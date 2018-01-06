هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- الرباط و طنجة : 29 ملم

- العرائش والدار البيضاء آنفا: 18 ملم - الجديدة : 16 ملم - الصويرة : 15 ملم -القنيطرة وابن اسليمان: 12 ملم

-الشاون النواصر اخريبكة : 9 ملم

- أكادير : 6 ملم

-مكناس تارودانت سيدي افني : 5 ملم

- تطوان سطات ايت ملول تيزنيت : 4 ملم

-مراكش بني ملال : 3 ملم

- كلميم : 2 ملم

- افران : ملم واحد - فاس تارزة طانطان : أقل من ملم