقدمهم بملف طبي أشّر عليه طبيب متخصص في طب الشغل، أكد من خلاله أن المرض الذي لحق بهؤلاء هو مرض مهني.

وأكد المحامي مراد بريمة، دفاع المستخدمين الثلاثة، في تصريح لهسبريس، أن المحكمة قررت تمديد المداولة إلى غاية الـ 19 من الشهر الجاري، مشيرا إلى كونه سبق أن راسل الشركة قصد تمكينه من اسم شركة التأمين لتوجيه رسالة الصلح المنصوص عليها في القانون رقم 12/18 المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية.

من جهته، قال أحد المستخدمين الذين وضعوا شكاية ضد الشركة للمطالبة بالتعويض عن المرض إن "القضية أخذت منحى جديا بعد إدلائنا نحن المتضررين بشهادات طبية من خبير محلف لدى المحاكم تحت طلب المحكمة تثبت نسبة العجز الدائم على مستوى اليد اليسرى، وتماطل شركة التأمين في الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بالأمراض المهنية".

وأوضح المتحدث نفسه أن المشتغلين في قيادة عربات الطرامواي أصيبوا بأمراض مهنية وطالبوا بتغيير مهامهم بهام أخرى، غير أنهم ووجهوا بقرار الطرد.

وكان أربعة سائقين قد أصيبوا، بحسب شواهد طبية توصلت بها هسبريس، بمرض "النفق الرسغي" (Canal carpien) الناتج عن كثرة استعمال اليدين، وخاصة اليسرى، والقيام بالحركات المتكررة، إلى جانب مرض "التهاب اللقيمة"، وهو اضطراب يطال المرفق.

وأكدت الشركة في وقت سابق لهسبريس أنها بذلت ما في وسعها منذ أكثر من سنة للتوصل إلى حلول مع هؤلاء السائقين، غير أنها وجدت نفسها أمام هذا الوضع ملزمة بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في حقهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - abdo السبت 06 يناير 2018 - 12:45
السلام عليكم ورحمة الله


و ما اللذي يجب قوله اصحاب الطاكسيات يعملون في وضعية اصعب الف مرة منكم و اكثر خطورة

كثر عليكم الخبز و ملقيت ماديرو . حمدو الله و شكروه لقيتو بعدا خدمة
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-31
2 - حسام السبت 06 يناير 2018 - 12:57
و بالنسبة لسائقي حافلات اللي تينزلو عوجين من الطوبيس، السياقة زائد استخلاص أزيد من 500 تذكرة في اليوم لكل سائق
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19
3 - hasan السبت 06 يناير 2018 - 13:35
انا لا ارا اي علاقة بين سياقة الطاكسيات وسياقة الطرام .كل واحدة لها نتائجها السلبية على حدة لذلك لا مجال للمقارنة
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17
4 - Yassine السبت 06 يناير 2018 - 13:43
certains marocains comparent l'incomparable, cette societe dois remboursser les chauffeurs et leur donner 1mdh pour chaque main malade
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7
5 - عبد السبت 06 يناير 2018 - 13:53
Lهناك قاعدة قانونية
على المتضرر اللجوء للقضاء
اصحاب التاكسيات و الحافلات و الترام و ليس جميع المتضررين لجؤوا للقضاء
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3
6 - مروان السبت 06 يناير 2018 - 14:05
شكون لبان ليه فالتصويرة خونا البوليسي صايك الموتور بلا كاسك؟
الا شدك هوا نيت اونتا بلا كاسك تخلص!
قضية تستحق التأمل!
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8
7 - abou السبت 06 يناير 2018 - 15:37
الفشوش خاوي مرض مهني تراموي من النوع الجيد والنظافة والسائق في وضعية موريحة لايتواصل مع الركاب أين المشكل عكس سواق الحافلات الحضرية الذين لهم قرب مع الركاب والاكتضاض com
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